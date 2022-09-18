Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Онора Франк нанес удар головой, но Ghjuvanni Quilichini спокойно отбил мяч.

90' Маньетти Уго из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Аяччо

89' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

88' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Аяччо

85' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Аяччо

84' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Киличини Гуванни взял и забрал мяч на выходе

73' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Брест

73' Киминьяни Янис не смог попасть в створ ударом издали

72' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аяччо будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Команда Аяччо забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

65' Г О О О О Л - Амума Ромен забивает с левой ноги!

65' Нури Рияд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Дари Ашраф получил желтую карточку от судьи

64' После проверки VAR рефери поменял решение - Брест не будет бить пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Тактическая замена. Гонсалес Омар II уходит с поля и его заменяет Клеман Видаль

54' Гонсалес Омар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.