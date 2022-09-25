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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Волгарь
0:0
Первый тайм: 21'
Алания
0'
Прогнозы 125
Волгарь 6.4% (8)
X 28% (35)
Алания 65.6% (82)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Алания
4.22
3.80
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Волгарь
Алания

История личных встреч

Волгарь
Алания

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.27
Стефанович Илья 3 0.27
Лесников Дмитрий 1 0.09
Печенкин Никита 1 0.09
Царукян Валерий 1 0.09
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 4 0.36
Машуков Ислам 3 (1) 0.27
Багаев Алан 2 0.18
Засеев Азамат 1 0.09
Качмазов Сослан 1 0.09
Корян Аршак 1 0.09
Хосонов Хетаг 1 0.09
Хугаев Алан 1 0.09
Мазурин Андрей 1 0.09
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.09
Кочиев Хетаг 1 0.09
Хабалов Алан 1 (1) 0.09

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилязетдинов Артур 3 1
Талалай Денис 4 0
Козлов Данила 4 0
Ведерников Данила 4 0
Стефанович Илья 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Локтионов Роман 2 0
Делькин Артём 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ращеня Илья 2 0
Смирнов Олег 1 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Агеев Михаил 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хабалов Алан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
7
64%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
22%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
3
33%
7
37%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рубин - Волгарь 3:2 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1
Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2
ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
2. Балтика 1:0 Заявка 11 6 4 1 17 - 10 22
3. КАМАЗ Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Рубин 0:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей 0:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 13 17
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 11 4 5 2 16 - 11 17
8. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Волгарь 0:0 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
10. Нефтехимик Заявка 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Шинник 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
12. Уфа 1:1 Заявка 11 3 4 4 9 - 14 13
13. ФК Кубань Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
14. Краснодар-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 13 11
15. Велес Москва Заявка 11 3 1 7 10 - 15 10
16. Акрон 1:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
17. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
18. Волга Ульяновск 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волгарь 0:0 Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Рубин 0:1 Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
4. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Енисей 0:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
6. Алания 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Шинник 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Арсенал Тула 0:0 Заявка 6 2 4 0 9 - 7 10
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа 1:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Акрон 1:1 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Волга Ульяновск 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
3. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика 1:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Енисей 0:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
10. Уфа 1:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
11. Акрон 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник 1:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Волга Ульяновск 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Волгарь 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Слева Ведерников выдирает мяч и подает на Стефановича, который слабо, но все же бьет головой. Солдатенков берет. 
  • 21'
    Татаев забросил вперед, не удается там зацепиться форвардам за мяч, атака "Волгаря" будет. 
  • 20'
    Ух, хороший пас на Царукяна, который мог выйти один на один, но Качмазов корпусом его оттеснил. 
  • 19'
    Появилась идея у защитников гостей забросить мяч за спины своих коллег, получилось прямо в Смирнова. 
  • 18'
    Взяли "барсы" мяч под свой контроль, вчетвером вместе с голкипером катают сзади, ищут возможности. 
  • 17'
    "Алания" комбинирует перед штрафной оппонента, мяч отскочил на Хосонова, который метров с 25 "выстрелил" чуть-чуть мимо ворот. Смирнов даже прыгнул на всякий пожарный. 
  • 16'
    Бутенко длиннющую подачу оформил, Царукян принял, подстроился под удар, и все равно мимо створа вышло. 
  • 15'
    Быстрый выпад "Алании", подача с правого фланга на Машукова, который не дотягивается до этого мяча. 
  • 14'
    Талалай решил не подавать, а отдать низом в штрафную, мяч дошел до Бутенко, Александр прострелил, защита подчистила. 
  • 13'
    Царукян разыграл штрафной, затем мяч верхом направился в штрафную "барсов", оттуда вылетел, однако подбор за "Волгарём". 
  • 12'
    Дзахов в хорошей позиции получил мяч и, недолго думая, решил подкручивать в дальний, вышло "в молоко". 
  • 11'
    Диагональ на Качмазова, который тут же обыгрался с партнерами и пошел навес, на который академично вышел Смирнов. 
  • 10'
    На Галояна прошел пас, перед ним было пространство, однако Козлов быстро его перекрыл.
  • 9'
    Следует по итогу высокая подача Ведерникова, неточно. Это удар от ворот Солдатенко. 
  • 8'
    Ращеня ищет куда вбросить из-за боковой, в итоге серия стыков, Локтионов перехватил, "Волгарь" сохраняет владение. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      7'
      Первый угловой. Ведерников его исполняет, мяч летит во вратарскую, откуда его Хасонов выбивает. 
    • 6'
      Ведерников прорывается по левому флангу и следует первая подача "Волгаря", на дальней оборона справляется. 
    • 5'
      Неожиданно удар следует с этого штрафного, впрочем мяч прошел мимо цели, да и Смирнов все четко видел. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Фолит "Волгарь" метрах в 8 от угла своей штрафной. Неплохой стандарт намечается для "Алании". 
    • 3'
       Теперь Галоян направил мяч в штрафную, но уже низом, вновь прямо в зону, где только защитники. 
    • 2'
      Петров выкатил партнеру, который незамедлительно направил мяч в штрафную, где никого не оказалось. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Приветствую вас на матче 11-го тура ФНЛ "Волгарь" - "Алания". Работать для вас буду я, Константин Лицин. 
    Прогнозы 125
    Волгарь 6.4% (8)
    X 28% (35)
    Алания 65.6% (82)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    ДА
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Алания
    4.22
    3.80
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Волгарь 0:0 Алания

    Исход игры
    Волгарь
    6.3% (8)
    Ничья
    27.8% (35)
    Алания
    65.9% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    36.5% (46)
    1:1 Ничья
    25.4% (32)
    0:1 Алания
    13.5% (17)
    0:2 Алания
    6.3% (8)
    1:3 Алания
    4.8% (6)
    2:1 Волгарь
    3.2% (4)
    1:0 Волгарь
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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