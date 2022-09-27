Забросил с центра поля Матвиенко в штрафную на ход Цыганкову, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хендри.

Забрасывал вновь Матвиенко в штрафную. Здесь подхватил мяч Миколенко, но пробить не позволил ему в подкате Хикки.

Убежал по правому флангу на скорости Ярмоленко и прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Степаненко и с лету пробил по воротам, но не попал в створ.

Очередная замена в составе сборной Шотландии случилась. Вместо Че Адамса на поле появился Линдон Дайкс.

В центре поля Цыганков потерял мяч, после чего в подкате снес Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут шотландцы.

Со своей половины поля Малиновский забросил на ход Яремчуку, но того опередил Портеус и головой сбросил мяч в руки Гордону.

Мягко забросил с фланга Хикки в штрафную на ход Фрейзеру, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

После скидки от Макгинна пробивал по воротам метров с двадцати Макгрегор, но мяч полетел выше перекладины.

После навеса с углового от Фрейзера мяч угодил в руку Игнатенко, но арбитр не стал назначать пенальти.

Ворвался в штрафную соперника Довбик, но вовремя вернулся в оборону Хендри и в подкате отобрал мяч.

Сразу три замены произошло в составе гостей. Вместо Тэйлора, Фрейзера и Джека на поле появились Кристи, Армстронг и Кингсли.

Забросил по флангу Хикки на ход Армстронгу, но перехватил мяч в подкате Миколенко и вынес его в аут.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Ярмоленко и пяткой забросил на Довбика, но тому убежать в атаку не позволил Портеус.

Двойная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо Мудрика и Довбика на поле появились Цыганков и Яремчук.

С левого фланга навесил Мудрик в центр штрафной площади, но здесь Хендри головой вынес сферу в центр поля.

Достал мяч на фланге Степаненко и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча Мудрик.

Снова выскакивал один на один с голкипером Довбик после паса от Малиновского, но пробил точно в Гордона.

Отобрал мяч на фланге Миколенко и тут же забросил на ход Мудрику в штрафную, но Гордон перехватил сферу на выходе.

Руками уложил на газон Мудрика в силовой борьбе Хикки, за что увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного Малиновский навесил на дальнюю штангу, где в падении пробил Забарный, но не попал в створ ворот.

Забросил по флангу Ярмоленко на ход Тымчику, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля Довбик руками подтолкнул в верховой борьбе Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут гости.

Убежал с правого фланга в штрафную Хикки и прострелил вдоль ворот, но Забарный в подкате на угловой вынес.

С угла поля навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но вышел из ворот Лунин и забрал мяч в свои руки.

С дальней дистанции пробивал по воротам Тэйлор после паса от Макгинна, но мяч полетел намного выше перекладины.

Ушел от соперника по флангу Ярмоленко, но отпустил далеко от себя мяч, который выскочил в аут.

Сместился с левого фланга в центр Мудрик и пробил в дальний угол, но в падении Гордон смог отбить мяч в сторону.

С углового навесил на дальнюю штангу Ярмоленко, но выше всех прыгнул здесь Хикки и головой вынес сферу подальше от ворот.

С левого фланга навесил на дальнюю штангу Макгинн, но на выходе Лунин забрал мяч в свои руки.

Убежал в контратаку Мудрик и прострелил в центр на Игнатенко, который пробил с ходу, но мяч поймал в руки Гордон.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Портеус. Потребуется ему помощь медиков.

Забросил Малиновский на правый фланг, куда забегал Ярмоленко, но оказался он в положении "вне игры".

Мог убегать на ворота соперника Довбик после паса от Игнатенко, но снова офсайд остановил атаку.

На чужой половине поля получил по ногам Макгинн в борьбе против Ярмоленко. Штрафной удар исполнят гости.

Активное начало второго тайма не позволило отличиться хозяевам, так что теперь нужно методично раскачивать оборону соперника.

Забросил по флангу Тымчик на ход Ярмоленко, но того опередил Хикки и головой вынес сферу в аут.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Забросил по флангу Матвиенко на ход Довбику, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

45' Мягко забросил Малиновский в штрафную на Мудрика, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не дал Хендри.

45' Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Тымчик догнал мяч на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

43' Долго катают мяч на чужой половине поля украинцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

42' Выиграл подбор у штрафной соперника Степаненко и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

41' Проникающий пас в штрафную исполнял Макгрегор на ход Адамсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

39' Миколинко прострелил с фланга в центр штрафной на Малиновского, но тот с ходу пробил крайне неточно.

38' На чужой половине поля грамотно подставился Довбик и заработал для своей команды персппективный стандарт.

37' Ворвался в штрафную соперника Довбик после паса от Ярмоленко, но вновь поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.

36' После навеса с угла поля от Миколенко пробивал головой на дальней штанге Степаненко, но мяч прошел мимо ворот.

35' Догнал мяч на фланге Миколенко и навесил на дальнюю штангу, но здесь Тэйлор вынес сферу головой на угловой.

34' Продавил соперника по флангу Малиновский, ворвался в штрафную, но его удар в подкате заблокировал Хикки.

33' Миколенко убегал по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

32' После очередного углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Макгрегору, который пробил в касание выше перекладины.

31' С угла поля подавал Макгинн на дальнюю штангу, но здесь головой Ярмоленко вынес мяч за пределы поля.

30' Забросил со своей половины поля Малиновский на ход Ярмоленко, но тот не смог оторваться от Хикки и потерял мяч.

29' Отобрал мяч в центре поля Игнатенко и тут же забросил на ход Довбику, но тот проиграл верховую дуэль Хендри.

27' Прямой ногой заехал в ногу сопернику в центре поля Игнатенко. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

26' После просмотра видеоповтора судья отменил решение, мяч угодил не в руку, а в голову Степаненко.

25' Прорвался по флангу Фрейзер и прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в руку защитнику. Судья назначил пенальти.

24' Фрейзер со штрафного низом пробил по воротам, но мяч угодил в стенку и отлетел за боковую линию.

23' Срывая контратаку заехал по ногам соперника в подкате Ярмоленко, получив заслуженную желтую карточку.

22' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Игнатенко на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в корпус Гордону.

21' Убегал в штрафную соперника Довбик после заброса от Малиновского, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

20' Диагональ исполнял в штрафную соперника Степаненко на ход Мудрику, но тому добраться до мяча не удалось.

19' Со штрафного навесил во вратарскую Макгинн, но вышел из ворот Лунин и вынес мяч кулаком подальше.

18' В верховой борьбе против Миколенко получил по голове Фрейзер. Штрафной удар вновь исполнят шотландцы.

17' Со штрафного навес исполнял на дальнюю штангу Макгинн, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

15' На фланге Мудрик заехал по ногам Хикки в грубом подкате. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил и показал желтую карточку.

14' Диагональ исполнял на левый фланг Хикки на ход Тэйлору, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

13' С фланга отдавал пас в центр Ярмоленко на Довбика, но тому пробить не позволил в борьбе Хендри.

12' Отобрал мяч на фланге Мудрик и выдал в центр на Малиновского, но тот пробил ходу точно в защитника.

11' Убежал в контратаку по флангу Тымчик и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не оказалось.

10' С фланга Ярмоленко прострелил поперек на ход Довбику, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хикки.

9' Убежал в контратаку по флангу Мудрик и навесил на дальнюю штангу, где расстреливал ворота Ярмоленко, но каким-то чудом не попал в створ.

8' На фланге в подкате Миколенко заехал по ногам Фрейзеру, на этот раз обошлось устным предупреждением.

7' Проникающий пас Игнатенко исполнял в штрафную на ход Довбику, но тому добраться до мяча не дал Хендри.

6' Диагональ исполнял Матвиенко на фланг, куда забегал Мудрик, но перехватил мяч в последний момент Портеус.

5' С угла поля навесил в центр штрафной Макгинн, но здесь вынес мяч головой подальше от ворот Степаненко.

4' Обрезались украинцы на своей половине поля, подарив мяч Макгинну, который скинул на Адамса, но с выстрелом последнего справился с большим трудом Лунин.

3' На фланге Фрейзер получил по ногам в подкате от Миколенко. Штрафной удар исполнять будут шотландцы.

2' Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе белый комплект игровой формы.