Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хорошую попытку сделал Desire Doue. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Камальдин Сулемана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

45' Ронжье Валентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Судья подбегает и показывает Гуйри Амин из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Лесли Угочукву нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игор Тудор получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Санчес Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

37' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

35' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

34' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Desire Doue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

27' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Гендузи Маттео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

25' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Тавареш Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Desire Doue не смог попасть в створ ударом издали

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Desire Doue - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Ренн

17' Тавареш Нуну не смог попасть в створ ударом издали

16' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

12' Родон Джо нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Ренн

8' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Траоре Амари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку

5' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Марсель

2' Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля