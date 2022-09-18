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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8 Стадион:
Ницца
0:1
Конец матча
Анже
0'
1' Красная карточка
Тодибо Жан-Клер
32' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
40' Желтая карточка
Буфаль Софьян
0:1
43' Гол
Бенталеб Набиль
62' Вторая желтая карточка
Буфаль Софьян
86' Желтая карточка
Фофана Яхья
90'+6

Ход матча

1'
Тодибо Жан-Клер
 
32'
 
Унтонджи Седрик
40'
 
Буфаль Софьян
43'
0:1
Бенталеб Набиль
46'
Будауи Хишем
Лаборд Гаэтан
 
62'
 
Буфаль Софьян
64'
Бека Бека Алексис
Тюрам Кефрен
 
64'
Баркли Росс
Диоп Софьян
 
64'
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
 
67'
 
Дьони Лои
Сима Абдалла
77'
 
Тиуб Сада
Эну Адриен
79'
Браими Билаль
Пепе Николя
 
86'
 
Фофана Яхья
88'
 
Капель Пьеррик
Унаи Аззедин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ницца 89.7% (105)
X 8.5% (10)
Анже 1.7% (2)
+1
выиграет Ницца, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
90
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
7
Делор
Анди
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
Ницца
4-4-2
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Анже

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 3 (2) 0.38
Ремзи Аарон 1 0.13
Пепе Николя 1 (1) 0.13
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.38
Эну Адриен 2 0.25
Дьони Лои 2 0.25
Салама Амин 1 0.13
Бенталеб Набиль 1 0.13
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 3 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

9
17
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1
Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1
Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Ланс 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
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Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Анже вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 49%, Анже: 51%.
  • 96'
    Данте Бонфим успешно блокирует удар.
  • 96'
    Дьони Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 49%, Анже: 51%.
  • 95'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    93'
    Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Фол, нарушение
    93'
    Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Фофана Яхья пострадал.
  • 92'
    Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 90'
      Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 90'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Анже: 52%.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Бека Бека Алексис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 89'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Бенталеб Набиль успешно блокирует удар.
    • 89'
      Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Анже имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ницца: 45%, Анже: 55%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 46'
      Эну Адриен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Анже: 54%.
    • 45'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Валери Ян выиграл воздушное противоборство у Лаборд Гаэтан.
    • 44'
      Отличный гол забил Бенталеб Набиль
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Анже правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 43'
      Анже начинает контратаку
    • 43'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Диоп Софьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Анже пытается что-то создать.
    • 41'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      40'
      Буфаль Софьян тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      40'
      Буфаль Софьян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 40'
      Тюрам Кефрен успешно блокирует удар.
    • 40'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Анже: 52%.
    • 40'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 40'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 39'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ницца начинает контратаку
    • 37'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 37'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Анже пытается что-то создать.
    • 36'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Анже: 52%.
    • 34'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • 33'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Желтая карточка
      32'
      Судья подбегает и показывает Унтонджи Седрик из команды Анже отложенную желтую карточку за фол.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Лемина Марио успешно блокирует удар.
    • 31'
      Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Ницца контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Анже: 53%.
    • 30'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 28'
      Анже пытается что-то создать.
    • 27'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Пепе Николя.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бенталеб Набиль наказан за толчок Делор Анди
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 26'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 45%, Анже: 55%.
    • 25'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бар Мельвен наказан за толчок Аззеддин Унахи
    • Фол, нарушение
      22'
      Унтонджи Седрик наказан за толчок Лаборд Гаэтан
    • 22'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Анже пытается что-то создать.
    • 20'
      Диоп Софьян нанес удар головой, но Yahia Fofana спокойно отбил мяч.
    • 20'
      Данте Бонфим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      20'
      Пепе Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 39%, Анже: 61%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 19'
      Шанс! Абдалла Сима из команды Анже пробил головой, но мимо
    • 19'
      Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Анже начинает контратаку
    • 17'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Делор Анди.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 31%, Анже: 69%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
    • 14'
      Пепе Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Анже начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 13'
      Абдалла Сима из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 12'
      Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Лемина Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Анже начинает контратаку
    • 11'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Тюрам Кефрен успешно блокирует удар.
    • 10'
      Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 22%, Анже: 78%.
    • 10'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Пепе Николя.
    • 8'
      Анже контролирует мяч.
    • Офсайд
      8'
      Абдалла Сима из команды Анже в офсайде
    • 7'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 7'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 7'
      Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Булка Марцин делает важнейший сейв!
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Анже: 49%.
    • 4'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Анже пытается что-то создать.
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Бар Мельвен успешно блокирует удар.
    • Угловой
      3'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Тюрам Кефрен успешно блокирует удар.
    • 2'
      Бенталеб Набиль пробил со штрафного прямо в стенку
    • 1'
      УДАЛЕНИЕ! - Тодибо Жан-Клер удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      1'
      Безумный фол. Тодибо Жан-Клер грубо играет против соперника. Пострадал Абдалла Сима
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ницца 89.7% (105)
    X 8.5% (10)
    Анже 1.7% (2)
    +1
    выиграет Ницца, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ницца 0:1 Анже

    Исход игры
    Ницца
    89.7% (105)
    Ничья
    8.5% (10)
    Анже
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    32.5% (38)
    1:0 Ницца
    31.6% (37)
    2:0 Ницца
    17.9% (21)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Ницца
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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