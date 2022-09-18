Тур: 23. Стадион: Сарпсборг Зрители: 5831
4:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБренден Эрик
8' Желтая карточкаВишне Эйрик
1:1
11' ГолСалетрос Антон
2:1
24' ГолХейнтс Тобиас
2:2
26' ГолХьераннсен-Скёу Аск
2:3
36' ГолХоканс Даниэль
45' Желтая карточкаХьераннсен-Скёу Аск
3:3
70' ГолХейнтс Тобиас
71' Желтая карточкаФернандес Леандро
4:3
73' ГолХейнтс Тобиас
82' Желтая карточкаДиалло Амаду
90' Желтая карточкаСколевик Стеффен
90' Желтая карточкаOeystein Oevretveit
90'+6
Ход матча
5'
0:1
8'
11'
1:1
24'
2:1
26'
36'
70'
3:3
73'
4:3
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
32
Вишне
Эйрик
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Сарпсборг-08
Дьерв
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|11 (1)
|0.48
|Майгор Миккел
|7
|0.3
|Молинс Гильермо
|5
|0.22
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.22
|Солтведт Йоахим
|3
|0.13
|Линнсет Йонатан
|2
|0.09
|Сколевик Стеффен
|2
|0.09
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|1
|0.04
|Торп Виктор
|1
|0.04
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.22
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.13
|Бренден Эрик
|2
|0.09
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.09
|Mathias Haarup
|1
|0.04
|John Olav Norheim
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Диалло Амаду
|1
|0.04
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.04
|Хоканс Даниэль
|1
|0.04
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|6
|1
|Бренден Эрик
|5
|0
|Erik Sandberg
|3
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
20%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
3
30%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Пропущено
21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
5
15%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
29%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
4
19%
6
18%
61-75
5
24%
8
24%
76-90
Забито
21
11
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
6
29%
3
27%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Пропущено
25
22
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
5
20%
7
32%
76-90
Забито
41
21
23 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
7
17%
2
10%
1-15
9
22%
5
24%
16-30
7
17%
1
5%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
5
12%
6
29%
61-75
7
17%
5
24%
76-90
Пропущено
46
55
25 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
4
9%
8
15%
1-15
8
17%
5
9%
16-30
13
28%
11
20%
31-45
2
4%
8
15%
46-60
9
20%
8
15%
61-75
10
22%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3