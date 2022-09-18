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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8 Стадион:
Клермон
1:3
Конец матча
Труа
0'
1:0
3' Гол
Гастьен Йоан
1:1
23' Гол
Бальде Мама
46' Желтая карточка
Бруус Андреас
51' Желтая карточка
Агум Люсьен
52' Желтая карточка
Яде Папа Ндиага
1:2
54' Гол
Бальде Мама
1:3
83' Гол
Рипар Рено
90'+5

Ход матча

3'
Гастьен Йоан
(Сарачевич Мухаммед-Чам)
1:0
4'
 
Рипар Рено
Лопеш Рони
23'
1:1
Бальде Мама
31'
Менди Ариал
Бела Жереми
 
46'
 
Бруус Андреас
51'
 
Агум Люсьен
52'
 
Яде Папа Ндиага
54'
1:2
Бальде Мама
(Одоберт Уилсон)
60'
Киэ Грежон
Комнен Андрич
 
60'
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
 
65'
 
Шавалерин Ксавье
Агум Люсьен
65'
 
Конте Абду
Яде Папа Ндиага
70'
Хауи Саиф-Эдин
Сарачевич Мухаммед-Чам
 
70'
Ожье Флоран
Кофрие Максимилиано
 
83'
1:3
Рипар Рено
(Бальде Мама)
84'
 
Угбо Ике
Бальде Мама
84'
 
Тардьё Флориан
Бруус Андреас

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Клермон 64.7% (75)
X 25.9% (30)
Труа 9.5% (11)
-1
выиграет Клермон, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
91
Бела
Жереми
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Борхес
Нето
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
9
Комнен
Андрич
18
Рашани
Эльбасан
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
26
Яде
Папа
Ндиага
11
Лопеш
Рони
6
Н'Гессан
Куаме
8
Агум
Люсьен
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
Клермон
3-4-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Клермон
Труа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
ТМС
0:0
Л2
3:2
Л2
1:2
Л2
2:4
Л2
0:1
КЛ
3:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
2:2
Л2
3:2
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарачевич Мухаммед-Чам 3 0.38
Комнен Андрич 2 (1) 0.25
Гастьен Йоан 1 0.13
Хауи Саиф-Эдин 1 0.13
Гоналон Максим 1 0.13
Бела Жереми 1 0.13
Ожье Флоран 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.63
Тардьё Флориан 3 (3) 0.38
Одоберт Уилсон 2 0.25
Рипар Рено 2 0.25
Угбо Ике 1 0.13
Сальмье Йоанн 1 0.13
Лопеш Рони 0 0
Шавалерин Ксавье 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Комнен Андрич 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 1 1
Тардьё Флориан 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Палмер-Браун Эрик 1 0
Галлон Готье 1 0
Бруус Андреас 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
13%
5
45%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
5
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1
Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1
Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1
Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Ланс 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Маньен Йоанн из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • 90'
    Контроль мяча: Клермон: 63%, Труа: 37%.
  • 89'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Труа
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Сейду Алиду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 88'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 88'
      Борхес Нето нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Хауи Саиф-Эдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Клермон 64.7% (75)
    X 25.9% (30)
    Труа 9.5% (11)
    -1
    выиграет Клермон, со счетом 2:1
    да
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Клермон 1:3 Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 1:3 Труа

    Исход игры
    Клермон
    64.7% (75)
    Ничья
    25.9% (30)
    Труа
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Клермон
    33.6% (39)
    2:1 Клермон
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    1:2 Труа
    6.9% (8)
    2:0 Клермон
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Труа
    1.7% (2)
    3:1 Клермон
    1.7% (2)
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