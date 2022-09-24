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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Шотландия
FIFA #42
2:1
Второй тайм: 87'
Ирландия
FIFA #51
0'
0:1
18' Гол
Иган Джон
45' Желтая карточка
Каллен Джош
1:1
50' Гол
Хендри Джек
63' Желтая карточка
Маккена Скотт
74' Желтая карточка
Иган Джон
81' Желтая карточка
Коулмэн Шеймус
2:1
82' Пенальти
Кристи Райан
87' Желтая карточка
Найт Джейсон
87' Желтая карточка
Мактоминай Скотт

Ход матча

18'
0:1
Иган Джон
(Коллинз Натан)
42'
Тэйлор Грэг
Тирни Киран
 
45'
 
Каллен Джош
50'
Хендри Джек
(Кристи Райан)
1:1
58'
Ралстон Энтони
Хикки Аарон
 
58'
Фрейзер Райан
Армстронг Стюарт
 
60'
 
Огбене Чидози
Обафеми Майкл
63'
Маккена Скотт
 
74'
 
Иган Джон
76'
 
Коулмэн Шеймус
Доэрти Мэтт
76'
 
Робинсон Каллум
Пэрротт Трой
76'
 
Браун Алан
Моламби Джейсон
81'
 
Коулмэн Шеймус
82'
Кристи Райан
2:1
83'
 
Брэйди Роберт
Макклин Джеймс
85'
Маклин Кенни
Кристи Райан
 
85'
Адамс Че
Дайкс Линдон
 
87'
 
Найт Джейсон
87'
Мактоминай Скотт
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 135
Шотландия 81.5% (110)
X 17% (23)
Ирландия 1.5% (2)
+2
выиграет Шотландия, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Ирландия
4.27
3.35
6.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гордон
Крейг
22
Хикки
Аарон
13
Хендри
Джек
15
Маккена
Скотт
6
Тирни
Киран
4
Мактоминай
Скотт
8
Макгрегор
Каллум
17
Армстронг
Стюарт
7
Макгинн
Джон
11
Кристи
Райан
9
Дайкс
Линдон
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
18
О'Ши
Дара
3
Доэрти
Мэтт
11
Макклин
Джеймс
15
Моламби
Джейсон
6
Каллен
Джош
17
Найт
Джейсон
9
Обафеми
Майкл
10
Пэрротт
Трой
Шотландия
4-2-3-1
Ирландия
3-5-2

