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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 20.
Сан-Лоренсо
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
40' Гол
Маммана Эмануэль
45' Желтая карточка
Pablo Solari
45' Желтая карточка
Перес Энцо
45' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
45' Желтая карточка
Барейро Адам
69' Желтая карточка
Эррера Марсело II
70' Желтая карточка
Federico Gattoni
74' Вторая желтая карточка
Эррера Марсело II
90' Желтая карточка
Ivan Leguizamon
90' Желтая карточка
Борха Мигель
90' Желтая карточка
Суарес Матиас
90'+8
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
21
Malcom
Braida
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
11
Де
ла
Крус
Николас
18
Lucas
Beltrain
21
Барко
Эсекьель
Сан-Лоренсо
3-4-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Ривер Плейт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
3:1
ЛП
1:2
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
2:1
П
2:1
ТМК
3:2
П
1:0
РС
0:1
РС
1:0
П
1:3
П
0:1
П
1:0
ТМ(
1:3
КС
0:0
П
1:0
КС
0:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
КС
0:1
КС
0:1
ПА
2:1
ПА
5:1
TPDV
2:2
ПА
0:0
ТМС
6:5
КЛ
2:2
КЛ
2:1
ПАК
2:0
TPDV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 8 (3) 0.4
Вомбергар Андрес 3 0.15
Ivan Leguizamon 2 0.1
Cristian Nahuel Barrios 2 0.1
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.05
Мендез Начо 1 0.05
Jalil Elias 1 0.05
Federico Gattoni 1 0.05
Gaston Hernandez 1 0.05
Agustin Giay 1 0.05
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.05
Agustin Martegani 0 0
Фернандес Николас 0 0
Malcom Braida 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 0.2
Pablo Solari 4 0.2
Альварес Хулиан 3 0.15
Lucas Beltrain 3 0.15
Палавесино Агустин 2 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.1
Суарес Матиас 2 0.1
Ромеро Брайан 2 0.1
Маммана Эмануэль 2 0.1
Парадела Хосе 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Сукулини Бруно 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Пинола Хавьер II 1 0.05
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 9 0
Ezequiel Cerutti 5 0
Барейро Адам 5 0
Gaston Hernandez 5 0
Jalil Elias 3 0
Agustin Giay 3 0
Siro Rosane 1 1
Сапата Кристиан 2 0
Мендез Начо 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Кампи Гастон 1 0
Марони Гонсало 1 0
Malcom Braida 1 0
Фернандес Николас 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Jeremias James 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 4 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 3 0
Борха Мигель 3 0
Пинола Хавьер II 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Диас Пауло 2 0
Pablo Solari 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
56%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
29
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
1
5%
3
10%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
6
27%
1
3%
46-60
4
18%
8
28%
61-75
4
18%
7
24%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
3
15%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 поражения
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 20 9 5 6 23 - 21 32
6. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
7. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
8. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
9. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
10. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
11. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
12. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
15. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
16. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
17. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
18. Банфилд 0:1 20 6 7 7 19 - 20 25
19. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
20. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Ланус 1:0 20 3 5 12 16 - 29 14
27. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
28. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
11. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
12. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
13. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
14. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
15. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
16. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
19. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
21. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 0:1 11 2 4 5 11 - 15 10
26. Ланус 1:0 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
3. Банфилд 0:1 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
5. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
7. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
8. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
12. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
22. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
27. Ланус 1:0 11 1 2 8 7 - 18 5
28. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Барейро Адам получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Ezequiel Cerutti получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Пабло Солари получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Маммана Эмануэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт онлайн

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