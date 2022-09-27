  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
Украина
FIFA #26
0:0
Второй тайм: 83'
Шотландия
FIFA #42
0'
16' Желтая карточка
Мудрик Михаил
23' Желтая карточка
Ярмоленко Андрей
25' Undefined phrase: football_event_
Степаненко Тарас
27' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
62' Желтая карточка
Хикки Аарон

Ход матча

16'
Мудрик Михаил
 
23'
Ярмоленко Андрей
 
25'
Степаненко Тарас
 
27'
Игнатенко Даниил
 
62'
 
Хикки Аарон
72'
 
Кингсли Стивен
Тэйлор Грэг
72'
 
Кристи Райан
Фрейзер Райан
72'
 
Армстронг Стюарт
Джек Райан
75'
Цыганков Виктор
Мудрик Михаил
 
76'
Яремчук Роман
Довбик Артём
 
79'
 
Дайкс Линдон
Адамс Че

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 145
Украина 60% (87)
X 22.8% (33)
Шотландия 17.2% (25)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Шотландия
3.78
3.57
7.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Лунин
Андрей
18
Тымчик
Александр
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
14
Игнатенко
Даниил
6
Степаненко
Тарас
8
Малиновский
Руслан
7
Ярмоленко
Андрей
11
Довбик
Артём
10
Мудрик
Михаил
1
Гордон
Крейг
22
Хикки
Аарон
13
Хендри
Джек
5
Портеус
Райан
3
Тэйлор
Грэг
19
Фрейзер
Райан
20
Джек
Райан
8
Макгрегор
Каллум
23
Маклин
Кенни
7
Макгинн
Джон
10
Адамс
Че
Украина
4-3-3
Шотландия
4-4-2

История личных встреч

Украина
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ЧМОМ
1:3
ЧЕ2(2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.5
Зубков Александр 1 0.17
Караваев Александр 1 0.17
Тымчик Александр 1 0.17
Малиновский Руслан 1 0.17
Цыганков Виктор 1 0.17
Игнатенко Даниил 1 0.17
Миколенко Виталий 1 0.17
Ярмоленко Андрей 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Стюарт 2 0.33
Макгинн Джон 2 0.33
Дайкс Линдон 2 0.33
Адамс Че 1 0.17
Кристи Райан 1 (1) 0.17
Маккена Скотт 1 0.17
Хендри Джек 1 0.17
Ралстон Энтони 1 0.17
Фрейзер Райан 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярмоленко Андрей 2 0
Сидорчук Сергей 2 0
Зинченко Александр 2 0
Забарный Илья 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Яремчук Роман 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 2 0
Макгрегор Каллум 1 0
Кристи Райан 1 0
Маккена Скотт 1 0
Адамс Че 1 0
Хикки Аарон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
11
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0
Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1
Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0
Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 0:0 6 4 1 1 11 - 5 13
2. Украина 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
3. Ирландия 2:2 6 1 2 3 7 - 7 5
4. Армения 2:2 6 1 1 4 4 - 16 4

