Тур: 27.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаБраз Давид
6' Вторая желтая карточкаБраз Давид
21' Желтая карточкаАндре
0:1
45' ПенальтиГансо Пауло
67' Желтая карточкаФабио Лопес
68' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
0:2
76' ГолНатан Аллан
80' Желтая карточкаНатан Аллан
81' Желтая карточкаSamuel VII
1:2
83' ГолГабриэл Барбоза
86' Красная карточкаMarinho II
86' Красная карточкаМаноэл
90' Красная карточкаЭвертон Соарес
90' Красная карточкаCaio Paulista
90'+10
Ход матча
6'
6'
21'
45'
0:1
67'
68'
76'
80'
81'
83'
86'
86'
90'
90'
90'
90'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Мело ФелипеПолузащитник
-
15 КристианоНападающий
-
16 МаррониНападающий
-
-
20 Yago I
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Фламенго
Флуминенсе
34 матча
73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
55.9%
18 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед
60 матчей
41.7%
28.3%
30%
25 побед 17 ничьих 18 побед
Первый тайм
30%
51.7%
18.3%
18 побед 31 ничья 11 побед
Второй тайм
30%
43.3%
26.7%
18 побед 26 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|8
|0.3
|Педро Гильерме
|7
|0.26
|Лазаро
|4
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.07
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Marinho II
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|2
|0.07
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.07
|Виллиан Арао
|2
|0.07
|Бруно Фабрисио
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Matheus Franca
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|15
|0.56
|Jhon Arias
|5
|0.19
|Гансо Пауло
|4 (2)
|0.15
|Маноэл
|4
|0.15
|Виллиан Сикейра
|3
|0.11
|Энрике Луис
|2
|0.07
|Натан Аллан
|2
|0.07
|Matheus Martins
|2
|0.07
|Caio Paulista
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Андре
|1
|0.04
|Fred II
|1
|0.04
|Michel Araujo
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Нонато Густаво
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|10
|1
|Marinho II
|4
|1
|Joao Gomes
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|8
|1
|Браз Давид
|3
|3
|Jhon Arias
|5
|0
|Маноэл
|3
|1
|Caio Paulista
|3
|1
|Нонато Густаво
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Маррони
|1
|1
|Виллиан Сикейра
|2
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Fred II
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
15%
1
7%
1-15
6
22%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
38%
6
38%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
13%
7
26%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Забито
43
42
20 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
6
14%
8
19%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
8
19%
3
7%
46-60
6
14%
8
19%
61-75
9
21%
10
24%
76-90
Пропущено
23
31
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
22%
9
29%
29%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|27
|15
|10
|2
|43 - 19
|55
|2.
|Флуминенсе
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|4.
|Фламенго
|27
|13
|6
|8
|42 - 24
|45
|5.
|Коринтианс
|0:0
|27
|12
|9
|6
|30 - 25
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|27
|12
|7
|8
|31 - 30
|43
|7.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|27
|10
|7
|10
|22 - 25
|37
|9.
|Гойяс
|27
|9
|10
|8
|30 - 33
|37
|10.
|Сантос
|0:0
|27
|8
|11
|8
|29 - 24
|35
|11.
|Ботафого Рибейрао
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|12.
|Ред Булл Брагантино
|27
|8
|10
|9
|37 - 34
|34
|13.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|35 - 31
|34
|14.
|Форталеза
|1:0
|27
|9
|6
|12
|25 - 28
|33
|15.
|Сеара
|27
|6
|13
|8
|26 - 28
|31
|16.
|Куяба
|1:0
|27
|7
|8
|12
|18 - 25
|29
|17.
|Коритиба Парана
|27
|8
|4
|15
|28 - 43
|28
|18.
|Аваи
|27
|7
|7
|13
|26 - 39
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|5
|7
|14
|23 - 40
|22
|20.
|Жувентуде
|0:1
|27
|3
|9
|15
|20 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 11
|28
|4.
|Коринтианс
|0:0
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|5.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|6.
|Коритиба Парана
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Америка Минейро
|0:0
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|9.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|10.
|Сантос
|0:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|12.
|Гойяс
|13
|5
|6
|2
|17 - 14
|21
|13.
|Сан-Паулу
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|14.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|16.
|Куяба
|1:0
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|18.
|Форталеза
|1:0
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|4.
|Фламенго
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|5.
|Форталеза
|1:0
|14
|6
|0
|8
|16 - 19
|18
|6.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|9.
|Коринтианс
|0:0
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|10.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|11.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Куяба
|1:0
|14
|4
|1
|9
|9 - 17
|13
|14.
|Сантос
|0:0
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Америка Минейро
|0:0
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|18.
|Жувентуде
|0:1
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 9
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
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