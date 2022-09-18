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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 27.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 24'
Флуминенсе
0'
6' Желтая карточка
Браз Давид
6' Вторая желтая карточка
Браз Давид
21' Желтая карточка
Андре

Ход матча

6'
 
Браз Давид
6'
 
Браз Давид
21'
 
Андре
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Флуминенсе
5.30
3.90
5.88
Все Коэффициенты
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Фламенго
4-3-1-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Флуминенсе

34 матча

73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
55.9%
18 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед

60 матчей

41.7%
28.3%
30%
25 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

30%
51.7%
18.3%
18 побед 31 ничья 11 побед

Второй тайм

30%
43.3%
26.7%
18 побед 26 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.26
Габриэл Барбоза 7 0.26
Лазаро 4 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Matheus Franca 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 15 0.56
Jhon Arias 5 0.19
Маноэл 4 0.15
Гансо Пауло 3 (1) 0.11
Виллиан Сикейра 3 0.11
Энрике Луис 2 0.07
Matheus Martins 2 0.07
Caio Paulista 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Андре 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Fred II 1 0.04
Michel Araujo 0 0
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 9 1
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 7 1
Браз Давид 2 2
Jhon Arias 5 0
Нонато Густаво 3 1
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Маноэл 3 0
Caio Paulista 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Yago I 2 0
Fred II 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Натан Аллан 1 0
Samuel VII 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
4
15%
4
31%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
2
13%
7
26%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Забито

42
40
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
6
14%
8
20%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
8
19%
3
8%
46-60
6
14%
8
20%
61-75
8
19%
9
23%
76-90

Пропущено

21
30
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
2
10%
1
3%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
4
19%
9
30%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
6
29%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 26 15 9 2 43 - 19 54
2. Фламенго 0:0 27 13 7 7 41 - 22 46
3. Флуминенсе 0:0 27 13 7 7 40 - 30 46
4. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
5. Коринтианс 26 12 8 6 30 - 25 44
6. Атлетико Паранаэнсе 26 12 7 7 31 - 29 43
7. Атлетико Минейро 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Гойяс 27 9 10 8 30 - 33 37
9. Америка Минейро 26 10 6 10 22 - 25 36
10. Ботафого Рибейрао 27 9 7 11 27 - 30 34
11. Ред Булл Брагантино 27 8 10 9 37 - 34 34
12. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
13. Сан-Паулу 1:0 27 7 13 7 34 - 31 34
14. Сеара 0:1 27 6 13 8 26 - 27 31
15. Форталеза 26 8 6 12 24 - 28 30
16. Коритиба Парана 27 8 4 15 28 - 43 28
17. Аваи 27 7 7 13 26 - 39 28
18. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
19. Атлетико Гойяненсе 26 5 7 14 23 - 40 22
20. Жувентуде 26 3 9 14 20 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 0:0 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Фламенго 0:0 13 8 3 2 26 - 6 27
5. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 3 2 25 - 11 27
6. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
8. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
9. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
12. Гойяс 13 5 6 2 17 - 14 21
13. Сан-Паулу 1:0 13 5 5 3 21 - 15 20
14. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
15. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
16. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
18. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
19. Сеара 0:1 14 3 6 5 13 - 15 15
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Фламенго 0:0 14 5 4 5 15 - 16 19
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
7. Флуминенсе 0:0 13 4 5 4 13 - 15 17
8. Коринтианс 13 4 4 5 13 - 19 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Сеара 0:1 13 3 7 3 13 - 12 16
11. Форталеза 13 5 0 8 15 - 19 15
12. Сан-Паулу 1:0 14 2 8 4 13 - 16 14
13. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
14. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
15. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 12 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 10
Аваи Bruno Silva II 1 9
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 8
Сеара Ричардсон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Браз Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    6'
    Браз Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Флуминенсе
5.30
3.90
5.88
Все Коэффициенты
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