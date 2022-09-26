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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Атлетико Тукуман
3:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
23' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:0
29' Гол
Mateo Agustin Coronel
1:1
42' Гол
Leandro Diaz III
2:1
59' Гол
Augusto Lotti
70' Желтая карточка
Nicolas Thaller
71' Желтая карточка
Пьятти Пабло
3:1
77' Пенальти
Augusto Lotti
90'+6
17
Tomas
Marchiori
35
Jonathan
Sandoval
27
Nicolas
Thaller
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
15
Ди
Франко
Франсиско
23
Ramiro
Carrera
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
32
Maestro
Puch
Ignacio
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
4
Leonardo
Heredia
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
Атлетико Тукуман
4-4-2
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Эстудиантес Ла Плата

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
П
0:2
П
3:2
ПА
1:3
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 (2) 0.29
Augusto Lotti 5 (1) 0.24
Cristian Menendez 4 0.19
Ramiro Ruiz 3 0.14
Renzo Tesuri 2 0.1
Mateo Agustin Coronel 2 0.1
Joaquin Pereyra1 1 0.05
Maestro Puch Ignacio 1 0.05
Matias Orihuela 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 (2) 0.29
Leandro Diaz III 3 0.14
Кастро Мануэль 2 0.1
Пьятти Пабло 2 0.1
Franco Zapiola 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Морель Хорхе 1 0.05
Leonardo Heredia 1 0.05
Рохель Агустин 1 0.05
Рольхейсер Бенхамин 1 0.05
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 10 0
Bruno Felix Bianchi 6 1
Ramiro Carrera 6 0
Martin Garay 5 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Cristian Menendez 2 1
Matias Orihuela 3 0
Nicolas Thaller 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Manuel Capasso 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Ciro Rius 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Баланта Андрес 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 8 0
Leandro Diaz III 5 1
Jorge Rodriguez I 4 0
Мас Эмануэль 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Пьятти Пабло 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
6
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

8
13
8 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
25%
3
23%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
4
21%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
23%
6
32%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
50%
1
4%
31-45
1
8%
10
42%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
3. Расинг Авельянеда 21 10 7 4 28 - 16 37
4. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
5. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
9. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
10. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
16. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
17. Эстудиантес Ла Плата 21 7 6 8 20 - 23 27
18. Барракас Централь 21 7 6 8 24 - 29 27
19. Унион Санта-Фе 20 7 5 8 22 - 26 26
20. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
21. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
22. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
23. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
2. Расинг Авельянеда 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
15. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
16. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
17. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
23. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
26. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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