Тур: 20.
0:1
Конец матча
0'
0:1
40' ГолМаммана Эмануэль
45' Желтая карточкаPablo Solari
45' Желтая карточкаПерес Энцо
45' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
45' Желтая карточкаБарейро Адам
69' Желтая карточкаЭррера Марсело II
70' Желтая карточкаFederico Gattoni
74' Вторая желтая карточкаЭррера Марсело II
90' Желтая карточкаIvan Leguizamon
90' Желтая карточкаБорха Мигель
90' Желтая карточкаСуарес Матиас
90'+8
Ход матча
40'
0:1
45'
45'
45'
45'
70'
90'
90'
90'
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|8 (3)
|0.4
|Вомбергар Андрес
|3
|0.15
|Ivan Leguizamon
|2
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.1
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.05
|Мендез Начо
|1
|0.05
|Jalil Elias
|1
|0.05
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Agustin Giay
|1
|0.05
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.05
|Agustin Martegani
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
|Malcom Braida
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4
|0.2
|Pablo Solari
|4
|0.2
|Альварес Хулиан
|3
|0.15
|Lucas Beltrain
|3
|0.15
|Палавесино Агустин
|2
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Ромеро Брайан
|2
|0.1
|Маммана Эмануэль
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|9
|0
|Ezequiel Cerutti
|5
|0
|Барейро Адам
|5
|0
|Gaston Hernandez
|5
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Agustin Giay
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Диас Пауло
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
56%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
29
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
1
5%
3
10%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
6
27%
1
3%
46-60
4
18%
8
28%
61-75
4
18%
7
24%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
3
15%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 поражения
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|6.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|7.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|10.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|11.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|17.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|18.
|Банфилд
|0:1
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Ланус
|1:0
|20
|3
|5
|12
|16 - 29
|14
|27.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|28.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|12.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|14.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|0:1
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|26.
|Ланус
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|3.
|Банфилд
|0:1
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|12.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Ланус
|1:0
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9