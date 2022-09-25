  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Краснодар-2
0:0
Первый тайм: 30'
Нефтехимик
0'
21' Желтая карточка
Манелов Ираклий

Ход матча

21'
Манелов Ираклий
 
29'
Кратков Дмитрий
Кучугура Дмитрий
 
Прогнозы 124
Краснодар-2 32.3% (40)
X 37.9% (47)
Нефтехимик 29.8% (37)
-1
выиграет Нефтехимик, со счетом 1:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Нефтехимик
2.90
3.35
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар-2
Нефтехимик

История личных встреч

Краснодар-2
Нефтехимик

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 2 0.18
Ознобихин Олег 2 0.18
Мацукатов Алекс 1 0.09
Пивоваров Дмитрий 1 0.09
Кокоев Давид 1 0.09
Самко Владислав 1 0.09
Апеков Руслан 1 (1) 0.09
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 4 (1) 0.36
Лайкин Максим 2 0.18
Галиулин Вагиз 1 0.09
Котов Павел 1 0.09
Денисов Роман 1 0.09

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайворонский Данила 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Ндука Ифеани Давид 3 0
Халназаров Рустам 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Карпов Данил 2 0
Апеков Руслан 2 0
Кратков Дмитрий 2 0
Исаенко Олег 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Кокоев Давид 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Попов Омар 1 0
Самко Владислав 1 0
Плотников Никита 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Пузанов Станислав 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 3 1
Хубаев Давид 3 0
Москвичёв Владимир 3 0
Галиулин Вагиз 2 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Школик Игорь 2 0
Котик Артём 0 1
Котов Павел 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Лайкин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1
Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
3. КАМАЗ 1:1 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 7 15
10. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
14. Краснодар-2 0:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 13 11
15. Велес Москва 1:1 Заявка 11 3 1 7 10 - 15 10
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
5. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
8. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9. КАМАЗ 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва 1:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ 1:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
2. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Краснодар-2 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Велес Москва 1:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    31'
    ОПАСНО! Галиулин стреляет с правого края штрафной площадки, попадает в Пузанова, рикошетом от которого мяч встречается с перекладиной и уходит на угловой. 
  • Судья
    30'
    Ираклий Манелов входит в штрафную площадку и падает после контакта с Маратом Ситдиковым, а потом берёт мяч в руки. Судья даёт свисток, но в пользу "Нефтехимика". 
  • Замена
    29'
    Дмитрий Кучугура не может продолжать поединок, вместо него в игру вступает Дмитрий Кратков. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Кучугура снова оказывается на газоне и держится за внутреннюю поверхность бедра. Теперь уже врачи вышли на поле для оказания помощи. 
  • 27'
    Кучугура и Мацукатов разыграли стандартное положение, после чего не смогли выполнить подачу, а лишь аут удалось заработать. 
  • Угловой
    26'
    Исаенко врывается в штрафную площадку правым краем, выполняет прострел, попадает в соперника и зарабатывает угловой удар. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Свисток арбитра поставил игру на паузу, так как на газоне после единоборства оказался Дмитрий Кучугура, но помощь медиков не требуется. 
  • 24'
    Казалось, что Владислав Самко пробьёт с дальней дистанции, но он решил выдержать паузу, в результате чего упустил возможность для выстрела. 
  • 23'
    Максим Лайкин разогнал атаку левым флангом и выполнил прострел, который не стал проблемой для защитников "Краснодара-2". 
  • Желтая карточка
    22'
    Ираклий Манелов нарушил правила на Максиме Барсове, после чего начал спорить с арбитром, и по совокупности получил "горчичник". 
  • 21'
    Давид Ндука увлёкся дриблингом перед своей штрафной, но всё-таки успел избаваться от мяча, не позволив Максиму Барсову себя обокрасть. 
  • 20'
    При помощи верховой передачи гости попытались провести атаку, но она оказалась безадресной, поэтому теперь "быки" отправляются в своё наступление. 
  • 19'
    Олег Исаенко выполнил передачу на правый фланг на Ираклия Манелова, который не справился с приёмом, выпустив мяч за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Дмитрий Кучугура потерял игровой снаряд на чужой половине поля, а потом нарушил правила в борьбе с Максимом Лайкиным. 
  • Угловой
    17'
    Защитники "Нефтехимика" справились с корнером соперника с правого фланга, выиграв воздух на ближней штанге и выбив мяч за боковую линию. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Ираклий Манелов встречается с мячом на правом краю штрафной площадки и стреляет под перекладину - Андрей Голубев переводит игровой снаряд на корнер. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Ещё один фол со стороны "Нефтехимика" был зафиксирован. Максим Барсов проиграл в скорости Ифеани Ндуке, а потом толкнул соперника в спину. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Максим Лайкин совершил тактический фол в центральном круге, уложив на газон Владислава Самко. 
    • 13'
      Ираклий Манелов сместился с правого фланга в центр и пробил в левый верхний угол - не попал в створ. 
    • 12'
      Позиционная атака гостей была остановлена из-за ошибки в передаче, а потом неточным пасом отметились и хозяева, не сумев выбежать в контратаку. 
    • 11'
      Богдан Зорин покинул поле. Нужно защитнику "Нефтехимика" привести в порядок гетры, которые уже успели порваться. 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Алекс Мацукатов нанёс удар с левого угла штрафной площадки в правый угол, отправив мяч рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      9'
      Далеко вышел из ворот Михаил Штепа, после чего гости мяч отобрали и нанесли удар с дальней дистанции, который точным не получился, чуть выше цели пролетел круглый. 
    • 8'
      Никита Калугин выполнил верховую передачу в штрафную площадку соперника, на которую никто из партнёров не откликнулся. 
    • 7'
      А сейчас Уридия сыграл более успешно. Вступил в отбор мяча на левом фланге и сумел заработать аут. 
    • Офсайд
      6'
      Мераби Уридия технично обработал мяч на левом фланге, а потом услышал свисток арбитра, который сообщил об офсайде. 
    • 5'
      А теперь и "Краснодар-2" добрался до штрафной площадки, но потом устроил перепасовку в касание, не сумев довести дело до удара. 
    • 4'
      Первые минуты проходят с преимуществом "Нефтехимика". Пока без опасных моментов он обходится, но часто появляется у чужой штрафной. 
    • Угловой
      3'
      Первый корнер в матче состоялся, его выполнили гости с левого фланга. Михаил Штепа вышел из ворот и сыграл кулаками. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Прозвучал первый свисток Дмитрия Стрельцова, главного арбитра встречи, а вскорости и второй. Дмитрий Кучугура нарушил правила в атаке. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Краснодар-2" - "Нефтехимик", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 124
    Краснодар-2 32.3% (40)
    X 37.9% (47)
    Нефтехимик 29.8% (37)
    -1
    выиграет Нефтехимик, со счетом 1:2
    ДА
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Нефтехимик
    2.90
    3.35
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 0:0 Нефтехимик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Нефтехимик

    Исход игры
    Краснодар-2
    32.3% (40)
    Ничья
    37.9% (47)
    Нефтехимик
    29.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.66% (46)
    Меньше
    61.34% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    73.11% (87)
    Нет
    26.89% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (43)
    2:1 Краснодар-2
    16.1% (20)
    1:2 Нефтехимик
    16.1% (20)
    1:0 Краснодар-2
    12.1% (15)
    0:1 Нефтехимик
    10.5% (13)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар-2
    Нефтехимик
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     