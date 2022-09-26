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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Велес Сарсфилд
1:0
Первый тайм: 45+'
Барракас Централь
0'
26' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
1:0
28' Пенальти
Walter Bou

Ход матча

26'
 
Carlos Martin Arce
28'
Walter Bou
1:0
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Барракас Централь
1.90
5.90
4.25
Все Коэффициенты
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
26
Mateo
Seoane
18
Julian
Fernandez
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
33
Facundo
Mater
7
Carlos
Valenzuela
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Велес Сарсфилд
4-3-3
Барракас Централь
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.15
Walter Bou 3 (3) 0.15
Miguel Brizuela 2 0.1
Maximo Perrone 2 0.1
Nicolas Garayalde 1 0.05
Дженсон Лукас 1 0.05
Luca Orellano 1 0.05
Valentin Gomez 1 0.05
Годин Диего 1 0.05
Хара Леонардо 1 0.05
Damian Fernandez 1 0.05
Пратто Лукас 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.29
Neri Ricardo Bandiera 3 0.14
Ivan Tapia 3 (1) 0.14
Cristian Colman 3 0.14
Facundo Mater 2 0.1
Моуче Пабло 1 0.05
Ринкон Себастьян 1 0.05
Dylan Glaby 1 0.05
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.05

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Nicolas Garayalde 7 0
Касерес Сантьяго 6 0
Ортега Франсиско 5 0
Valentin Gomez 5 0
Инсуа Эмануэль 3 1
Damian Fernandez 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Abiel Osorio 4 0
Пратто Лукас 2 1
Matias De los Santos II 2 1
Agustin Mulet 3 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хара Леонардо 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 7 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 5 0
Nicolas Ferreyra 4 0
Ivan Tapia 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Bruno Christian Sepulveda 3 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
28%
3
14%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
1
5%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
14%
4
13%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
5
18%
7
23%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
5
18%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1:1 21 10 9 2 24 - 12 39
2. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
3. Расинг Авельянеда 21 10 7 4 28 - 16 37
4. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
5. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
9. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
10. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Эстудиантес Ла Плата 1:1 21 7 7 7 20 - 21 28
16. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
17. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
18. Барракас Централь 0:1 21 7 6 8 24 - 29 27
19. Унион Санта-Фе 20 7 5 8 22 - 26 26
20. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
21. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
22. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
23. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 1:0 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
3. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
4. Атлетико Тукуман 1:1 11 6 5 0 16 - 5 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 1:1 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 0:1 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
15. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
16. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
20. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
21. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
22. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 1:0 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
3. Атлетико Тукуман 1:1 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Эстудиантес Ла Плата 1:1 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
23. Барракас Централь 0:1 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
25. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
26. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
27. Велес Сарсфилд 1:0 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Барракас Централь
1.90
5.90
4.25
Все Коэффициенты
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