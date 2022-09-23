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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Балтика
 
Позже
Енисей
Прогнозы 49
Балтика 69.4% (34)
X 26.5% (13)
Енисей 4.1% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Балтика
Енисей

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазарев Владислав 4 0.4
Гузина Гедеон 4 (1) 0.4
Остойич Иван 2 0.2
Клёнкин Данил 1 0.1
Барков Дмитрий 1 0.1
Маляров Кирилл 1 0.1
Казаев Ян 1 0.1
Мусаев Тамерлан 1 0.1
Борисенко Григорий 1 0.1
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молтенинов Илья 2 0.2
Глушков Никита Андреевич 2 0.2
Окладников Андрей 2 0.2
Масловский Александр 1 0.1
Кичин Валерий 1 0.1
Феррейра Херман 1 0.1
Бардыбахин Вячеслав 1 0.1
Апушников Егор 1 0.1
Столбов Кирилл 1 0.1
Саная Анзор 1 (1) 0.1

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Маляров Кирилл 2 0
Казаев Ян 2 0
Осипов Александр 2 0
Гузина Гедеон 2 0
Радмановац Никола 2 0
Кашчелан Младен 0 1
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 2 1
Канаплин Александр 3 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Кичин Валерий 2 0
Хозин Владимир 1 0
Иванов Егор 1 0
Саная Анзор 1 0
Марков Николай 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Окладников Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3
Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2
Енисей
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2
Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
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Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Балтика 69.4% (34)
    X 26.5% (13)
    Енисей 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Балтика - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Енисей

    Исход игры
    Балтика
    69.4% (34)
    Ничья
    26.5% (13)
    Енисей
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    38.8% (19)
    1:0 Балтика
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    3:1 Балтика
    4.1% (2)
    1:2 Енисей
    4.1% (2)
    2:0 Балтика
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Балтика
    Енисей
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