История личных встреч

Шотландия
Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:0
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Стюарт 2 0.4
Макгинн Джон 2 0.4
Дайкс Линдон 2 0.4
Адамс Че 1 0.2
Маккена Скотт 1 0.2
Хендри Джек 1 0.2
Ралстон Энтони 1 0.2
Фрейзер Райан 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристи Райан 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обафеми Майкл 1 0.2
Коллинз Натан 1 0.2
Пэрротт Трой 1 0.2
Иган Джон 1 0.2
Браун Алан 1 0.2
Даффи Шейн 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгрегор Каллум 1 0
Кристи Райан 1 0
Маккена Скотт 1 0
Адамс Че 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Каллен Джош 2 0
Хендрик Джефф 1 0
Робинсон Каллум 1 0
Браун Алан 1 0
Ленихан Дарра 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0
Ирландия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0
Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 2:1 5 4 0 1 11 - 5 12
2. Украина 5 3 1 1 10 - 4 10
3. Ирландия 1:2 5 1 1 3 5 - 5 4
4. Армения 5 1 0 4 2 - 14 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Украина 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Армения 3 1 0 2 2 - 9 3
4. Ирландия 1:2 2 1 0 1 3 - 1 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Шотландия 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Ирландия 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Армения 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    88'
    Устроили потасовку в центре поля Мактоминай и Найт. Судье пришлось вмешаться и показать обоим по желтой карточке.
  • 87'
    Мог убегать на ворота соперника Огбене после паса от Робинсона, но не удалось ему оторваться от Маккены.
  • Замена
    86'
    Ответные замены в составе хозяев случились. Вместо Кристи и Дайкса шанс проявить себя получили Адамс и Маклин.
  • Замена
    85'
    Замена очередная в составе ирландцев произошла. Вместо Джеймса Макклина игру продолжать будет Роберт Брэйди.
  • Желтая карточка
    84'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Коулмен, за что лишь сам напоролся на желтую карточку.
  • Пенальти
    83'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Райан Кристи! Уверенно реализовал пенальти Кристи, разведя голкипера и мяч по разным углам.
  • Пенальти!
    82'
    После навеса с угла поля пробивал головой Мактоминай. Мяч угодил в руку Брауну, так что арбитр поставил пенальти в ворота гостей
  • Угловой
    81'
    Ушел финтом от соперника по флангу Фрейзер и подал в штрафную, но здесь Иган головой вынес мяч на угловой.
  • 80'
    Кристи с левого фланга отдавал пас в штрафную на ход Фрейзеру, но вышел из ворот Базуну и забрал мяч в руки.
  • 79'
    Навесил с левого фланга Коулмен на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Брауну не позволил Маккена.
  • Замена
    78'
    Тройная замена в составе гостей произошла. Вместо Доэрти, Моламби и Пэрротта на поле появились Браун, Коулмен и Робинсон.
  • 77'
    Со штрафного вновь подавал Фрейзер на дальнюю штангу, но вышел из ворот Базуну и спокойно забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    76'
    Откровенно сбивал соперника на своей половине поля Иган, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 75'
    Очередная остановка в нашей игре. Получил повреждение в прошлом эпизоде Доэрти, без помощи медиков не обойтись.
  • 74'
    Со штрафного навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но здесь Маккена нарушил правила в борьбе против Доэрти.
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    • 73'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Кристи и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 72'
      С угла поля навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но здесь Мактоминай не смог пробить в борьбе против Доэрти.
    • Опасный момент
      71'
      Сместился в центр с правого фланга Фрейзер и пробил под перекладину, но в падении отбил мяч в сторону Базуну.
    • 70'
      В центре поля Доэрти оказался на газоне в борьбе против Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 69'
      Накрутил соперника на фланге Фрейзер и навесил в центр штрафной, но здесь Кристи не смог пробить в борьбе против Доэрти.
    • 68'
      На фланге получил по ногам Кристи в борьбе против Доэрти. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 67'
      Подбор выиграл у штрафной соперника Моламби и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хендри.
    • 66'
      Навесил Доэрти по штрафного на дальнюю штангу, но здесь не мог пробить Коллинз в борьбе с Маккеной.
    • Желтая карточка
      65'
      В центре поля Огбене получил по ногам в подкате от Маккены. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 64'
      Неожиданно ошибся Гордон, выбивая мяч из штрафной угодил точно в Огбене, но тут же исправился, забрав мяч в руки в прыжке.
    • 63'
      С угла поля навес исполнял Макгинн на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес Пэрротт.
    • Замена
      62'
      Ответная замена в составе гостей произошла. Вместо Майкла Обафеми на поле появился Чидози Огбене.
    • 61'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Моламби и с ходу пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • Замена
      60'
      Снова вынужденная замена в составе сборной Шотландии случилась. Вместо травмированного Хикки на поле вышел Ралстон. Также вместо Армстронга играть будет Фрейзер.
    • 59'
      Очередная остановка в нашей игре. Хикки оказался на газоне, держась за правое колено. Потребуется ему помощь медиков.
    • Опасный момент
      58'
      Убегал в контратаку по центру Обафеми и вырезал в штрафную на Пэрротта, но тот в ближнем бою не сумел переиграть Гордона, пробив точно в голкипера.
    • 57'
      После тонкого паса от Макгрегора пробивал из пределов штрафной Дайкс, но мяч заблокировал Коллинз.
    • 56'
      Убежал по левой бровке в контратаку Кристи и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 55'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Тэйлор и отдал в центр на Кристи, но выстрел последнего накрыл Иган.
    • 54'
      Протащил мяч к чужой штрафной Макгинн и пробил по воротам метров с двадцати, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 53'
      С дальней дистанции Доэрти пробивал по воротам после скидки от Пэрротта, но мяч полетел выше перекладины.
    • 52'
      Тонко отдавал пас Кристи в штрафную на ход Дайксу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джек Хендри! Удалось сравнять счет шотландцам. Затяжная атака хозяев в зоне соперника завершилась подачей с левого фланга в исполнении Кристи. В чужой штрафной сыграл на опережении Хендри и головой вколотил мяч в нижний угол ворот.
