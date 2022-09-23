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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Акрон
 
Позже
Уфа
Прогнозы 48
Акрон 14.6% (7)
X 31.3% (15)
Уфа 54.2% (26)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савичев Константин 2 (1) 0.2
Чудин Иван 1 0.1
Палиенко Максим 1 0.1
Килин Антон 1 0.1
Рогач Иван 1 0.1
Гираев Карим 1 0.1
Марухин Владимир 1 0.1
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 1 0.1
Камилов Владислав 1 0.1
Голубев Артём 1 0.1
Плиев Константин 1 0.1
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.1
Ортис Дилан 1 0.1
Касинтура Эгаш 1 0.1

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Савичев Константин 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Волков Сергей 2 0
Чудин Иван 2 0
Рогач Иван 2 0
Шакуро Павел 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Матвеев Максим 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 5 0
Карп Кэтэлин 3 1
Фищенко Руслан 4 0
Камилов Владислав 3 0
Темников Иван 2 0
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Голубев Артём 2 0
Ортис Дилан 2 0
Сухов Александр 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
80%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
5
63%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
3
17%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3
КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0
Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Акрон 14.6% (7)
    X 31.3% (15)
    Уфа 54.2% (26)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Акрон - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - Уфа

    Исход игры
    Акрон
    14.6% (7)
    Ничья
    31.3% (15)
    Уфа
    54.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    1:2 Уфа
    22.9% (11)
    0:1 Уфа
    16.7% (8)
    2:1 Акрон
    10.4% (5)
    0:2 Уфа
    8.3% (4)
    1:0 Акрон
    4.2% (2)
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    Уфа
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