Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
ПСЖ
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед
40 матчей
25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.57
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.57
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.57
|Дембеле Мусса II
|2
|0.29
|Тальяфико Николас
|1
|0.14
|Люкеба Кастелло
|1
|0.14
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (2)
|1.14
|Мбаппе Килиан
|7
|1
|Месси Лионель
|3
|0.43
|Хакими Ашраф
|2
|0.29
|Мендеш Нуну
|1
|0.14
|Бернат Хуан
|1
|0.14
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|Саншеш Ренату
|1
|0.14
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1
Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
Исход игры
Лион
5.7% (2)
Ничья
17.1% (6)
ПСЖ
77.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
80% (28)
Меньше
20% (7)
Обе команды забьют
Да
94.29% (33)
Нет
5.71% (2)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.4% (18)
2:3 ПСЖ
14.3% (5)
1:1 Ничья
14.3% (5)
0:1 ПСЖ
5.7% (2)
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