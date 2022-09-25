ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|4
|0.4
|Гащенков Михаил
|3
|0.3
|Алиев Саид
|2
|0.2
|Петров Илья
|2 (2)
|0.2
|Фомин Денис
|1
|0.1
|Мирошниченко Никита
|1
|0.1
|Yao Jean Charles
|1
|0.1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Архипов Артём
|2
|0.2
|Мосейчук Илья
|2
|0.2
|Щёткин Алексей
|1
|0.1
|Чуканов Андреа
|1
|0.1
|Махатадзе Георгий
|1
|0.1
|Горовых Даниил
|1
|0.1
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.1
|Абдоков Нури
|1 (1)
|0.1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Петров Илья
|2
|1
|Алейников Василий
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Yao Jean Charles
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Мирошниченко Никита
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Хомуха Иван
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
|Гудков Ян
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3