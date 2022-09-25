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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
0:1
14' Гол
Ramiro Hernandez
29' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
33' Желтая карточка
Carlos Villalba
34' Желтая карточка
Gaston Suso
37' Желтая карточка
Ignacio Schor
1:1
45' Гол
Facundo Buonanotte
66' Вторая желтая карточка
Carlos Villalba
75' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
90' Желтая карточка
Christian Baez
90'+5
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
38
Fernando
Ivan
Rodriguez
5
Francis
Mac
Allister
45
Kevin
Ortiz
34
Franco
Farias
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
22
Marcos
Ledesma
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
20
Franco
Camargo
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
79
Ayrton
Costa
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
7
Horacio
Tijanovich
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
3-4-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Атлетико Платенсе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.14
Gaspar Servio 3 (3) 0.14
Facundo Buonanotte 2 0.1
Gino Infantino 2 0.1
Franco Farias 2 0.1
Christian Baez 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.1
Juan Esquivel 2 0.1
Бенитес Хорхе 2 0.1
Ayrton Costa 2 0.1
Vicente Taborda 2 0.1
Сарате Мауро 2 (2) 0.1
Rodrigo Contreras 1 0.05
Ivan Gomez 1 0.05
Alexis Sabella 1 0.05
Mauro Bogado 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Ramiro Hernandez 1 0.05
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.05
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Christian Baez 5 0
Damian Alberto Martinez 5 0
Gino Infantino 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Francis Mac Allister 3 0
Facundo Almada 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Juan Cruz Cerrudo 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 7 1
Gaston Suso 6 0
Rodrigo Contreras 5 0
Federico Gino 5 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Ayrton Costa 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Ramiro Hernandez 2 1
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
6
30%
76-90

Пропущено

19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
26%
3
20%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
2. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
3. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
4. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
5. Расинг Авельянеда 0:0 21 9 8 4 26 - 15 35
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
9. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
10. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
13. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
14. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
15. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
16. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
17. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
18. Унион Санта-Фе 0:0 20 7 6 7 21 - 24 27
19. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
20. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
21. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
22. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
23. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Расинг Авельянеда 0:0 11 6 4 1 17 - 6 22
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
13. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
14. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
15. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
20. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
21. Унион Санта-Фе 0:0 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Расинг Авельянеда 0:0 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Унион Санта-Фе 0:0 10 3 4 3 11 - 12 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
23. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
24. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
25. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
26. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
27. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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