После навеса с угла поля пробивал головой Мактоминай. Мяч угодил в руку Брауну, так что арбитр поставил пенальти в ворота гостей

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Райан Кристи! Уверенно реализовал пенальти Кристи, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Коулмен, за что лишь сам напоролся на желтую карточку.

Замена очередная в составе ирландцев произошла. Вместо Джеймса Макклина игру продолжать будет Роберт Брэйди.

Ответные замены в составе хозяев случились. Вместо Кристи и Дайкса шанс проявить себя получили Адамс и Маклин.

Мог убегать на ворота соперника Огбене после паса от Робинсона, но не удалось ему оторваться от Маккены.

Устроили потасовку в центре поля Мактоминай и Найт. Судье пришлось вмешаться и показать обоим по желтой карточке.

Со штрафного навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но здесь Маккена нарушил правила в борьбе против Доэрти.

Очередная остановка в нашей игре. Получил повреждение в прошлом эпизоде Доэрти, без помощи медиков не обойтись.

Откровенно сбивал соперника на своей половине поля Иган, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Со штрафного вновь подавал Фрейзер на дальнюю штангу, но вышел из ворот Базуну и спокойно забрал мяч в руки.

Тройная замена в составе гостей произошла. Вместо Доэрти, Моламби и Пэрротта на поле появились Браун, Коулмен и Робинсон.

Навесил с левого фланга Коулмен на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Брауну не позволил Маккена.

Кристи с левого фланга отдавал пас в штрафную на ход Фрейзеру, но вышел из ворот Базуну и забрал мяч в руки.

Ушел финтом от соперника по флангу Фрейзер и подал в штрафную, но здесь Иган головой вынес мяч на угловой.

Неожиданно ошибся Гордон, выбивая мяч из штрафной угодил точно в Огбене, но тут же исправился, забрав мяч в руки в прыжке.

В центре поля Огбене получил по ногам в подкате от Маккены. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Навесил Доэрти по штрафного на дальнюю штангу, но здесь не мог пробить Коллинз в борьбе с Маккеной.

Подбор выиграл у штрафной соперника Моламби и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хендри.

На фланге получил по ногам Кристи в борьбе против Доэрти. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Накрутил соперника на фланге Фрейзер и навесил в центр штрафной, но здесь Кристи не смог пробить в борьбе против Доэрти.

В центре поля Доэрти оказался на газоне в борьбе против Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут гости.

Сместился в центр с правого фланга Фрейзер и пробил под перекладину, но в падении отбил мяч в сторону Базуну.

С угла поля навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но здесь Мактоминай не смог пробить в борьбе против Доэрти.

Грамотно подставился на чужой половине поля Кристи и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Хикки забросил по флангу на ход Армстронгу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

На фланге Тэйлор получил по ногам в борьбе против Моламби. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Шотландии.

Забросил в штрафную соперника Армстронг на ход Дайксу, но тому пробить не позволили в силовой борьбе защитники.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джек Хендри! Удалось сравнять счет шотландцам. Затяжная атака хозяев в зоне соперника завершилась подачей с левого фланга в исполнении Кристи. В чужой штрафной сыграл на опережении Хендри и головой вколотил мяч в нижний угол ворот.

Тонко отдавал пас Кристи в штрафную на ход Дайксу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

С дальней дистанции Доэрти пробивал по воротам после скидки от Пэрротта, но мяч полетел выше перекладины.

Протащил мяч к чужой штрафной Макгинн и пробил по воротам метров с двадцати, но мяч полетел рядом со штангой.

Подключился к атаке своей команды по флангу Тэйлор и отдал в центр на Кристи, но выстрел последнего накрыл Иган.

Убежал по левой бровке в контратаку Кристи и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

После тонкого паса от Макгрегора пробивал из пределов штрафной Дайкс, но мяч заблокировал Коллинз.

Убегал в контратаку по центру Обафеми и вырезал в штрафную на Пэрротта, но тот в ближнем бою не сумел переиграть Гордона, пробив точно в голкипера.

Очередная остановка в нашей игре. Хикки оказался на газоне, держась за правое колено. Потребуется ему помощь медиков.

Снова вынужденная замена в составе сборной Шотландии случилась. Вместо травмированного Хикки на поле вышел Ралстон. Также вместо Армстронга играть будет Фрейзер.

Выиграл подбор у штрафной соперника Моламби и с ходу пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Ответная замена в составе гостей произошла. Вместо Майкла Обафеми на поле появился Чидози Огбене.

С угла поля навес исполнял Макгинн на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес Пэрротт.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне ирландцев!

