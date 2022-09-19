Тур: 20.
0:1
Второй тайм: 80'
0'
29' Желтая карточкаIgnacio Schor
39' Желтая карточкаRamiro Hernandez
49' Желтая карточкаHaibrany Ruiz Diaz
Ход матча
29'
39'
60'
0:1
68'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.1
|Juan Esquivel
|2
|0.1
|Бенитес Хорхе
|2
|0.1
|Ayrton Costa
|2
|0.1
|Vicente Taborda
|2
|0.1
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.1
|Rodrigo Contreras
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|1
|0.05
|Alexis Sabella
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.05
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.35
|Matias Rojas II
|3
|0.15
|Jonathan David Gomez
|2
|0.1
|Ауче Габриэль
|2
|0.1
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Carlos Alcaraz
|2
|0.1
|Emiliano Vecchio
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|5
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Gaston Suso
|5
|0
|Carlos Villalba
|5
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Ayrton Costa
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|1
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Морено Анибал
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|5.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|6.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|17.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|18.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|20 - 21
|25
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|21.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|24.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|25.
|Колон
|0:2
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|28.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|22.
|Колон
|0:2
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|3.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|24.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|25.
|Колон
|0:2
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9