Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолRamiro Hernandez
29' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
33' Желтая карточкаCarlos Villalba
34' Желтая карточкаGaston Suso
37' Желтая карточкаIgnacio Schor
1:1
45' ГолFacundo Buonanotte
66' Вторая желтая карточкаCarlos Villalba
75' Желтая карточкаMateo Tanlongo
90' Желтая карточкаChristian Baez
90'+5
Ход матча
14'
0:1
33'
34'
37'
45'
66'
75'
90'
19
Броун
Хорхе
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
21
Ivan
Gomez
79
Ayrton
Costa
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
46 Joan Mazzaco
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Ayrton CostaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Росарио Сентраль
Атлетико Платенсе
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.14
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.14
|Facundo Buonanotte
|2
|0.1
|Gino Infantino
|2
|0.1
|Franco Farias
|2
|0.1
|Christian Baez
|1
|0.05
|Victor Malcorra
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.1
|Juan Esquivel
|2
|0.1
|Бенитес Хорхе
|2
|0.1
|Ayrton Costa
|2
|0.1
|Vicente Taborda
|2
|0.1
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.1
|Rodrigo Contreras
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|1
|0.05
|Alexis Sabella
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Ramiro Hernandez
|1
|0.05
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.05
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|6
|1
|Christian Baez
|5
|0
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Gino Infantino
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Buonanotte
|4
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|7
|1
|Gaston Suso
|6
|0
|Rodrigo Contreras
|5
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Ayrton Costa
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Пропущено
19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
26%
3
20%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|21
|9
|8
|4
|26 - 15
|35
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|13.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|15.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|18.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|20
|7
|6
|7
|21 - 24
|27
|19.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|20.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|21.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|22.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 6
|22
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|14.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|15.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9