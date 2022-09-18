Тур: 20.
0:1
Перерыв
0'
0:1
40' ГолМаммана Эмануэль
45' Желтая карточкаPablo Solari
45' Желтая карточкаПерес Энцо
45' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
45' Желтая карточкаБарейро Адам
Ход матча
40'
0:1
45'
45'
45'
45'
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|8 (3)
|0.4
|Вомбергар Андрес
|3
|0.15
|Ivan Leguizamon
|2
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.1
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.05
|Мендез Начо
|1
|0.05
|Jalil Elias
|1
|0.05
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Agustin Giay
|1
|0.05
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.05
|Agustin Martegani
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
|Malcom Braida
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4
|0.2
|Pablo Solari
|4
|0.2
|Альварес Хулиан
|3
|0.15
|Lucas Beltrain
|3
|0.15
|Палавесино Агустин
|2
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Ромеро Брайан
|2
|0.1
|Маммана Эмануэль
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|8
|0
|Gaston Hernandez
|5
|0
|Ezequiel Cerutti
|4
|0
|Барейро Адам
|4
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Agustin Giay
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Перес Энцо
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
56%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
1
5%
3
11%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
8
29%
61-75
4
18%
7
25%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
7
41%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 поражения
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|6.
|Ривер Плейт
|1:0
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|7.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|10.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|11.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|17.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|18.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|27.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|12.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|14.
|Ривер Плейт
|1:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|18.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|3.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|12.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7