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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион: Зрители: 5831
Сарпсборг-08
4:3
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
5' Гол
Бренден Эрик
8' Желтая карточка
Вишне Эйрик
1:1
11' Гол
Салетрос Антон
2:1
24' Гол
Хейнтс Тобиас
2:2
26' Гол
Хьераннсен-Скёу Аск
2:3
36' Гол
Хоканс Даниэль
45' Желтая карточка
Хьераннсен-Скёу Аск
3:3
70' Гол
Хейнтс Тобиас
71' Желтая карточка
Фернандес Леандро
4:3
73' Гол
Хейнтс Тобиас
82' Желтая карточка
Диалло Амаду
90' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
90' Желтая карточка
Oeystein Oevretveit
90'+6
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
16
Томассен
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
2
Torje
Wichne
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
10
Фернандес
Леандро
II
27
Mathias
Haarup
15
Бренден
Эрик
71
Вильсон
Петер
25
Хоканс
Даниэль
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Дьерв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Т
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 11 (1) 0.48
Майгор Миккел 7 0.3
Молинс Гильермо 5 0.22
Салетрос Антон 5 (3) 0.22
Солтведт Йоахим 3 0.13
Линнсет Йонатан 2 0.09
Сколевик Стеффен 2 0.09
Эдегор Магнар 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Торп Виктор 1 0.04
Энгвалль Густав 0 0
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.22
Симсир Араль 3 (1) 0.13
Бренден Эрик 2 0.09
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.09
Mathias Haarup 1 0.04
John Olav Norheim 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Угланн Микаэль 1 0.04
Диалло Амаду 1 0.04
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.04
Хоканс Даниэль 1 0.04
Вихманн Матиас 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 6 1
Бренден Эрик 5 0
Erik Sandberg 3 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
20%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
3
30%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
5
15%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
29%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
4
19%
6
18%
61-75
5
24%
8
24%
76-90

Забито

21
11
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
6
29%
3
27%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Пропущено

25
22
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
5
20%
7
32%
76-90

Забито

41
21
23 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
17%
2
10%
1-15
9
22%
5
24%
16-30
7
17%
1
5%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
5
12%
6
29%
61-75
7
17%
5
24%
76-90

Пропущено

46
55
25 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
4
9%
8
15%
1-15
8
17%
5
9%
16-30
13
28%
11
20%
31-45
2
4%
8
15%
46-60
9
20%
8
15%
61-75
10
22%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
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