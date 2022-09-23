Тур: 11.
История личных встреч
Балтика
Енисей
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазарев Владислав
|4
|0.4
|Гузина Гедеон
|4 (1)
|0.4
|Остойич Иван
|2
|0.2
|Клёнкин Данил
|1
|0.1
|Барков Дмитрий
|1
|0.1
|Маляров Кирилл
|1
|0.1
|Казаев Ян
|1
|0.1
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.1
|Борисенко Григорий
|1
|0.1
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молтенинов Илья
|2
|0.2
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.2
|Окладников Андрей
|2
|0.2
|Масловский Александр
|1
|0.1
|Кичин Валерий
|1
|0.1
|Феррейра Херман
|1
|0.1
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.1
|Апушников Егор
|1
|0.1
|Столбов Кирилл
|1
|0.1
|Саная Анзор
|1 (1)
|0.1
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Казаев Ян
|2
|0
|Осипов Александр
|2
|0
|Гузина Гедеон
|2
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Кашчелан Младен
|0
|1
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|2
|1
|Канаплин Александр
|3
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Кичин Валерий
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Саная Анзор
|1
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Феррейра Херман
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3
Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2
Енисей
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2
Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч Балтика - Енисей
Исход игры
Балтика
69.4% (34)
Ничья
26.5% (13)
Енисей
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
2:1 Балтика
38.8% (19)
1:0 Балтика
22.4% (11)
1:1 Ничья
22.4% (11)
3:1 Балтика
4.1% (2)
1:2 Енисей
4.1% (2)
2:0 Балтика
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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