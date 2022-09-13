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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Реймс
 
Позже
Монако
Прогнозы 38
Реймс 5.3% (2)
X 31.6% (12)
Монако 63.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Монако
3.24
3.72
2.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реймс
Монако

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 5 (2) 0.71
Ито Дзюнъя 2 0.29
Флипс Алексис 1 0.14
Думбия Камори 1 (1) 0.14
Манетси Маршал 1 0.14
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.29
Марипан Гильермо 2 0.29
Бадьяшиль Бенуа 2 0.29
Фолланд Кевин 1 0.14
Дьятта Крепен 1 0.14
Диоп Софьян 1 0.14
Фофана Юссуф 1 0.14
Кайо Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 1
Гарсия Оскар 3 0
Лопи Дион 1 1
Фас Ваут 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Манетси Маршал 2 0
Бузи Максим 2 0
Флипс Алексис 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Локо Банзузи 1 0
Адлен Мартин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Камара Мохамед VII 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0
Монако
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1
Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лорьян Заявка 7 5 1 1 14 - 11 16
5. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
7. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
8. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
4. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
5. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Лорьян Моффи Теремас 6
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.

    Главный судья: Marc Bollengier

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Реймс 5.3% (2)
    X 31.6% (12)
    Монако 63.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Монако
    3.24
    3.72
    2.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реймс - Монако

    Исход игры
    Реймс
    5.3% (2)
    Ничья
    31.6% (12)
    Монако
    63.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (33)
    Нет
    13.16% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    44.7% (17)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    0:1 Монако
    10.5% (4)
    2:1 Реймс
    5.3% (2)
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