да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Стюарт
|2
|0.4
|Макгинн Джон
|2
|0.4
|Дайкс Линдон
|2
|0.4
|Адамс Че
|1
|0.2
|Маккена Скотт
|1
|0.2
|Хендри Джек
|1
|0.2
|Ралстон Энтони
|1
|0.2
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обафеми Майкл
|1
|0.2
|Коллинз Натан
|1
|0.2
|Пэрротт Трой
|1
|0.2
|Иган Джон
|1
|0.2
|Браун Алан
|1
|0.2
|Даффи Шейн
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Маккена Скотт
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Робинсон Каллум
|1
|0
|Браун Алан
|1
|0
|Ленихан Дарра
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3