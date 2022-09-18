"Лион" тут же отвечает своей атакой. Ляказетт продирается в штрафную площадку и стреляет низом - Доннарумма забирает мяч.

А теперь Александр Ляказетт отрабатывает в обороне, но делает это не лучшим образом, срывая контратаку при помощи фола. Без жёлтой обходится.

Мбаппе врывается в штрафную площадку с левого фланга и простреливает - мяч от опорной ноги Лопеша отправляется за лицевую линию.

Неймар и Месси разыграли корнер, после чего бразилец вошёл в штрафную и прострелил в центр - партнёров не нашёл.

Включили хозяева высокий прессинг, заставив защитников "ПСЖ" сыграть через голкипера, который выбил мяч на чужую половину поля в борьбу.

Мендеш прокинул мяч в штрафную площадку, а потом потерял над ним контроль и нарушил правила на поставившем спину Гюсто.

Гюсто нашёл в штрафной площадке Ляказетта, который принял мяч, но потом сразу же был накрыт соперниками.

Раздался свисток арбитра, сообщивший о нарушении правил со стороны гостей. Килиан Мбаппе сыграл в волейбол перед штрафной площадкой.

ОПАСНО! Ляказетт откликнулся на подачу из глубины поля и пробил головой с линии вратарской, но не попал в створ.

Ещё один острый эпизод у ворот "ПСЖ". Хозяева отобрали мяч перед штрафной площадкой, после чего последовада передача на левый край, откуда пробил Токо-Экамби и нашёл руки Доннаруммы.

После нескольких неприятных моментов у своих владений футболисты "ПСЖ" берут мяч под контроль и пытаются сбить атакующий порыв соперника.

Всем составом за линией мяча располагается "Лион", поэтому гости продолжают устраивать перепасовку, переводя игровой снаряд с фланга на фланг.

Месси принял мяч на линии штрафной площадки и покатил на правый край на Фабиана Руиса, но вовремя вмешался Антони Лопеш и игровой снаряд выбил.

Токо-Экамби получает мяч около левого угла штрафной площадки, подрабатывает под правую и стреляет гораздо выше цели.

Хакими ворвался в штрафную площадку правым краем и вытянул на себя Лопеша, после чего отдал в центр на Мбаппе, которого в последний момент опередил Мендес.

21' Хозяевам удалось провести стремительную атаку левым флангом, которая привела к передаче в штрафную на Дембеле, но удар у форварда "Лиона" не получился.

20' Ляказетт увидел рывок Тете в штрафную площадку и выполнил передачу. Хорошую по задумке, но Данилу прочитал и мяч перехватил.

19' Мендеш заработал аут на левом фланге и сам же ввёл мяч в игру, но не по правилам, поэтому эту же процедуру предстоит выполнить Гюсто.

18' Кастелло Люкеба выполнил верховую передачу на правый фланг на Дембеле, который проиграл Данилу борьбу на втором этаже.

17' Пока ничего не может показать в атаке "Лион", а после пропущенного гола он вынужден уделять внимание оборонительной работе.

16' Угловой удар в исполнении гостей ничем опасным не отметился, но они оставили за собой подбор, после чего Мбаппе пробил из пределов штрафной, однако Лопеш справился.

15' Мендеш катит в штрафную на Мбаппе, Килиан отдаёт во вратарскую на Месси, который бьёт в касание и попадает в Лопеша.

14' Килиан Мбаппе входит в штрафную площадку левым краем, затем смещается в центр и стреляет с правой - в соперника.

13' Мбаппе встретился с мячом на правом фланге, а потом упал после борьбы с Люкеба, но арбитр промолчал, так как мяч остался у "ПСЖ".