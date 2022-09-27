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Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|0.5
|Зубков Александр
|1
|0.17
|Караваев Александр
|1
|0.17
|Тымчик Александр
|1
|0.17
|Малиновский Руслан
|1
|0.17
|Цыганков Виктор
|1
|0.17
|Игнатенко Даниил
|1
|0.17
|Миколенко Виталий
|1
|0.17
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Стюарт
|2
|0.33
|Макгинн Джон
|2
|0.33
|Дайкс Линдон
|2
|0.33
|Адамс Че
|1
|0.17
|Кристи Райан
|1 (1)
|0.17
|Маккена Скотт
|1
|0.17
|Хендри Джек
|1
|0.17
|Ралстон Энтони
|1
|0.17
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Маккена Скотт
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2