Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Велес Москва
КАМАЗ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|4
|0.4
|Кертанов Константин
|1
|0.1
|Кабахидзе Владимир
|1
|0.1
|Саркисян Геворк
|1
|0.1
|Баранов Павел
|1
|0.1
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.1
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|3
|0.3
|Шамкин Даниил
|3
|0.3
|Пальцев Валентин
|2
|0.2
|Денисов Александр
|1
|0.1
|Полюткин Антон
|1
|0.1
|Сикоев Асланбек
|1
|0.1
|Мохаммад Амир
|1
|0.1
|Серченков Сергей
|1
|0.1
|Таликин Дамир
|1
|0.1
|Гаглоев Александр
|1 (1)
|0.1
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|4
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|Бадоев Хетаг
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Макеев Евгений
|1
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Михайленко Дмитрий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Саркисян Геворк
|1
|0
|Баранов Павел
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Пальцев Валентин
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Мохаммад Амир
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1
Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч Велес Москва - КАМАЗ
Исход игры
Велес Москва
34.7% (17)
Ничья
24.5% (12)
КАМАЗ
40.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
57.14% (28)
Нет
42.86% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.4% (10)
1:0 Велес Москва
18.4% (9)
1:2 КАМАЗ
18.4% (9)
0:1 КАМАЗ
14.3% (7)
2:1 Велес Москва
14.3% (7)
0:2 КАМАЗ
6.1% (3)
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