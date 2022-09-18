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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 8. Стадион:
Лион
0:1
Первый тайм: 39'
ПСЖ
0'
0:1
5' Гол
Месси Лионель

Ход матча

5'
0:1
Месси Лионель
(Неймар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 129
Лион 4.7% (6)
X 12.4% (16)
ПСЖ 82.9% (107)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
5.50
7.70
1.57
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
11
Тете
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
10
Ляказетт
Александр
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
8
Фабиан
Руис
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
Лион
4-4-2
ПСЖ
3-4-2-1

История личных встреч

Лион
ПСЖ

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед

40 матчей

25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.5
Токо-Экамби Карл 4 0.5
Ляказетт Александр 4 (1) 0.5
Дембеле Мусса II 2 0.25
Тальяфико Николас 1 0.13
Люкеба Кастелло 1 0.13
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 1
Мбаппе Килиан 7 0.88
Месси Лионель 4 0.5
Хакими Ашраф 2 0.25
Мендеш Нуну 1 0.13
Бернат Хуан 1 0.13
Маркиньос Маркос 1 0.13
Саншеш Ренату 1 0.13
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 2 0
Неймар 2 0
Верратти Марко 2 0
Витинью II 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1
Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 7 1 0 26 - 4 22
2. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион 0:1 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Гюсто нашёл в штрафной площадке Ляказетта, который принял мяч, но потом сразу же был накрыт соперниками. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Мендеш прокинул мяч в штрафную площадку, а потом потерял над ним контроль и нарушил правила на поставившем спину Гюсто. 
  • 36'
    Включили хозяева высокий прессинг, заставив защитников "ПСЖ" сыграть через голкипера, который выбил мяч на чужую половину поля в борьбу. 
  • Угловой
    34'
    Неймар и Месси разыграли корнер, после чего бразилец вошёл в штрафную и прострелил в центр - партнёров не нашёл. 
  • Опасный момент
    33'
    Мбаппе врывается в штрафную площадку с левого фланга и простреливает - мяч от опорной ноги Лопеша отправляется за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    32'
    А теперь Александр Ляказетт отрабатывает в обороне, но делает это не лучшим образом, срывая контратаку при помощи фола. Без жёлтой обходится. 
  • Опасный момент
    31'
    "Лион" тут же отвечает своей атакой. Ляказетт продирается в штрафную площадку и стреляет низом - Доннарумма забирает мяч. 
  • 30'
    Хакими ворвался в штрафную площадку правым краем и вытянул на себя Лопеша, после чего отдал в центр на Мбаппе, которого в последний момент опередил Мендес. 
  • 29'
    Токо-Экамби получает мяч около левого угла штрафной площадки, подрабатывает под правую и стреляет гораздо выше цели. 
  • 28'
    Месси принял мяч на линии штрафной площадки и покатил на правый край на Фабиана Руиса, но вовремя вмешался Антони Лопеш и игровой снаряд выбил. 
  • 26'
    Всем составом за линией мяча располагается "Лион", поэтому гости продолжают устраивать перепасовку, переводя игровой снаряд с фланга на фланг. 
  • 25'
    После нескольких неприятных моментов у своих владений футболисты "ПСЖ" берут мяч под контроль и пытаются сбить атакующий порыв соперника. 
  • Опасный момент
    24'
    Ещё один острый эпизод у ворот "ПСЖ". Хозяева отобрали мяч перед штрафной площадкой, после чего последовада передача на левый край, откуда пробил Токо-Экамби и нашёл руки Доннаруммы. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Ляказетт откликнулся на подачу из глубины поля и пробил головой с линии вратарской, но не попал в створ. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Раздался свисток арбитра, сообщивший о нарушении правил со стороны гостей. Килиан Мбаппе сыграл в волейбол перед штрафной площадкой. 
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    • 21'
      Хозяевам удалось провести стремительную атаку левым флангом, которая привела к передаче в штрафную на Дембеле, но удар у форварда "Лиона" не получился. 
    • 20'
      Ляказетт увидел рывок Тете в штрафную площадку и выполнил передачу. Хорошую по задумке, но Данилу прочитал и мяч перехватил. 
    • 19'
      Мендеш заработал аут на левом фланге и сам же ввёл мяч в игру, но не по правилам, поэтому эту же процедуру предстоит выполнить Гюсто. 
    • 18'
      Кастелло Люкеба выполнил верховую передачу на правый фланг на Дембеле, который проиграл Данилу борьбу на втором этаже. 
    • 17'
      Пока ничего не может показать в атаке "Лион", а после пропущенного гола он вынужден уделять внимание оборонительной работе. 
    • Угловой
      16'
      Угловой удар в исполнении гостей ничем опасным не отметился, но они оставили за собой подбор, после чего Мбаппе пробил из пределов штрафной, однако Лопеш справился. 
    • Опасный момент
      15'
      Мендеш катит в штрафную на Мбаппе, Килиан отдаёт во вратарскую на Месси, который бьёт в касание и попадает в Лопеша. 
    • 14'
      Килиан Мбаппе входит в штрафную площадку левым краем, затем смещается в центр и стреляет с правой - в соперника. 
    • 13'
      Мбаппе встретился с мячом на правом фланге, а потом упал после борьбы с Люкеба, но арбитр промолчал, так как мяч остался у "ПСЖ". 
    • Угловой
      12'
      Месси выполнил подачу с угла поля и нашёл голову Рамоса, который пробил из борьбы с Толиссо, но в створ не попал, отправив мяч выше цели. 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Месси бьёт из центра штрафной после передачи Неймара и попадает в соперника, а потом добивает Фабиан Руис и тоже заблокировано. 
    • 10'
      Неймар нашёл передачей в центральном круге Мбаппе, которого встретили сразу три соперника и игровой снаряд отобрали. 
    • 9'
      Маркиньос попал под давление перед собственной штрафной, поэтому решил сыграть максимально надёжно, выполнив передачу назад на Доннарумму. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Лионель Месси оказывается на газоне в центральном круге. Виновником этого становится Кастелло Люкеба, подключая в борьбу руки. 
    • 7'
      Сразу же реагируют хозяева, отправляясь в наступление правым флангом, но допускается ошибка в передаче. 
    • 6'
