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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8 Стадион:
Нант
0:0
Перерыв
Ланс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 115
Нант 34.8% (40)
X 27.8% (32)
Ланс 37.4% (43)
-1
выиграет Ланс, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ланс
3.96
3.83
2.30
Все Коэффициенты
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
19
Кабо
Джимми
29
Франковски
Пшемыслав
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Икома
Луис
Нант
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.38
Мохамед Мостафа 2 0.25
Гессан Эванн 1 0.13
Ганаго Игнатиус 1 0.13
Блас Людовик 1 (1) 0.13
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 5 0.63
Икома Луис 4 0.5
Фофана Секо 2 (1) 0.25
Саид Уэсли 2 0.25
Мачадо Дейвер 1 0.13
Дансо Кевин 1 0.13
Абдул-Самед Салис 1 0.13
Кошта Давид 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Кабо Джимми 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
80%
2
18%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
4
44%
4
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3
Ланс
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1
Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Ланс 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Нант 34.8% (40)
    X 27.8% (32)
    Ланс 37.4% (43)
    -1
    выиграет Ланс, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Ланс
    3.96
    3.83
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант 0:0 Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 0:0 Ланс

    Исход игры
    Нант
    34.8% (40)
    Ничья
    27.8% (32)
    Ланс
    37.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.8% (80)
    Нет
    29.2% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    28.7% (33)
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    2:1 Нант
    15.7% (18)
    1:0 Нант
    15.7% (18)
    0:1 Ланс
    4.3% (5)
    2:0 Нант
    3.5% (4)
    0:2 Ланс
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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