    • 49'
      Забросил в штрафную соперника Армстронг на ход Дайксу, но тому пробить не позволили в силовой борьбе защитники.
    • 48'
      На фланге Тэйлор получил по ногам в борьбе против Моламби. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Шотландии.
    • 47'
      Хикки забросил по флангу на ход Армстронгу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне ирландцев! 
    • Желтая карточка
      45'
      После свистка ударил по мячу на эмоциях Каллен. Судья не стал такого терпеть и показал желтую карточку нарушителю.
    • 45'
      Дайкса на фланге умышленно руками уложил на газон О'Ши. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал две минуты к времени первого тайма.
    • Замена
      44'
      Замена вынужденная в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Тирни на поле появился Тэйлор.
    • Угловой
      43'
      Забросил в штрафную Хикки на ход Армстронгу, но того опередил О'Ши и в силовой борьбе вынес сферу на угловой.
    • 42'
      С фланга Доэрти сместился в центр и отдал пас в штрафную на Пэрротта, но перехватил сферу в последний момент Маккена.
    • 41'
      С углового навесил Макгинн на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Коллинз и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • 40'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Тирни. Потребуется ему помощь медиков.
    • Угловой
      39'
      С правого фланга Армстронг навесил в штрафную, но здесь О'Ши выиграл верх и вынес сферу на угловой.
    • 38'
      Иган диагональ исполнял в штрафную на ход Пэрротту, но на выходе Гордон оказался первым на мяче.
    • 37'
      Пробивал головой Пэрротт после подачи от Макклина, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Гордона.
    • 36'
      Прорвался в атаку по флангу Макклин и отдал в штрафную на Обафеми, но тот нарушил правила в борьбе против Хендри.
    • 35'
      Обафеми зацепился за мяч на чужой половине поля и тут же забросил на ход Пэрротту, но перехватил этот пас Хендри.
    • 34'
      В силовой борьбе против Доэрти на фланге подыграл себе рукой Дайкс, обошлось на этот раз без желтой карточки.
    • 33'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Макгинн и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 32'
      Забросил в штрафную Макгрегор на ход Дайксу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Игана.
    • 31'
      С левого фланга Тирни навесил в центр штрафной, где Дайкс скинул головой поперек, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 30'
      Пробивал по воротам Макгинн из пределов штрафной после подачи от Армстронга, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 29'
      С правого фланга отдавал Армстронг в штрафную на Дайкса, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Игана.
    • 28'
      Диагональ исполнял Иган на левый фланг, куда забегал Макклин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 27'
      Отдавал пас в штрафную Мактоминай на ход Хикки, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Коллинза.
    • 26'
      Мог убегать на ворота соперника Пэрротт после заброса от О'Ши, но в борьбе с Маккеной нарушил он правила.
    • 25'
      На фланге наступил Хикки на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 24'
      Мягко забросил в штрафную Мактоминай на ход Кристи, но тому пробить головой помешал в верховой борьбе О'Ши.
    • 23'
      Тирни забросил по флангу на ход Дайксу, но того опередил Доэрти и головой вынес снаряд за пределы поля.
    • 22'
      Забросил с фланга Мактоминай в штрафную на Кристи, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Коллинзу.
    • 21'
      Отдавал пас с центра на правый фланг Макгинн на ход Армстронгу, но тот выпустил сферу за боковую линию.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Джон Иган! Удалось выйти вперед гостям. После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Игану, который с лету пробил с разворота точно в ближний нижний угол, без шансов для голкипера.
    • 18'
      Зацепился за мяч Обафеми в чужой штрафной и скинул под удар Пэрротту, но тот пробил точно в спину Хендри.
    • 17'
      Убегал Макгрегор в контратаку и вперед отдал на ход Кристи, но тот в борьбе с защитником потерял сферу.
    • 16'
      Теперь уже Тирни в верховой борьбе получил локтем по голове. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 15'
      В центре поля Макгинн в подкате заехал по ногам Найту. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Ирландии.
    • 14'
      Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Маккена на ход Дайксу, но мяч оказался за пределами поля.
    • 13'
      Прорвался по левой бровке Кристи и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • Офсайд
      12'
      После заброса от О'Ши ворвался в штрафную Пэрротт, обыграл защитника и вколотил снаряд точно под перекладину. Гол ыл отменен из-за офсайда. 
    • 11'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 10'
      Диагональ исполнял О'Ши на правый фланг, куда забегал Доэрти, но тот выпустил сферу за пределы поля.
    • 9'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Доэрти, но на выходе забрал мяч в свои руки Гордон.
    • 8'
      Диагональ исполнял Хикки на ход Армстронгу, но тот не понял задумки партнера и не стал идти в сторону мяча.
    • 7'
      С правого фланг а сместился в штрафную Мактоминай и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 6'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Макгинн и пробил по воротам, но мяч полетел над перекладиной.
    • 5'
      Тирни с левого фланга низом прострелил в штрафную на Кристи, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 4'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Кристи на ход Дайксу, но вышел из ворот Базуну и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 3'
      Коллинз забросил в штрафную на ход Обафеми, но мяч полетел слишком сильно и оказался  руках голкипера.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжево-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шотландия 2:1 Ирландия

    Исход игры
    Шотландия
    81.5% (110)
    Ничья
    17% (23)
    Ирландия
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.15% (51)
    Меньше
    57.85% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    56.2% (68)
    Нет
    43.8% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    34.8% (47)
    1:0 Шотландия
    28.1% (38)
    1:1 Ничья
    12.6% (17)
    2:0 Шотландия
    10.4% (14)
    1:2 Ирландия
    1.5% (2)
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    Ирландия
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