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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Велес Москва
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 49
Велес Москва 34.7% (17)
X 24.5% (12)
КАМАЗ 40.8% (20)
Все прогнозы

История личных встреч

Велес Москва
КАМАЗ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 4 0.4
Кертанов Константин 1 0.1
Кабахидзе Владимир 1 0.1
Саркисян Геворк 1 0.1
Баранов Павел 1 0.1
Прищепа Дмитрий 1 0.1
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 3 0.3
Шамкин Даниил 3 0.3
Пальцев Валентин 2 0.2
Денисов Александр 1 0.1
Полюткин Антон 1 0.1
Сикоев Асланбек 1 0.1
Мохаммад Амир 1 0.1
Серченков Сергей 1 0.1
Таликин Дамир 1 0.1
Гаглоев Александр 1 (1) 0.1

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Панюков Андрей 1 1
Бацуев Аюб 2 0
Кабахидзе Владимир 2 0
Бадоев Хетаг 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Макеев Евгений 1 0
Почивалин Валерий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Саркисян Геворк 1 0
Баранов Павел 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 4 0
Пальцев Валентин 4 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Абрамов Артём 2 0
Мохаммад Амир 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 4 часа 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Велес Москва 34.7% (17)
    X 24.5% (12)
    КАМАЗ 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Велес Москва - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - КАМАЗ

    Исход игры
    Велес Москва
    34.7% (17)
    Ничья
    24.5% (12)
    КАМАЗ
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    1:0 Велес Москва
    18.4% (9)
    1:2 КАМАЗ
    18.4% (9)
    0:1 КАМАЗ
    14.3% (7)
    2:1 Велес Москва
    14.3% (7)
    0:2 КАМАЗ
    6.1% (3)
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    КАМАЗ
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