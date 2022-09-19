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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Армения
FIFA #89
 
Позже
Украина
FIFA #26
Прогнозы 56
Армения 16.1% (9)
X 12.5% (7)
Украина 71.4% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Украина
7.40
4.10
7.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Армения
Украина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 1 0.25
Сперцян Эдуард 1 0.25
Барсегян Тигран 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 1 0.25
Малиновский Руслан 1 0.25
Цыганков Виктор 1 0.25
Довбик Артём 1 0.25
Миколенко Виталий 1 0.25
Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оганесян Арман 1 1
Ароян Вараздат 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Оганесян Камо 0 1
Байрамян Хорен 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Вбеймар 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зинченко Александр 2 0
Забарный Илья 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Сидорчук Сергей 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Бондарь Валерий 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0
Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2
Украина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Украина 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Ирландия 4 1 1 2 4 - 3 4
4. Армения 4 1 0 3 2 - 9 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Украина 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Армения 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия 2 1 0 1 3 - 1 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 2 1 0 1 4 - 4 3
2. Украина 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Ирландия 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Армения 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Армения 16.1% (9)
    X 12.5% (7)
    Украина 71.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Украина
    7.40
    4.10
    7.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Армения - Украина

    Исход игры
    Армения
    16.1% (9)
    Ничья
    12.5% (7)
    Украина
    71.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (35)
    Меньше
    36.36% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (42)
    Нет
    23.64% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Украина
    41.1% (23)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    2:1 Армения
    8.9% (5)
    0:2 Украина
    8.9% (5)
    0:1 Украина
    8.9% (5)
    1:3 Украина
    7.1% (4)
    1:0 Армения
    5.4% (3)
    2:3 Украина
    3.6% (2)
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    Армения
    Украина
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