Тур: 11.
История личных встреч
Шинник
Рубин
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4 (1)
|0.4
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.2
|Кулишев Артём
|2
|0.2
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.2
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0.1
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.1
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.5
|Лисакович Виталий
|4 (1)
|0.4
|Кабутов Дмитрий
|3
|0.3
|Мусаев Леон
|2
|0.2
|Дзагоев Алан
|1
|0.1
|Зотов Александр
|1
|0.1
|Самошников Илья
|1
|0.1
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.1
|Тесленко Егор
|1
|0.1
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|3
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Батютин Андрей
|3
|0
|Савинов Андрей
|1
|1
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Кулишев Артём
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
4
80%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0
Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1
Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в Премьер-лигу
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|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч Шинник - Рубин
Исход игры
Шинник
12% (6)
Ничья
16% (8)
Рубин
72% (36)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
1:2 Рубин
44% (22)
1:1 Ничья
16% (8)
0:2 Рубин
14% (7)
0:1 Рубин
8% (4)
1:0 Шинник
6% (3)
1:3 Рубин
4% (2)
2:1 Шинник
4% (2)
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