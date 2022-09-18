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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8 Стадион:
Марсель
1:1
Конец матча
Ренн
0'
7' Желтая карточка
Траоре Амари
19' Желтая карточка
Дуэ Дезире
0:1
25' Гол в свои ворота
Гендузи Маттео
39' Желтая карточка
Игорь Тудор
44' Желтая карточка
Гуйри Амин
1:1
52' Гол
Гендузи Маттео
62' Желтая карточка
Тавареш Нуну
68' Желтая карточка
Сулемана Камалдин
85' Желтая карточка
Балерди Леонардо
90' Желтая карточка
Суарес Луис
90'+6

Ход матча

7'
 
Траоре Амари
19'
 
Дуэ Дезире
25'
0:1
Гендузи Маттео
39'
Игорь Тудор
 
44'
 
Гуйри Амин
52'
Гендузи Маттео
(Верету Жордан)
1:1
61'
 
Майер Ловро
Дуэ Дезире
61'
 
Сулемана Камалдин
Гуйри Амин
62'
Тавареш Нуну
 
68'
 
Сулемана Камалдин
73'
Пайе Димитри
Гендузи Маттео
 
73'
Юндер Дженгиз
Арит Амин
 
75'
 
Докю Жереми
Буриго Бенжамен
84'
 
Мюинга Арно
Террье Мартен
85'
 
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
85'
Гуйе Пап
Верету Жордан
 
85'
Суарес Луис
Санчес Алексис
 
85'
Балерди Леонардо
 
90'
Суарес Луис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Марсель 86% (104)
X 12.4% (15)
Ренн 1.7% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Пау
Лопес
99
М'Бемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
6
Гендузи
Маттео
27
Верету
Жордан
21
Ронжье
Валентин
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
Марсель
3-4-2-1
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Ренн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

106.7%
13.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

31 матч

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
КЛ
2:2
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:5
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
4:4
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.5
Тавареш Нуну 3 0.38
Суарес Луис III 2 0.25
Гендузи Маттео 1 0.13
М'Бемба Шансель 1 0.13
Гуйе Пап 1 0.13
Жиго Самуэль 1 0.13
Жерсон Сантос 1 0.13
Клосс Жонатан 0 0
Пайе Димитри 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 3 0.38
Лаборд Гаэтан 2 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Сантамария Батист 1 0.13
Родон Джо 1 0.13
Гуйри Амин 1 0.13
Сулемана Камалдин 1 0.13
Теате Артур 1 0.13
Аблин Маттис 1 0.13
Дуэ Дезире 1 0.13
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Пау Лопес 1 0
Байи Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Родон Джо 2 0
Теате Артур 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2
Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Ренн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1
Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Ланс 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Марсель: 59%, Ренн: 41%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Суарес Луис III наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Юндер Дженгиз
  • Фол, нарушение
    94'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Гуйе Пап заработал фол
  • Фол, нарушение
    93'
    Колашинац Сеад из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
  • 93'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 92'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Суарес Луис III получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Безумный фол. Суарес Луис III грубо играет против соперника. Пострадал Лесли Угочукву
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Марсель: 56%, Ренн: 44%.
    • 47'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Угловой
      46'
      Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 46'
      Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Марсель: 56%, Ренн: 44%.
    • 45'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      45'
      Ронжье Валентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Желтая карточка
      44'
      Судья подбегает и показывает Гуйри Амин из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
    • 44'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Гуйри Амин из команды Ренн фолит на Балерди Леонардо, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 43'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Колашинац Сеад успешно блокирует удар.
    • 42'
      Лесли Угочукву нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 40'
      Марсель контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Марсель: 53%, Ренн: 47%.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      39'
      Игор Тудор получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Травма, повреждение
      39'
      Санчес Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 38'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ренн начинает контратаку
    • 38'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 38'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 37'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      37'
      Верету Жордан из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
    • 37'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      35'
      Верету Жордан из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Контроль мяча: Марсель: 48%, Ренн: 52%.
    • 35'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Марсель пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Балерди Леонардо наказан за толчок Буриго Бенжамен
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
    • 33'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Desire Doue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Тавареш Нуну ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Марсель: 47%, Ренн: 53%.
    • 29'
      Тавареш Нуну из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Арит Амин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Клосс Жонатан ошибается в защите.
    • 28'
      Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      28'
      Верету Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Desire Doue пострадал.
    • 27'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Гендузи Маттео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 25'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 25'
      Контроль мяча: Марсель: 49%, Ренн: 51%.
    • 25'
      Арит Амин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Верету Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      23'
      Арит Амин из команды Марсель в офсайде
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Тавареш Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Верету Жордан наказан за толчок Тэт Флавьен
    • 21'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Desire Doue не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Марсель: 49%, Ренн: 51%.
    • Желтая карточка
      19'
      Desire Doue - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Колашинац Сеад успешно блокирует удар.
    • 18'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 17'
      Тавареш Нуну не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 16'
      М'Бемба Шансель выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Марсель: 47%, Ренн: 53%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Гендузи Маттео из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
    • 13'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Пау Лопес делает важнейший сейв!
    • 12'
      Родон Джо нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      11'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 11'
      М'Бемба Шансель успешно блокирует удар.
    • 11'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Колашинац Сеад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Марсель: 49%, Ренн: 51%.
    • 9'
      Марсель контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Гендузи Маттео из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 8'
      Гендузи Маттео из команды Марсель нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 8'
      Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Марсель пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      7'
      Траоре Амари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      7'
      Траоре Амари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Арит Амин.
    • 7'
      Марсель начинает контратаку
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Марсель: 61%, Ренн: 39%.
    • 5'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Арит Амин
    • 3'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 2'
      Шанс! Теате Артур из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 2'
      Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Пау Лопес из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Балерди Леонардо.
    • 1'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Марсель 86% (104)
    X 12.4% (15)
    Ренн 1.7% (2)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Марсель 1:1 Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Ренн

    Исход игры
    Марсель
    86% (104)
    Ничья
    12.4% (15)
    Ренн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    55.4% (67)
    1:0 Марсель
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Марсель
    9.9% (12)
    3:2 Марсель
    2.5% (3)
    3:1 Марсель
    1.7% (2)
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