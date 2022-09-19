Тур: 20.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаIgnacio Schor
39' Желтая карточкаRamiro Hernandez
49' Желтая карточкаHaibrany Ruiz Diaz
0:1
59' ГолРомеро Максимильяно
68' Желтая карточкаJonathan David Gomez
88' Желтая карточкаCarlos Villalba
89' Желтая карточкаМена Эухенио
90' Желтая карточкаБенитес Хорхе
90' Вторая желтая карточкаМена Эухенио
90' Красная карточкаАриас Габриэль
90' Красная карточкаCarlo Lattanzio
90'+6
Ход матча
29'
39'
59'
88'
89'
90'
90'
90'
90'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.1
|Juan Esquivel
|2
|0.1
|Бенитес Хорхе
|2
|0.1
|Ayrton Costa
|2
|0.1
|Vicente Taborda
|2
|0.1
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.1
|Rodrigo Contreras
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|1
|0.05
|Alexis Sabella
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.05
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.35
|Matias Rojas II
|3
|0.15
|Jonathan David Gomez
|2
|0.1
|Ауче Габриэль
|2
|0.1
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Carlos Alcaraz
|2
|0.1
|Emiliano Vecchio
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|6
|0
|Rodrigo Contreras
|5
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Gaston Suso
|5
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Ayrton Costa
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|1
|Мена Эухенио
|5
|1
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
32%
6
25%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
5
29%
29%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|5.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|6.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|12.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|17.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|18.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|20 - 21
|25
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|21.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|24.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|28.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|3.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|24.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|25.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9