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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 27.
Жувентуде
1:1
Конец матча
Форталеза
0'
21' Желтая карточка
Миранда Пауло
41' Желтая карточка
Саша
0:1
44' Гол в свои ворота
Миранда Пауло
62' Желтая карточка
Robson IV
1:1
78' Гол
Vitor Gabriel1
86' Желтая карточка
Vitor Mendes
90'
1
Pegorari
34
Vitor
Mendes
28
Миранда
Пауло
44
Ногейра
2
Алвес
Родриго
16
Jadson
III
5
Ирмер
Жан
7
Capixaba1
11
Oscar
Ruiz
80
Питта
Исидро
19
Перес
Фелипе
1
Марсело
Бук
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
8
Александр
Кайо
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
91
Тьяго
Гальярдо
7
Robson
IV
21
Moises
Vieira
Жувентуде
3-4-3
Форталеза
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Форталеза

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.15
Oscar Ruiz 3 0.11
Vitor Gabriel1 2 0.07
Ricardo Bueno 2 (1) 0.07
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.04
Paraguaio 1 0.04
Алвес Родриго 1 0.04
Энрике Пауло 1 0.04
Moraes 1 0.04
Jadson III 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Vitor Mendes 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Перес Фелипе 0 0
Capixaba1 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.22
Robson IV 4 0.15
Picachu 4 (1) 0.15
Romarinho3 2 0.07
Эркулес 2 0.07
Juninho Capixaba 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 7 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Vitor Mendes 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 5 0
Миранда Пауло 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Назарио Бруно 3 0
Перес Фелипе 3 0
Elton I 3 0
Алвес Родриго 3 0
Capixaba1 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Moraes 2 0
Paraguaio 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Pegorari 2 0
Ногейра 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 5 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Jose Welison 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
7
37%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
8
42%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
5
56%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

26
9
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
3
12%
2
22%
1-15
6
23%
1
11%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
7
27%
1
11%
76-90

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
3
12%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
7
33%
7
27%
61-75
5
24%
4
15%
76-90

Пропущено

45
28
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 16
6
13%
4
14%
1-15
8
18%
1
4%
16-30
5
11%
9
32%
31-45
8
18%
3
11%
46-60
7
16%
2
7%
61-75
11
24%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2
Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Форталеза
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 27 16 9 2 44 - 19 57
2. Флуминенсе 27 14 6 7 42 - 31 48
3. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
4. Фламенго 27 13 6 8 42 - 24 45
5. Коринтианс 27 12 8 7 30 - 26 44
6. Атлетико Паранаэнсе 27 12 8 7 33 - 31 44
7. Атлетико Минейро 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Америка Минейро 27 11 6 10 23 - 25 39
9. Гойяс 27 9 10 8 30 - 33 37
10. Ботафого Рибейрао 27 9 7 11 27 - 30 34
11. Ред Булл Брагантино 27 8 10 9 37 - 34 34
12. Сантос 27 8 10 9 29 - 25 34
13. Сан-Паулу 27 7 13 7 35 - 31 34
14. Форталеза 27 8 7 12 25 - 29 31
15. Сеара 27 6 13 8 26 - 28 31
16. Коритиба Парана 27 8 4 15 28 - 43 28
17. Аваи 27 7 7 13 26 - 39 28
18. Куяба 27 6 9 12 19 - 27 27
19. Атлетико Гойяненсе 26 5 7 14 23 - 40 22
20. Жувентуде 27 3 10 14 21 - 45 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
2. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
3. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
4. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
5. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
6. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
7. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
12. Гойяс 13 5 6 2 17 - 14 21
13. Сан-Паулу 13 5 5 3 21 - 15 20
14. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
15. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
16. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
18. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
4. Фламенго 14 5 4 5 15 - 16 19
5. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
16. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Атлетико Гойяненсе 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 9
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Флуминенсе Андре 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Миранда Пауло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      41'
      Саша Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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