45' После свистка ударил по мячу на эмоциях Каллен. Судья не стал такого терпеть и показал желтую карточку нарушителю.

45' Дайкса на фланге умышленно руками уложил на газон О'Ши. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

45' Судья компенсировал две минуты к времени первого тайма.

44' Замена вынужденная в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Тирни на поле появился Тэйлор.

43' Забросил в штрафную Хикки на ход Армстронгу, но того опередил О'Ши и в силовой борьбе вынес сферу на угловой.

42' С фланга Доэрти сместился в центр и отдал пас в штрафную на Пэрротта, но перехватил сферу в последний момент Маккена.

41' С углового навесил Макгинн на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Коллинз и головой вынес сферу подальше от ворот.

40' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Тирни. Потребуется ему помощь медиков.

39' С правого фланга Армстронг навесил в штрафную, но здесь О'Ши выиграл верх и вынес сферу на угловой.

38' Иган диагональ исполнял в штрафную на ход Пэрротту, но на выходе Гордон оказался первым на мяче.

37' Пробивал головой Пэрротт после подачи от Макклина, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Гордона.

36' Прорвался в атаку по флангу Макклин и отдал в штрафную на Обафеми, но тот нарушил правила в борьбе против Хендри.

35' Обафеми зацепился за мяч на чужой половине поля и тут же забросил на ход Пэрротту, но перехватил этот пас Хендри.

34' В силовой борьбе против Доэрти на фланге подыграл себе рукой Дайкс, обошлось на этот раз без желтой карточки.

33' Выиграл подбор у штрафной соперника Макгинн и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

32' Забросил в штрафную Макгрегор на ход Дайксу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Игана.

31' С левого фланга Тирни навесил в центр штрафной, где Дайкс скинул головой поперек, но никто из партнеров так и не смог пробить.

30' Пробивал по воротам Макгинн из пределов штрафной после подачи от Армстронга, но мяч полетел рядом со штангой.

29' С правого фланга отдавал Армстронг в штрафную на Дайкса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Игана.

28' Диагональ исполнял Иган на левый фланг, куда забегал Макклин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

27' Отдавал пас в штрафную Мактоминай на ход Хикки, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Коллинза.

26' Мог убегать на ворота соперника Пэрротт после заброса от О'Ши, но в борьбе с Маккеной нарушил он правила.

25' На фланге наступил Хикки на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

24' Мягко забросил в штрафную Мактоминай на ход Кристи, но тому пробить головой помешал в верховой борьбе О'Ши.

23' Тирни забросил по флангу на ход Дайксу, но того опередил Доэрти и головой вынес снаряд за пределы поля.

22' Забросил с фланга Мактоминай в штрафную на Кристи, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Коллинзу.

21' Отдавал пас с центра на правый фланг Макгинн на ход Армстронгу, но тот выпустил сферу за боковую линию.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Джон Иган! Удалось выйти вперед гостям. После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Игану, который с лету пробил с разворота точно в ближний нижний угол, без шансов для голкипера.

18' Зацепился за мяч Обафеми в чужой штрафной и скинул под удар Пэрротту, но тот пробил точно в спину Хендри.

17' Убегал Макгрегор в контратаку и вперед отдал на ход Кристи, но тот в борьбе с защитником потерял сферу.

16' Теперь уже Тирни в верховой борьбе получил локтем по голове. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

15' В центре поля Макгинн в подкате заехал по ногам Найту. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Ирландии.

14' Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Маккена на ход Дайксу, но мяч оказался за пределами поля.

13' Прорвался по левой бровке Кристи и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.

12' После заброса от О'Ши ворвался в штрафную Пэрротт, обыграл защитника и вколотил снаряд точно под перекладину. Гол ыл отменен из-за офсайда.

11' В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' Диагональ исполнял О'Ши на правый фланг, куда забегал Доэрти, но тот выпустил сферу за пределы поля.

9' С правого фланга навесил в центр штрафной Доэрти, но на выходе забрал мяч в свои руки Гордон.

8' Диагональ исполнял Хикки на ход Армстронгу, но тот не понял задумки партнера и не стал идти в сторону мяча.

7' С правого фланг а сместился в штрафную Мактоминай и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

6' Прорывался по центру к штрафной соперника Макгинн и пробил по воротам, но мяч полетел над перекладиной.

5' Тирни с левого фланга низом прострелил в штрафную на Кристи, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

4' Проникающий пас в штрафную исполнял Кристи на ход Дайксу, но вышел из ворот Базуну и спокойно забрал мяч в свои руки.

3' Коллинз забросил в штрафную на ход Обафеми, но мяч полетел слишком сильно и оказался руках голкипера.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжево-зеленый комплект формы.