Тур: 8 Стадион: Велодром
0'
7' Желтая карточкаТраоре Амари
19' Желтая карточкаДуэ Дезире
0:1
25' Гол в свои воротаГендузи Маттео
39' Желтая карточкаИгорь Тудор
44' Желтая карточкаГуйри Амин
1:1
52' ГолГендузи Маттео
62' Желтая карточкаТавареш Нуну
68' Желтая карточкаСулемана Камалдин
85' Желтая карточкаБалерди Леонардо
90' Желтая карточкаСуарес Луис
90'+6
Ход матча
7'
19'
25'
0:1
39'
44'
52'
1:1
62'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
16
Пау
Лопес
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
33
Дуэ
Дезире
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Ренн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
106.7%
13.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
31 матч
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.5
|Тавареш Нуну
|3
|0.38
|Суарес Луис III
|2
|0.25
|Гендузи Маттео
|1
|0.13
|М'Бемба Шансель
|1
|0.13
|Гуйе Пап
|1
|0.13
|Жиго Самуэль
|1
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.13
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|3
|0.38
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.25
|Тэт Флавьен
|1
|0.13
|Сантамария Батист
|1
|0.13
|Родон Джо
|1
|0.13
|Гуйри Амин
|1
|0.13
|Сулемана Камалдин
|1
|0.13
|Теате Артур
|1
|0.13
|Аблин Маттис
|1
|0.13
|Дуэ Дезире
|1
|0.13
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Тавареш Нуну
|3
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Родон Джо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2
Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Ренн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1
Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Ренн
Исход игры
Марсель
86% (104)
Ничья
12.4% (15)
Ренн
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Марсель
55.4% (67)
1:0 Марсель
11.6% (14)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:0 Марсель
9.9% (12)
3:2 Марсель
2.5% (3)
3:1 Марсель
1.7% (2)
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