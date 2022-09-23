Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Краснодар-2
Нефтехимик
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|2
|0.2
|Ознобихин Олег
|2
|0.2
|Мацукатов Алекс
|1
|0.1
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.1
|Кокоев Давид
|1
|0.1
|Самко Владислав
|1
|0.1
|Апеков Руслан
|1 (1)
|0.1
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|4 (1)
|0.4
|Лайкин Максим
|2
|0.2
|Галиулин Вагиз
|1
|0.1
|Котов Павел
|1
|0.1
|Денисов Роман
|1
|0.1
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайворонский Данила
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Ндука Ифеани Давид
|3
|0
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Карпов Данил
|2
|0
|Апеков Руслан
|2
|0
|Кратков Дмитрий
|2
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Кокоев Давид
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
|Пузанов Станислав
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|3
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Школик Игорь
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Котов Павел
|1
|0
|Дворецков Филипп
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1
Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
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|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Нефтехимик
Исход игры
Краснодар-2
46% (23)
Ничья
24% (12)
Нефтехимик
30% (15)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
2:1 Краснодар-2
24% (12)
1:1 Ничья
22% (11)
1:2 Нефтехимик
22% (11)
1:0 Краснодар-2
18% (9)
0:1 Нефтехимик
6% (3)
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