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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 27.
Фламенго
1:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
6' Желтая карточка
Браз Давид
6' Вторая желтая карточка
Браз Давид
21' Желтая карточка
Андре
0:1
45' Пенальти
Гансо Пауло
67' Желтая карточка
Фабио Лопес
68' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
0:2
76' Гол
Натан Аллан
80' Желтая карточка
Натан Аллан
81' Желтая карточка
Samuel VII
1:2
83' Гол
Габриэл Барбоза
86' Красная карточка
Marinho II
86' Красная карточка
Маноэл
90' Красная карточка
Эвертон Соарес
90' Красная карточка
Caio Paulista
90'+10
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Фламенго
4-3-1-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Флуминенсе

34 матча

73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
55.9%
18 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед

60 матчей

41.7%
28.3%
30%
25 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

30%
51.7%
18.3%
18 побед 31 ничья 11 побед

Второй тайм

30%
43.3%
26.7%
18 побед 26 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 8 0.3
Педро Гильерме 7 0.26
Лазаро 4 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Matheus Franca 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 15 0.56
Jhon Arias 5 0.19
Гансо Пауло 4 (2) 0.15
Маноэл 4 0.15
Виллиан Сикейра 3 0.11
Энрике Луис 2 0.07
Натан Аллан 2 0.07
Matheus Martins 2 0.07
Caio Paulista 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Андре 1 0.04
Fred II 1 0.04
Michel Araujo 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 10 1
Marinho II 4 1
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Браз Давид 3 3
Jhon Arias 5 0
Маноэл 3 1
Caio Paulista 3 1
Нонато Густаво 3 1
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Фабио Лопес 2 0
Yago I 2 0
Натан Аллан 2 0
Samuel VII 2 0
Fred II 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
15%
1
7%
1-15
6
22%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
6
38%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
13%
7
26%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Забито

43
42
20 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
6
14%
8
19%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
8
19%
3
7%
46-60
6
14%
8
19%
61-75
9
21%
10
24%
76-90

Пропущено

23
31
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
22%
9
29%
29%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 27 15 10 2 43 - 19 55
2. Флуминенсе 27 14 6 7 42 - 31 48
3. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
4. Фламенго 27 13 6 8 42 - 24 45
5. Коринтианс 0:0 27 12 9 6 30 - 25 45
6. Атлетико Паранаэнсе 0:1 27 12 7 8 31 - 30 43
7. Атлетико Минейро 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Америка Минейро 0:0 27 10 7 10 22 - 25 37
9. Гойяс 27 9 10 8 30 - 33 37
10. Сантос 0:0 27 8 11 8 29 - 24 35
11. Ботафого Рибейрао 27 9 7 11 27 - 30 34
12. Ред Булл Брагантино 27 8 10 9 37 - 34 34
13. Сан-Паулу 27 7 13 7 35 - 31 34
14. Форталеза 1:0 27 9 6 12 25 - 28 33
15. Сеара 27 6 13 8 26 - 28 31
16. Куяба 1:0 27 7 8 12 18 - 25 29
17. Коритиба Парана 27 8 4 15 28 - 43 28
18. Аваи 27 7 7 13 26 - 39 28
19. Атлетико Гойяненсе 26 5 7 14 23 - 40 22
20. Жувентуде 0:1 27 3 9 15 20 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 8 4 2 25 - 11 28
4. Коринтианс 0:0 13 8 4 1 17 - 6 28
5. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
6. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Америка Минейро 0:0 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Атлетико Паранаэнсе 0:1 13 7 4 2 18 - 10 25
9. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
10. Сантос 0:0 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
12. Гойяс 13 5 6 2 17 - 14 21
13. Сан-Паулу 13 5 5 3 21 - 15 20
14. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
15. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
16. Куяба 1:0 13 3 7 3 9 - 8 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
18. Форталеза 1:0 13 3 6 4 9 - 9 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 0:1 14 2 5 7 11 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
4. Фламенго 14 5 4 5 15 - 16 19
5. Форталеза 1:0 14 6 0 8 16 - 19 18
6. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 14 5 3 6 13 - 20 18
8. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
9. Коринтианс 0:0 14 4 5 5 13 - 19 17
10. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
11. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Куяба 1:0 14 4 1 9 9 - 17 13
14. Сантос 0:0 14 2 7 5 9 - 12 13
15. Америка Минейро 0:0 13 3 3 7 6 - 14 12
16. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Атлетико Гойяненсе 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 0:1 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 9
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Флуминенсе Андре 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Гансо Пауло из команды Флуминенсе забивает с точки!
    • Желтая карточка
      21'
      Андре получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Браз Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      6'
      Браз Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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