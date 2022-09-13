Стадион: Стад Огюст Делон
История личных встреч
Реймс
Монако
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|5 (2)
|0.71
|Ито Дзюнъя
|2
|0.29
|Флипс Алексис
|1
|0.14
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.14
|Манетси Маршал
|1
|0.14
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|2
|0.29
|Марипан Гильермо
|2
|0.29
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.29
|Фолланд Кевин
|1
|0.14
|Дьятта Крепен
|1
|0.14
|Диоп Софьян
|1
|0.14
|Фофана Юссуф
|1
|0.14
|Кайо Энрике
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Минамино Такуми
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Гарсия Оскар
|3
|0
|Лопи Дион
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Бузи Максим
|2
|0
|Флипс Алексис
|0
|1
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0
Монако
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1
Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лорьян
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|6
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Реймс - Монако
Исход игры
Реймс
5.3% (2)
Ничья
31.6% (12)
Монако
63.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
86.84% (33)
Нет
13.16% (5)
Популярный счёт
1:2 Монако
44.7% (17)
1:1 Ничья
26.3% (10)
0:1 Монако
10.5% (4)
2:1 Реймс
5.3% (2)
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