      Взорвались гости, особенно нужно отметить Месси, который не только замкнул передачу Неймара, но и добрался до штрафной, а затем сыграл на бразильца. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МЕССИ!!! Неймар входит в штрафную площадку и катит в центр на Месси, который стреляет в левый нижний угол. 
    • 4'
      На первых минутах хозяева больше работают с мячом, но редко добираются до штрафной площадки, преимущественно устраивая перепасовку в центре поля. 
    • 3'
      Мало Гюсто добрался с мячом до центральной линии, а потом сыграл назад, столкнувшись с сопротивлением. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Килиан Мбаппе совершает первый рывок по центру, который при помощи нарушения правил останавливает Корентен Толиссо. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! 
    • Первый тайм
    • Угловой
      40'
      Ляказетт Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Желтая карточка
      40'
      Судья подбегает и показывает Верратти Марко из команды ПСЖ отложенную желтую карточку за фол.
    • 40'
      Нуну Мендеш из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      40'
      Верратти Марко из команды ПСЖ фолит на Мало Густо, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 39'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Мендес Тьяго выиграл воздушное противоборство у Неймар.
    • 39'
      Нуну Мендеш успешно блокирует удар.
    • 39'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      38'
      Нуну Мендеш из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Мало Густо.
    • 38'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Рамос Серхио
    • 37'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 36'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Толиссо Корентен выиграл воздушное противоборство у Рамос Серхио.
    • 36'
      Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 27%, ПСЖ: 73%.
    • 35'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 33'
      Лопеш Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ляказетт Александр из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Месси Лионель.
    • 32'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 31'
      Лион пытается что-то создать.
    • 31'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Кастелло Лукеба выиграл воздушное противоборство у Неймар.
    • 31'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 26%, ПСЖ: 74%.
    • 30'
      Токо-Экамби Карл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Лион начинает контратаку
    • 30'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Фабиан Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 28'
      Токо-Экамби Карл не смог попасть в створ ударом издали
    • 28'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      27'
      Токо-Экамби Карл наказан за толчок Рамос Серхио
    • 27'
      Ляказетт Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
    • 25'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 32%, ПСЖ: 68%.
    • Травма, повреждение
      24'
      Неймар возвращается на поле.
    • 24'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      23'
      Неймар из команды ПСЖ покидает поле ради замены бутс.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Шанс! Ляказетт Александр из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 21'
      Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мбаппе Килиан задерживает мяч рукой
    • 21'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 33%, ПСЖ: 67%.
    • 20'
      Дембеле Мусса II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лион начинает контратаку
    • 20'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 18'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСЖ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 36%, ПСЖ: 64%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Хакими Ашраф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Месси Лионель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Месси Лионель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Мендес Тьяго успешно блокирует удар.
    • 13'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Нуну Мендеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 11'
      Шанс! Рамос Серхио из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
    • 11'
      Рамос Серхио выиграл воздушное противоборство у Толиссо Корентен.
    • Угловой
      11'
      Месси Лионель из команды ПСЖ подал угловой слева.
    • 11'
      Оооо... вот это был удар! Фабиан Руис должен был забить с этой позиции.
    • 11'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 11'
      Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 42%, ПСЖ: 58%.
    • 10'
      Мендес Тьяго успешно блокирует удар.
    • 10'
      Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Неймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хакими Ашраф
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Данилу Перейра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Кастелло Лукеба из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Месси Лионель.
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Месси Лионель сделал ключевой пас для гола!
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 40%, ПСЖ: 60%.
    • 5'
      Неймар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Месси Лионель забивает с левой ноги!
    • 5'
      Неймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Мало Густо из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Неймар.
    • 4'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Толиссо Корентен из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мбаппе Килиан.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лион 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    4.7% (6)
    Ничья
    12.4% (16)
    ПСЖ
    82.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.5% (99)
    Меньше
    17.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    90.83% (109)
    Нет
    9.17% (11)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    49.6% (64)
    1:3 ПСЖ
    15.5% (20)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    2:3 ПСЖ
    4.7% (6)
    0:2 ПСЖ
    3.9% (5)
    0:1 ПСЖ
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:4 ПСЖ
    1.6% (2)
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    Лион
    ПСЖ
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