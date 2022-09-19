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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 20.
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Колон
0'
1:0
21' Гол
Гарро Родриго
45' Желтая карточка
Абила Рамон
2:0
45' Гол
Гарро Родриго
77' Желтая карточка
Гарро Родриго
88' Желтая карточка
Facundo Garces
90' Желтая карточка
Rafael Delgado
90'+5
1
Агуэрре
Алан
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
21
Мартино
Анджело
17
Олива
Кристиан
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
14
Джакон
Хуан
17
Ignacio
Chicco
4
Augusto
Schott
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Колон
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Колон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.16
Валойес Диего 3 (2) 0.16
Каталан Матиас 2 0.11
Диас Энцо Эрнан 2 0.11
Пиццини Франсиско 1 0.05
Майкл Сантос 1 0.05
Jose Romero 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Джиротти Федерико 1 0.05
Годой Матиас 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.25
Luis Miguel Rodriguez 4 (2) 0.2
Facundo Farias 3 (2) 0.15
Cristian Bernardi 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Facundo Garces 1 0.05
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Leonel Picco 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 5 2
Диас Энцо Эрнан 6 1
Каталан Матиас 4 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Matias Esquivel 3 0
Мартино Анджело 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 6 1
Facundo Garces 4 1
Rafael Delgado 5 0
Julian Chicco 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Leonel Picco 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0
Колон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0
Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
5. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
6. Годой Крус 20 9 5 6 23 - 21 32
7. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
8. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
9. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
11. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
12. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
15. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
16. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
17. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
18. Банфилд 20 6 7 7 20 - 21 25
19. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
20. Тальерес Кордоба 19 5 7 7 16 - 17 22
21. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
22. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
23. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
24. Арсенал Саранди 19 3 11 5 18 - 22 20
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 20 3 5 12 17 - 30 14
27. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
28. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
13. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
14. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
15. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
16. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
17. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
3. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
5. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
6. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
7. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
10. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
12. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
13. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
14. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
22. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
24. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
25. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
26. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
27. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
28. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
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