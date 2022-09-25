Бутенко длиннющую подачу оформил, Царукян принял, подстроился под удар, и все равно мимо створа вышло.

"Алания" комбинирует перед штрафной оппонента, мяч отскочил на Хосонова, который метров с 25 "выстрелил" чуть-чуть мимо ворот. Смирнов даже прыгнул на всякий пожарный.

Взяли "барсы" мяч под свой контроль, вчетвером вместе с голкипером катают сзади, ищут возможности.

Появилась идея у защитников гостей забросить мяч за спины своих коллег, получилось прямо в Смирнова.

Ух, хороший пас на Царукяна, который мог выйти один на один, но Качмазов корпусом его оттеснил.

Татаев забросил вперед, не удается там зацепиться форвардам за мяч, атака "Волгаря" будет.

Слева Ведерников выдирает мяч и подает на Стефановича, который слабо, но все же бьет головой. Солдатенков берет.

15' Быстрый выпад "Алании", подача с правого фланга на Машукова, который не дотягивается до этого мяча.

14' Талалай решил не подавать, а отдать низом в штрафную, мяч дошел до Бутенко, Александр прострелил, защита подчистила.

13' Царукян разыграл штрафной, затем мяч верхом направился в штрафную "барсов", оттуда вылетел, однако подбор за "Волгарём".

12' Дзахов в хорошей позиции получил мяч и, недолго думая, решил подкручивать в дальний, вышло "в молоко".

11' Диагональ на Качмазова, который тут же обыгрался с партнерами и пошел навес, на который академично вышел Смирнов.

10' На Галояна прошел пас, перед ним было пространство, однако Козлов быстро его перекрыл.

9' Следует по итогу высокая подача Ведерникова, неточно. Это удар от ворот Солдатенко.