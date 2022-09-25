ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|3
|0.27
|Стефанович Илья
|3
|0.27
|Лесников Дмитрий
|1
|0.09
|Печенкин Никита
|1
|0.09
|Царукян Валерий
|1
|0.09
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|4
|0.36
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.27
|Багаев Алан
|2
|0.18
|Засеев Азамат
|1
|0.09
|Качмазов Сослан
|1
|0.09
|Корян Аршак
|1
|0.09
|Хосонов Хетаг
|1
|0.09
|Хугаев Алан
|1
|0.09
|Мазурин Андрей
|1
|0.09
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.09
|Кочиев Хетаг
|1
|0.09
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.09
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилязетдинов Артур
|3
|1
|Талалай Денис
|4
|0
|Козлов Данила
|4
|0
|Ведерников Данила
|4
|0
|Стефанович Илья
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Локтионов Роман
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Смирнов Данила
|2
|0
|Ращеня Илья
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|2.
|Балтика
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Рубин
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 13
|17
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Шинник
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|12.
|Уфа
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|13
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 15
|10
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Рубин
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Енисей
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|6.
|Алания
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Шинник
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Волга Ульяновск
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Енисей
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Уфа
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|11.
|Акрон
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3