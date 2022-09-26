Тур: 21.
3:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаGuillermo Acosta
1:0
29' ГолMateo Agustin Coronel
1:1
42' ГолLeandro Diaz III
2:1
59' ГолAugusto Lotti
70' Желтая карточкаNicolas Thaller
71' Желтая карточкаПьятти Пабло
3:1
77' ПенальтиAugusto Lotti
90'+6
Ход матча
23'
29'
42'
59'
70'
71'
77'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Эстудиантес Ла Плата
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6 (2)
|0.29
|Augusto Lotti
|5 (1)
|0.24
|Cristian Menendez
|4
|0.19
|Ramiro Ruiz
|3
|0.14
|Renzo Tesuri
|2
|0.1
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.1
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.05
|Matias Orihuela
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6 (2)
|0.29
|Leandro Diaz III
|3
|0.14
|Кастро Мануэль
|2
|0.1
|Пьятти Пабло
|2
|0.1
|Franco Zapiola
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Морель Хорхе
|1
|0.05
|Leonardo Heredia
|1
|0.05
|Рохель Агустин
|1
|0.05
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.05
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|10
|0
|Bruno Felix Bianchi
|6
|1
|Ramiro Carrera
|6
|0
|Martin Garay
|5
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Cristian Menendez
|2
|1
|Matias Orihuela
|3
|0
|Nicolas Thaller
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Manuel Capasso
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|8
|0
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Мас Эмануэль
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Пьятти Пабло
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
6
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
8
13
8 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
25%
3
23%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
4
21%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
23%
6
32%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
50%
1
4%
31-45
1
8%
10
42%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|3.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|7
|4
|28 - 16
|37
|4.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|7
|6
|8
|20 - 23
|27
|18.
|Барракас Централь
|21
|7
|6
|8
|24 - 29
|27
|19.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|20.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|21.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|22.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Расинг Авельянеда
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|23.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|26.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9