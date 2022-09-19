Тур: 20.
2:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолГарро Родриго
45' Желтая карточкаАбила Рамон
2:0
45' ГолГарро Родриго
77' Желтая карточкаГарро Родриго
88' Желтая карточкаFacundo Garces
90' Желтая карточкаRafael Delgado
90'+5
Ход матча
21'
45'
45'
77'
88'
90'
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
14
Джакон
Хуан
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хавьер Марсело Гандолфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Mario Otazu
-
-
-
Главный тренер: Adrian Marini
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Колон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.16
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.16
|Каталан Матиас
|2
|0.11
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.11
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Майкл Сантос
|1
|0.05
|Jose Romero
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Джиротти Федерико
|1
|0.05
|Годой Матиас
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.25
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (2)
|0.2
|Facundo Farias
|3 (2)
|0.15
|Cristian Bernardi
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Facundo Garces
|1
|0.05
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|5
|2
|Диас Энцо Эрнан
|6
|1
|Каталан Матиас
|4
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|6
|1
|Facundo Garces
|4
|1
|Rafael Delgado
|5
|0
|Julian Chicco
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0
Колон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0
Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|5.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|6.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|17.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|18.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|20 - 21
|25
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|21.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|24.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|28.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|3.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|24.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|25.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9