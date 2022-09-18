Тур: 8 Стадион: Альянц Ривьера
0'
1' Красная карточкаТодибо Жан-Клер
32' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
40' Желтая карточкаБуфаль Софьян
0:1
43' ГолБенталеб Набиль
62' Вторая желтая карточкаБуфаль Софьян
86' Желтая карточкаФофана Яхья
90'+6
Ход матча
32'
40'
43'
0:1
62'
77'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
90
Булка
Марцин
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Диоп
Софьян
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
-
29 Камара УсманНападающий
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ницца
Анже
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|3 (2)
|0.38
|Ремзи Аарон
|1
|0.13
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.13
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.38
|Эну Адриен
|2
|0.25
|Дьони Лои
|2
|0.25
|Салама Амин
|1
|0.13
|Бенталеб Набиль
|1
|0.13
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|2
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|3
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
9
17
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1
Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1
Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Анже
Исход игры
Ницца
89.7% (105)
Ничья
8.5% (10)
Анже
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
32.5% (38)
1:0 Ницца
31.6% (37)
2:0 Ницца
17.9% (21)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Ницца
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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