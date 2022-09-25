Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
-
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Nicolas Paz
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.33
|Matias Rojas II
|3
|0.14
|Jonathan David Gomez
|2
|0.1
|Ауче Габриэль
|2
|0.1
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Carlos Alcaraz
|2
|0.1
|Emiliano Vecchio
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.15
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.15
|Bryan Castrillon
|2
|0.1
|Imanol Machuca
|2
|0.1
|Полента Диего
|1
|0.05
|Facundo Aguero
|1
|0.05
|Mauro Luna Diale
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Kevin Zenon
|1
|0.05
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.05
|Tomas Gonzalez
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Junior Marabel
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Mariano Peralta
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|1
|Мена Эухенио
|5
|1
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|6
|1
|Полента Диего
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|0
|Franco Calderon
|2
|1
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Santiago Mele
|1
|1
|Tomas Gonzalez
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
5
50%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
8
38%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
5
29%
29%
5
21%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|21
|9
|8
|4
|26 - 15
|35
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|13.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|15.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|18.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|20
|7
|6
|7
|21 - 24
|27
|19.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|20.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|21.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|22.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 6
|22
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|14.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|15.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|27.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9