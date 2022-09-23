Тур: 11.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
ФК Кубань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|4
|0.4
|Гащенков Михаил
|3
|0.3
|Алиев Саид
|2
|0.2
|Петров Илья
|2 (2)
|0.2
|Фомин Денис
|1
|0.1
|Мирошниченко Никита
|1
|0.1
|Yao Jean Charles
|1
|0.1
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Архипов Артём
|2
|0.2
|Мосейчук Илья
|2
|0.2
|Щёткин Алексей
|1
|0.1
|Чуканов Андреа
|1
|0.1
|Махатадзе Георгий
|1
|0.1
|Горовых Даниил
|1
|0.1
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.1
|Абдоков Нури
|1 (1)
|0.1
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Петров Илья
|2
|1
|Алейников Василий
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Yao Jean Charles
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Мирошниченко Никита
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Хомуха Иван
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
|Гудков Ян
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1
ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - ФК Кубань
Исход игры
СКА-Хабаровск
74.1% (40)
Ничья
13% (7)
ФК Кубань
13% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (25)
Меньше
52.83% (28)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 СКА-Хабаровск
38.9% (21)
1:0 СКА-Хабаровск
18.5% (10)
2:0 СКА-Хабаровск
14.8% (8)
1:1 Ничья
13% (7)
1:2 ФК Кубань
5.6% (3)
0:1 ФК Кубань
3.7% (2)
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