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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 10'
Унион Санта-Фе
0'
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Унион Санта-Фе
1.83
3.62
4.33
Все Коэффициенты
13
Matias
Tagliamonte
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
34
Мура
Факундо
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
15
Ромеро
Максимильяно
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
21
Facundo
Aguero
37
Lucas
Esquivel
28
Juan
Portillo
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
7
Mauro
Luna
Diale
17
Bryan
Castrillon
44
Алвес
Хонатан
Расинг Авельянеда
4-3-3
Унион Санта-Фе
3-4-2-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
П
1:0
П
3:6
П
1:2
П
3:0
П
1:1
ПА
0:3
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.33
Matias Rojas II 3 0.14
Jonathan David Gomez 2 0.1
Ауче Габриэль 2 0.1
Чанкалай Томас 2 0.1
Carlos Alcaraz 2 0.1
Emiliano Vecchio 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Ромеро Максимильяно 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 1 0.05
Gonzalo Piovi 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.15
Daniel Juarez 3 (1) 0.15
Bryan Castrillon 2 0.1
Imanol Machuca 2 0.1
Полента Диего 1 0.05
Facundo Aguero 1 0.05
Mauro Luna Diale 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Kevin Zenon 1 0.05
Franco Troyansky 1 (1) 0.05
Tomas Gonzalez 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Junior Marabel 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Mariano Peralta 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 5 1
Мена Эухенио 5 1
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Морено Анибал 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Gonzalo Piovi 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Maico Quiroz 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 6 1
Полента Диего 4 0
Imanol Machuca 4 0
Juan Ignacio Nardoni 4 0
Franco Calderon 2 1
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Santiago Mele 1 1
Tomas Gonzalez 2 0
Корвалан Клаудио 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Mariano Peralta 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
5
50%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
8
38%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
5
29%
29%
5
21%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
2. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
3. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
4. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
5. Расинг Авельянеда 0:0 21 9 8 4 26 - 15 35
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
9. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
10. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
13. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
14. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
15. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
16. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
17. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
18. Унион Санта-Фе 0:0 20 7 6 7 21 - 24 27
19. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
20. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
21. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
22. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
23. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Расинг Авельянеда 0:0 11 6 4 1 17 - 6 22
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
13. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
14. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
15. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
20. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
21. Унион Санта-Фе 0:0 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Расинг Авельянеда 0:0 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Унион Санта-Фе 0:0 10 3 4 3 11 - 12 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
12. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
23. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
24. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
25. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
26. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
27. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Унион Санта-Фе
1.83
3.62
4.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе онлайн

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