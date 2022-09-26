Тур: 21.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
28'
1:0
26
Mateo
Seoane
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.15
|Walter Bou
|3 (3)
|0.15
|Miguel Brizuela
|2
|0.1
|Maximo Perrone
|2
|0.1
|Nicolas Garayalde
|1
|0.05
|Дженсон Лукас
|1
|0.05
|Luca Orellano
|1
|0.05
|Valentin Gomez
|1
|0.05
|Годин Диего
|1
|0.05
|Хара Леонардо
|1
|0.05
|Damian Fernandez
|1
|0.05
|Пратто Лукас
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6
|0.29
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.14
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.14
|Cristian Colman
|3
|0.14
|Facundo Mater
|2
|0.1
|Моуче Пабло
|1
|0.05
|Ринкон Себастьян
|1
|0.05
|Dylan Glaby
|1
|0.05
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.05
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|9
|0
|Nicolas Garayalde
|7
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Ортега Франсиско
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|1
|Damian Fernandez
|4
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Matias De los Santos II
|2
|1
|Agustin Mulet
|3
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|7
|0
|Dylan Glaby
|5
|1
|Gonzalo Paz
|5
|0
|Nicolas Ferreyra
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0
|Carlos Valenzuela
|3
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
28%
3
14%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
1
5%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
14%
4
13%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
5
18%
7
23%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
5
18%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|21
|10
|9
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|3.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|7
|4
|28 - 16
|37
|4.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|21
|7
|7
|7
|20 - 21
|28
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|17.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|18.
|Барракас Централь
|0:1
|21
|7
|6
|8
|24 - 29
|27
|19.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|20.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|21.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|22.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|11
|6
|5
|0
|16 - 5
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|21.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|22.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|23.
|Барракас Централь
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|26.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9