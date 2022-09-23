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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
СКА-Хабаровск
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 54
СКА-Хабаровск 74.1% (40)
X 13% (7)
ФК Кубань 13% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
ФК Кубань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 4 0.4
Гащенков Михаил 3 0.3
Алиев Саид 2 0.2
Петров Илья 2 (2) 0.2
Фомин Денис 1 0.1
Мирошниченко Никита 1 0.1
Yao Jean Charles 1 0.1
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Архипов Артём 2 0.2
Мосейчук Илья 2 0.2
Щёткин Алексей 1 0.1
Чуканов Андреа 1 0.1
Махатадзе Георгий 1 0.1
Горовых Даниил 1 0.1
Сидоров Максим 1 (1) 0.1
Абдоков Нури 1 (1) 0.1

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сугробов Владимир 4 0
Петров Илья 2 1
Алейников Василий 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Мусалов Магомед 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Рукас Томас 2 0
Фомин Денис 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Yao Jean Charles 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Гащенков Михаил 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Климов Кирилл 1 0
Мирошниченко Никита 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 4 0
Хомуха Иван 3 0
Байрыев Азат 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Сидоров Максим 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Голосов Илья 2 0
Ткачук Денис 1 0
Архипов Артём 1 0
Абдоков Нури 1 0
Гудков Ян 1 0
Родин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1
ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 10 минут.



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    • Прогнозы 54
    СКА-Хабаровск 74.1% (40)
    X 13% (7)
    ФК Кубань 13% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - ФК Кубань

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    74.1% (40)
    Ничья
    13% (7)
    ФК Кубань
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    38.9% (21)
    1:0 СКА-Хабаровск
    18.5% (10)
    2:0 СКА-Хабаровск
    14.8% (8)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    1:2 ФК Кубань
    5.6% (3)
    0:1 ФК Кубань
    3.7% (2)
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    СКА-Хабаровск
    ФК Кубань
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