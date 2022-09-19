Тур: 5. Стадион: Республиканский стадион
История личных встреч
Армения
Украина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|1
|0.25
|Сперцян Эдуард
|1
|0.25
|Барсегян Тигран
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караваев Александр
|1
|0.25
|Малиновский Руслан
|1
|0.25
|Цыганков Виктор
|1
|0.25
|Довбик Артём
|1
|0.25
|Миколенко Виталий
|1
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оганесян Арман
|1
|1
|Ароян Вараздат
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Оганесян Камо
|0
|1
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Восканян Тарон
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Вбеймар
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зинченко Александр
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0
Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2
Украина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Армения - Украина
Исход игры
Армения
16.1% (9)
Ничья
12.5% (7)
Украина
71.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (35)
Меньше
36.36% (20)
Обе команды забьют
Да
76.36% (42)
Нет
23.64% (13)
Популярный счёт
1:2 Украина
41.1% (23)
1:1 Ничья
12.5% (7)
2:1 Армения
8.9% (5)
0:2 Украина
8.9% (5)
0:1 Украина
8.9% (5)
1:3 Украина
7.1% (4)
1:0 Армения
5.4% (3)
2:3 Украина
3.6% (2)
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