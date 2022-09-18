да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.5
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.5
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.5
|Дембеле Мусса II
|2
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Люкеба Кастелло
|1
|0.13
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (2)
|1
|Мбаппе Килиан
|7
|0.88
|Месси Лионель
|4
|0.5
|Хакими Ашраф
|2
|0.25
|Мендеш Нуну
|1
|0.13
|Бернат Хуан
|1
|0.13
|Маркиньос Маркос
|1
|0.13
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|Паредес Леандро
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 4
|22
|2.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4