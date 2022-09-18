Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Анже имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Ницца

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Анже правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

43' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

40' Буфаль Софьян тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Хорошую попытку сделал Эну Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

37' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

36' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

34' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Судья подбегает и показывает Унтонджи Седрик из команды Анже отложенную желтую карточку за фол.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Ницца

27' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Ницца

25' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

22' Бар Мельвен наказан за толчок Аззеддин Унахи

20' Диоп Софьян нанес удар головой, но Yahia Fofana спокойно отбил мяч.

20' Данте Бонфим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Пепе Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Ницца

19' Шанс! Абдалла Сима из команды Анже пробил головой, но мимо

19' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ницца

13' Абдалла Сима из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

12' Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Абдалла Сима из команды Анже в офсайде

7' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Удар от ворот произведет Анже

7' Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Эну Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ницца

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бенталеб Набиль пробил со штрафного прямо в стенку

1' Безумный фол. Тодибо Жан-Клер грубо играет против соперника. Пострадал Абдалла Сима

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля