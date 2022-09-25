ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|2
|0.18
|Ознобихин Олег
|2
|0.18
|Мацукатов Алекс
|1
|0.09
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.09
|Кокоев Давид
|1
|0.09
|Самко Владислав
|1
|0.09
|Апеков Руслан
|1 (1)
|0.09
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|4 (1)
|0.36
|Лайкин Максим
|2
|0.18
|Галиулин Вагиз
|1
|0.09
|Котов Павел
|1
|0.09
|Денисов Роман
|1
|0.09
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайворонский Данила
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Ндука Ифеани Давид
|3
|0
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Карпов Данил
|2
|0
|Апеков Руслан
|2
|0
|Кратков Дмитрий
|2
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Кокоев Давид
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
|Пузанов Станислав
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|3
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Школик Игорь
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Котов Павел
|1
|0
|Дворецков Филипп
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|3.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|10.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|14.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 15
|10
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|2.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3