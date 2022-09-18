Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Труа

48' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Яде Папа Ндиага нанес удар в каркас ворот!

47' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Борхес Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Клермон

42' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

37' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Клермон

36' Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали

35' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бела Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бела Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фантастический гол, где все сам сделал Бальде Мама

23' Г О О О О Л - Бальде Мама забивает ударом с правой ноги!

22' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Труа

22' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

22' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Удар от ворот произведет Клермон

20' Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Борхес Нето создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Клермон

8' Палмер-Браун Эрик не смог попасть в створ ударом издали

7' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Труа

5' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Гастьен Йоан из команды Клермон левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

2' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ох, нехорошо это выглядит. Лопеш Рони получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Удар от ворот произведет Клермон

1' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля