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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Лион
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 35
Лион 5.7% (2)
X 17.1% (6)
ПСЖ 77.1% (27)
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Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
4.90
4.90
1.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лион
ПСЖ

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед

40 матчей

25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.57
Токо-Экамби Карл 4 0.57
Ляказетт Александр 4 (1) 0.57
Дембеле Мусса II 2 0.29
Тальяфико Николас 1 0.14
Люкеба Кастелло 1 0.14
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 1.14
Мбаппе Килиан 7 1
Месси Лионель 3 0.43
Хакими Ашраф 2 0.29
Мендеш Нуну 1 0.14
Бернат Хуан 1 0.14
Маркиньос Маркос 1 0.14
Саншеш Ренату 1 0.14
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 2 0
Неймар 2 0
Верратти Марко 2 0
Витинью II 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1
Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
7. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
8. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Лион 5.7% (2)
    X 17.1% (6)
    ПСЖ 77.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    ПСЖ
    4.90
    4.90
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лион - ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    5.7% (2)
    Ничья
    17.1% (6)
    ПСЖ
    77.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (28)
    Меньше
    20% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    94.29% (33)
    Нет
    5.71% (2)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    51.4% (18)
    2:3 ПСЖ
    14.3% (5)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    0:1 ПСЖ
    5.7% (2)
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    Лион
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