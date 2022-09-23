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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Шинник
 
Позже
Рубин

История личных встреч

Шинник
Рубин

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 (1) 0.4
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.2
Кулишев Артём 2 0.2
Гонгапшев Альбек 2 0.2
Низамутдинов Эльдар 1 0.1
Самойлов Дмитрий 1 0.1
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.5
Лисакович Виталий 4 (1) 0.4
Кабутов Дмитрий 3 0.3
Мусаев Леон 2 0.2
Дзагоев Алан 1 0.1
Зотов Александр 1 0.1
Самошников Илья 1 0.1
Бакаев Солтмурад 1 0.1
Тесленко Егор 1 0.1

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 3 2
Осипов Евгений 3 0
Батютин Андрей 3 0
Савинов Андрей 1 1
Самойлов Дмитрий 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Кулишев Артём 1 0
Покидышев Николай 1 0
Соколов Игорь 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Чуперка Валерий 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Безруков Руслан 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
4
80%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0
Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1
Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
Где смотреть матч Шинник - Рубин онлайн

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Прогнозы на матч Шинник - Рубин

Исход игры
Шинник
12% (6)
Ничья
16% (8)
Рубин
72% (36)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
1:2 Рубин
44% (22)
1:1 Ничья
16% (8)
0:2 Рубин
14% (7)
0:1 Рубин
8% (4)
1:0 Шинник
6% (3)
1:3 Рубин
4% (2)
2:1 Шинник
4% (2)
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