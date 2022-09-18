Тур: 8 Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0'
30' Желтая карточкаДиалло Исмаэль
42' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
45' Желтая карточкаАмума Ромен
64' Undefined phrase: football_event_Видаль Клеман
64' Желтая карточкаДари Ашраф
0:1
65' ГолАмума Ромен
90'+6
Ход матча
30'
42'
45'
64'
64'
65'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Аяччо
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.25
|Онора Франк
|1
|0.13
|Белькебла Арис
|1
|0.13
|Дари Ашраф
|1
|0.13
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.13
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.13
|Амума Ромен
|1
|0.13
|Баяла Сириль
|1
|0.13
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.13
|Нури Рияд
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|1
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Диалло Исмаэль
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
4
22%
4
36%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
28%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7
Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1
Аяччо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3
Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Брест 0:1 Аяччо
Исход игры
Брест
80% (92)
Ничья
16.5% (19)
Аяччо
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
1:0 Брест
51.3% (59)
2:1 Брест
20.9% (24)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:0 Брест
6.1% (7)
1:2 Аяччо
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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