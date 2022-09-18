Тур: 8 Стадион: Габриэль Монтпье
0'
1:0
3' ГолГастьен Йоан
1:1
23' ГолБальде Мама
46' Желтая карточкаБруус Андреас
51' Желтая карточкаАгум Люсьен
52' Желтая карточкаЯде Папа Ндиага
1:2
54' ГолБальде Мама
1:3
83' ГолРипар Рено
90'+5
Ход матча
3'
23'
1:1
46'
51'
52'
54'
1:2
83'
1:3
84'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
25
Гастьен
Йоан
30
Галлон
Готье
11
Лопеш
Рони
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
19 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
9 Угбо ИкеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
История личных встреч
Клермон
Труа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|3
|0.38
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.25
|Гастьен Йоан
|1
|0.13
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.13
|Гоналон Максим
|1
|0.13
|Бела Жереми
|1
|0.13
|Ожье Флоран
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|5
|0.63
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.38
|Одоберт Уилсон
|2
|0.25
|Рипар Рено
|2
|0.25
|Угбо Ике
|1
|0.13
|Сальмье Йоанн
|1
|0.13
|Лопеш Рони
|0
|0
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Борхес Нето
|1
|1
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Комнен Андрич
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|1
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Бруус Андреас
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
13%
5
45%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
5
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1
Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1
Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1
Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Клермон 1:3 Труа
Исход игры
Клермон
64.7% (75)
Ничья
25.9% (30)
Труа
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
1:0 Клермон
33.6% (39)
2:1 Клермон
24.1% (28)
1:1 Ничья
22.4% (26)
1:2 Труа
6.9% (8)
2:0 Клермон
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Труа
1.7% (2)
3:1 Клермон
1.7% (2)
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