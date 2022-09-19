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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 20.
Атлетико Платенсе
0:1
Второй тайм: 80'
Расинг Авельянеда
0'
29' Желтая карточка
Ignacio Schor
39' Желтая карточка
Ramiro Hernandez
49' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
0:1
60' Гол
68' Желтая карточка

Ход матча

29'
Ignacio Schor
 
39'
Ramiro Hernandez
 
49'
Haibrany Ruiz Diaz
 
60'
0:1
68'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Расинг Авельянеда
43.00
5.30
2.37
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
3
Juan
Infante
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
11
Vicente
Taborda
26
Ignacio
Schor
92
Бенитес
Хорхе
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
20
Emiliano
Vecchio
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
15
Ромеро
Максимильяно
Атлетико Платенсе
5-3-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.1
Juan Esquivel 2 0.1
Бенитес Хорхе 2 0.1
Ayrton Costa 2 0.1
Vicente Taborda 2 0.1
Сарате Мауро 2 (2) 0.1
Rodrigo Contreras 1 0.05
Ivan Gomez 1 0.05
Alexis Sabella 1 0.05
Mauro Bogado 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.05
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.35
Matias Rojas II 3 0.15
Jonathan David Gomez 2 0.1
Ауче Габриэль 2 0.1
Чанкалай Томас 2 0.1
Carlos Alcaraz 2 0.1
Emiliano Vecchio 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 1 0.05
Gonzalo Piovi 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 5 0
Federico Gino 5 0
Gaston Suso 5 0
Carlos Villalba 5 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Ayrton Costa 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Ramiro Hernandez 2 1
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ivan Gomez 2 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ignacio Schor 1 0
Vicente Taborda 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 5 1
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Морено Анибал 5 0
Jonathan David Gomez 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Gonzalo Piovi 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Расинг Авельянеда 1:0 20 9 7 4 26 - 15 34
5. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
6. Годой Крус 20 9 5 6 23 - 21 32
7. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
8. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
9. Атлетико Платенсе 0:1 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
11. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
12. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
15. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
16. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
17. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
18. Банфилд 20 6 7 7 20 - 21 25
19. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
20. Тальерес Кордоба 2:0 19 5 7 7 16 - 17 22
21. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
22. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
23. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
24. Арсенал Саранди 19 3 11 5 18 - 22 20
25. Колон 0:2 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 20 3 5 12 17 - 30 14
27. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
28. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 1:0 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
11. Атлетико Платенсе 0:1 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Тальерес Кордоба 2:0 10 5 2 3 12 - 9 17
13. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
14. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
15. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
16. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
17. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
22. Колон 0:2 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
3. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
5. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
6. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
7. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Расинг Авельянеда 1:0 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
10. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Атлетико Платенсе 0:1 9 3 2 4 8 - 10 11
12. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
13. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
14. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
22. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
24. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
25. Колон 0:2 10 1 3 6 5 - 12 6
26. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
27. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
28. Тальерес Кордоба 2:0 9 0 5 4 4 - 8 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    68'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    60'
    ГОООООЛ Расинг Авельянеда забивает
  • Желтая карточка
    49'
    Haibrany Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ramiro Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Игнасио Шор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Расинг Авельянеда
43.00
5.30
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:1 Расинг Авельянеда онлайн

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