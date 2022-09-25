Свисток арбитра поставил игру на паузу, так как на газоне после единоборства оказался Дмитрий Кучугура, но помощь медиков не требуется.

Исаенко врывается в штрафную площадку правым краем, выполняет прострел, попадает в соперника и зарабатывает угловой удар.

Кучугура и Мацукатов разыграли стандартное положение, после чего не смогли выполнить подачу, а лишь аут удалось заработать.

Кучугура снова оказывается на газоне и держится за внутреннюю поверхность бедра. Теперь уже врачи вышли на поле для оказания помощи.

Дмитрий Кучугура не может продолжать поединок, вместо него в игру вступает Дмитрий Кратков.

Ираклий Манелов входит в штрафную площадку и падает после контакта с Маратом Ситдиковым, а потом берёт мяч в руки. Судья даёт свисток, но в пользу "Нефтехимика".

ОПАСНО! Галиулин стреляет с правого края штрафной площадки, попадает в Пузанова, рикошетом от которого мяч встречается с перекладиной и уходит на угловой.

Защитники "Нефтехимика" справились с корнером соперника с правого фланга, выиграв воздух на ближней штанге и выбив мяч за боковую линию.

Дмитрий Кучугура потерял игровой снаряд на чужой половине поля, а потом нарушил правила в борьбе с Максимом Лайкиным.

Олег Исаенко выполнил передачу на правый фланг на Ираклия Манелова, который не справился с приёмом, выпустив мяч за боковую линию.

При помощи верховой передачи гости попытались провести атаку, но она оказалась безадресной, поэтому теперь "быки" отправляются в своё наступление.

Давид Ндука увлёкся дриблингом перед своей штрафной, но всё-таки успел избаваться от мяча, не позволив Максиму Барсову себя обокрасть.

Ираклий Манелов нарушил правила на Максиме Барсове, после чего начал спорить с арбитром, и по совокупности получил "горчичник".

Максим Лайкин разогнал атаку левым флангом и выполнил прострел, который не стал проблемой для защитников "Краснодара-2".

Казалось, что Владислав Самко пробьёт с дальней дистанции, но он решил выдержать паузу, в результате чего упустил возможность для выстрела.

16' МОМЕНТ! Ираклий Манелов встречается с мячом на правом краю штрафной площадки и стреляет под перекладину - Андрей Голубев переводит игровой снаряд на корнер.

15' Ещё один фол со стороны "Нефтехимика" был зафиксирован. Максим Барсов проиграл в скорости Ифеани Ндуке, а потом толкнул соперника в спину.

14' Максим Лайкин совершил тактический фол в центральном круге, уложив на газон Владислава Самко.

13' Ираклий Манелов сместился с правого фланга в центр и пробил в левый верхний угол - не попал в створ.

12' Позиционная атака гостей была остановлена из-за ошибки в передаче, а потом неточным пасом отметились и хозяева, не сумев выбежать в контратаку.

11' Богдан Зорин покинул поле. Нужно защитнику "Нефтехимика" привести в порядок гетры, которые уже успели порваться.

10' ОПАСНО! Алекс Мацукатов нанёс удар с левого угла штрафной площадки в правый угол, отправив мяч рядом со штангой.

9' Далеко вышел из ворот Михаил Штепа, после чего гости мяч отобрали и нанесли удар с дальней дистанции, который точным не получился, чуть выше цели пролетел круглый.

8' Никита Калугин выполнил верховую передачу в штрафную площадку соперника, на которую никто из партнёров не откликнулся.