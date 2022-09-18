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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8 Стадион:
Брест
0:1
Конец матча
Аяччо
0'
30' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
42' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
45' Желтая карточка
Амума Ромен
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Видаль Клеман
64' Желтая карточка
Дари Ашраф
0:1
65' Гол
Амума Ромен
90'+6

Ход матча

9'
 
Киличини Гуванни
Леруа Бенжамен
30'
 
Диалло Исмаэль
33'
Дюверн Жан-Кевин
Фадига Ноа
 
42'
Дюверн Жан-Кевин
 
45'
 
Амума Ромен
54'
Кардона Ирвин
Камара Махди
 
55'
 
Видаль Клеман
Гонсалес Омар
59'
 
Нури Рияд
Баяла Сириль
59'
 
Эль-Идрисси Мунем
Тузгар Йоанн
64'
 
Видаль Клеман
64'
Дари Ашраф
 
65'
0:1
Амума Ромен
(Нури Рияд)
69'
Мунье Стив
Слимани Ислам
 
69'
Дель Кастильо Ромен
Перейра-Лаже Матиаш
 
70'
Маньетти Уго
Лис-Мелу Пьерр
 
75'
 
Мангани Тома
Амума Ромен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Брест 80% (92)
X 16.5% (19)
Аяччо 3.5% (4)
+1
выиграет Брест, со счетом 1:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
4
Дари
Ашраф
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
99
Фадига
Ноа
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
29
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Онора
Франк
13
Слимани
Ислам
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
21
Авинель
Седрик
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
22
Киминьяни
Янис
9
Тузгар
Йоанн
17
Амума
Ромен
Брест
5-3-2
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Брест
Аяччо

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.25
Ле Дуарон Жереми 2 0.25
Онора Франк 1 0.13
Белькебла Арис 1 0.13
Дари Ашраф 1 0.13
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.13
Белайли Юсеф 0 0
Слимани Ислам 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.13
Амума Ромен 1 0.13
Баяла Сириль 1 0.13
Эль-Идрисси Мунем 1 0.13
Нури Рияд 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 1
Белайли Юсеф 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Белькебла Арис 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Мангани Тома 2 0
Диалло Исмаэль 2 0
Баяла Сириль 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
4
22%
4
36%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
28%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7
Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1
Аяччо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3
Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Ланс 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Аяччо вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Аяччо: 41%.
  • 96'
    Маньетти Уго из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 95'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 95'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Кардона Ирвин наказан за толчок Кутадьер Матьё
  • 93'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Аяччо контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Эль-Идрисси Мунем.
    • 90'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Ghjuvanni Quilichini ловит мяч
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 59%, Аяччо: 41%.
    • 90'
      Диалло Исмаэль ошибается в защите.
    • 90'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Онора Франк нанес удар головой, но Ghjuvanni Quilichini спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Маньетти Уго из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 89'
      Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Брест пытается что-то создать.
    • 88'
      Маршетти Венсан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья свистит. Киминьяни Янис атаковал сзади соперника. Это Дюверн Жан-Кевин заработал своей команде штрафной
    • 87'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 86'
      Онора Франк из команды Брест нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 86'
      Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 85'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Брест: 59%, Аяччо: 41%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Мангани Тома наказан за толчок Белькебла Арис
    • 84'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 84'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      83'
      Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      81'
      Мунье Стив наказан за толчок Авинель Седрик
    • Угловой
      80'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Диалло Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Брест: 58%, Аяччо: 42%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья свистит. Эль-Идрисси Мунем атаковал сзади соперника. Это Белькебла Арис заработал своей команде штрафной
    • 79'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      78'
      Кардона Ирвин наказан за толчок Диалло Исмаэль
    • 78'
      Онора Франк из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Альфонс Микаэль
    • 77'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Нури Рияд
    • 75'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Мангани Тома
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 57%, Аяччо: 43%.
    • 75'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 74'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Киличини Гуванни взял и забрал мяч на выходе
    • 73'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 73'
      Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали
    • 73'
      Дари Ашраф успешно блокирует удар.
    • 73'
      Эль-Идрисси Мунем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      72'
      Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 59%, Аяччо: 41%.
    • 70'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Маньетти Уго
    • 69'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
    • 69'
      Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
    • 69'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Нури Рияд
    • 67'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аяччо будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      67'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 65'
      Команда Аяччо забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 65'
      Нури Рияд сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Амума Ромен забивает с левой ноги!
    • 65'
      Нури Рияд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      64'
      Дари Ашраф получил желтую карточку от судьи
    • 64'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Брест не будет бить пенальти!
    • 64'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      64'
      ПЕНАЛЬТИ! - Клеман Видаль из команды Аяччо нарушает правила против Дари Ашраф.
    • Угловой
      63'
      Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
    • 62'
      Диалло Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      61'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо заходит слишком далеко, он валит Шардонне Брендан.
    • 60'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 61%, Аяччо: 39%.
    • 60'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Брест контролирует мяч.
    • 59'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Тузгар Йоанн уходит с поля и его заменяет Эль-Идрисси Мунем
    • 59'
      Тактическая замена. Баяла Сириль уходит с поля и его заменяет Нури Рияд
    • 58'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 57'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      57'
      Тузгар Йоанн из команды Аяччо толкнул локтем оппонента. Это Шардонне Брендан заработал фол
    • 56'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Киминьяни Янис
    • 55'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 61%, Аяччо: 39%.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Тактическая замена. Гонсалес Омар II уходит с поля и его заменяет Клеман Видаль
    • 54'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
    • Травма, повреждение
      54'
      Гонсалес Омар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Аяччо: 38%.
    • 50'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      50'
      Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Маршетти Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Слимани Ислам наказан за толчок Гонсалес Омар II
    • 46'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Брест 80% (92)
    X 16.5% (19)
    Аяччо 3.5% (4)
    +1
    выиграет Брест, со счетом 1:0
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Брест 0:1 Аяччо

    Исход игры
    Брест
    80% (92)
    Ничья
    16.5% (19)
    Аяччо
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.78% (28)
    Меньше
    75.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    39.82% (45)
    Нет
    60.18% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    51.3% (59)
    2:1 Брест
    20.9% (24)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    2:0 Брест
    6.1% (7)
    1:2 Аяччо
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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