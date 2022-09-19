Тур: 27.
0'
21' Желтая карточкаМиранда Пауло
41' Желтая карточкаСаша
0:1
44' Гол в свои воротаМиранда Пауло
62' Желтая карточкаRobson IV
1:1
78' ГолVitor Gabriel1
86' Желтая карточкаVitor Mendes
90'
Ход матча
21'
41'
44'
0:1
62'
78'
1:1
86'
1
Pegorari
34
Vitor
Mendes
44
Ногейра
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
80
Питта
Исидро
19
Перес
Фелипе
4
Тити
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
19 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
17 Elton I
-
-
26 Para
-
-
-
-
31 Cesar Ribela
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Luan PolliВратарь
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
2 Tinga I
-
-
-
14 Ronald
-
11 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Жувентуде
Форталеза
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.15
|Oscar Ruiz
|3
|0.11
|Vitor Gabriel1
|2
|0.07
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.04
|Paraguaio
|1
|0.04
|Алвес Родриго
|1
|0.04
|Энрике Пауло
|1
|0.04
|Moraes
|1
|0.04
|Jadson III
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Vitor Mendes
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Перес Фелипе
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.22
|Robson IV
|4
|0.15
|Picachu
|4 (1)
|0.15
|Romarinho3
|2
|0.07
|Эркулес
|2
|0.07
|Juninho Capixaba
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|7
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Vitor Mendes
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Назарио Бруно
|3
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Pegorari
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
7
37%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
8
42%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
5
56%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
26
9
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
3
12%
2
22%
1-15
6
23%
1
11%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
7
27%
1
11%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
3
12%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
7
33%
7
27%
61-75
5
24%
4
15%
76-90
Пропущено
45
28
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 16
6
13%
4
14%
1-15
8
18%
1
4%
16-30
5
11%
9
32%
31-45
8
18%
3
11%
46-60
7
16%
2
7%
61-75
11
24%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2
Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Форталеза
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|16
|9
|2
|44 - 19
|57
|2.
|Флуминенсе
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|4.
|Фламенго
|27
|13
|6
|8
|42 - 24
|45
|5.
|Коринтианс
|27
|12
|8
|7
|30 - 26
|44
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|12
|8
|7
|33 - 31
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Америка Минейро
|27
|11
|6
|10
|23 - 25
|39
|9.
|Гойяс
|27
|9
|10
|8
|30 - 33
|37
|10.
|Ботафого Рибейрао
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|27
|8
|10
|9
|37 - 34
|34
|12.
|Сантос
|27
|8
|10
|9
|29 - 25
|34
|13.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|35 - 31
|34
|14.
|Форталеза
|27
|8
|7
|12
|25 - 29
|31
|15.
|Сеара
|27
|6
|13
|8
|26 - 28
|31
|16.
|Коритиба Парана
|27
|8
|4
|15
|28 - 43
|28
|17.
|Аваи
|27
|7
|7
|13
|26 - 39
|28
|18.
|Куяба
|27
|6
|9
|12
|19 - 27
|27
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|5
|7
|14
|23 - 40
|22
|20.
|Жувентуде
|27
|3
|10
|14
|21 - 45
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|5.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|7.
|Коритиба Парана
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|12.
|Гойяс
|13
|5
|6
|2
|17 - 14
|21
|13.
|Сан-Паулу
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|14.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|16.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|18.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|4.
|Фламенго
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|5.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Куяба
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|16.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|18.
|Жувентуде
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 9
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|1 8