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 0:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Украина 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Ирландия 2:2 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Армения 2:2 3 1 0 2 2 - 9 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Шотландия 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Армения 2:2 3 0 1 2 2 - 7 1
4. Ирландия 2:2 3 0 1 2 2 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Со своей половины поля Малиновский забросил на ход Яремчуку, но того опередил Портеус и головой сбросил мяч в руки Гордону.
  • 82'
    В центре поля Цыганков потерял мяч, после чего в подкате снес Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут шотландцы.
  • Замена
    81'
    Очередная замена в составе сборной Шотландии случилась. Вместо Че Адамса на поле появился Линдон Дайкс.
  • 80'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Степаненко и с лету пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 79'
    Убежал по правому флангу на скорости Ярмоленко и прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 78'
    Забрасывал вновь Матвиенко в штрафную. Здесь подхватил мяч Миколенко, но пробить не позволил ему в подкате Хикки.
  • 77'
    Забросил с центра поля Матвиенко в штрафную на ход Цыганкову, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хендри.
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо Мудрика и Довбика на поле появились Цыганков и Яремчук.
  • 75'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Ярмоленко и пяткой забросил на Довбика, но тому убежать в атаку не позволил Портеус.
  • 74'
    Забросил по флангу Хикки на ход Армстронгу, но перехватил мяч в подкате Миколенко и вынес его в аут.
  • Замена
    73'
    Сразу три замены произошло в составе гостей. Вместо Тэйлора, Фрейзера и Джека на поле появились Кристи, Армстронг и Кингсли.
  • 72'
    Ворвался в штрафную соперника Довбик, но вовремя вернулся в оборону Хендри и в подкате отобрал мяч. 
  • 71'
    После навеса с углового от Фрейзера мяч угодил в руку Игнатенко, но арбитр не стал назначать пенальти.
  • 70'
    После скидки от Макгинна пробивал по воротам метров с двадцати Макгрегор, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 69'
    Мягко забросил с фланга Хикки в штрафную на ход Фрейзеру, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      С угла поля навесил Фрейзер на дальнюю штангу, но вышел из ворот Лунин и забрал мяч в свои руки.
    • 67'
      Убежал с правого фланга в штрафную Хикки и прострелил вдоль ворот, но Забарный в подкате на угловой вынес.
    • 66'
      В центре поля Довбик руками подтолкнул в верховой борьбе Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 65'
      Забросил по флангу Ярмоленко на ход Тымчику, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 64'
      Со штрафного Малиновский навесил на дальнюю штангу, где в падении пробил Забарный, но не попал в створ ворот.
    • Желтая карточка
      63'
      Руками уложил на газон Мудрика в силовой борьбе Хикки, за что увидел перед собой желтую карточку.
    • 62'
      Отобрал мяч на фланге Миколенко и тут же забросил на ход Мудрику в штрафную, но Гордон перехватил сферу на выходе.
    • 61'
      Снова выскакивал один на один с голкипером Довбик после паса от Малиновского, но пробил точно в Гордона.
    • 60'
      Достал мяч на фланге Степаненко и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча Мудрик.
    • 59'
      С левого фланга навесил Мудрик в центр штрафной площади, но здесь Хендри головой вынес сферу в центр поля.
    • 58'
      Забросил по флангу Тымчик на ход Ярмоленко, но того опередил Хикки и головой вынес сферу в аут.
    • 57'
      Активное начало второго тайма не позволило отличиться хозяевам, так что теперь нужно методично раскачивать оборону соперника.
    • 56'
      На чужой половине поля получил по ногам Макгинн в борьбе против Ярмоленко. Штрафной удар исполнят гости.
    • 55'
      Мог убегать на ворота соперника Довбик после паса от Игнатенко, но снова офсайд остановил атаку.
    • Офсайд
      54'
      Забросил Малиновский на правый фланг, куда забегал Ярмоленко, но оказался он в положении "вне игры".
    • 53'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Портеус. Потребуется ему помощь медиков.
    • 52'
      Убежал в контратаку Мудрик и прострелил в центр на Игнатенко, который пробил с ходу, но мяч поймал в руки Гордон.
    • 51'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Макгинн, но на выходе Лунин забрал мяч в свои руки.
    • 50'
      С углового навесил на дальнюю штангу Ярмоленко, но выше всех прыгнул здесь Хикки и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Опасный момент
      49'
      Сместился с левого фланга в центр Мудрик и пробил в дальний угол, но в падении Гордон смог отбить мяч в сторону.
    • 48'
      Ушел от соперника по флангу Ярмоленко, но отпустил далеко от себя мяч, который выскочил в аут.
    • 47'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Тэйлор после паса от Макгинна, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      Забросил по флангу Матвиенко на ход Довбику, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 45'
      Мягко забросил Малиновский в штрафную на Мудрика, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не дал Хендри.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Тымчик догнал мяч на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 43'
      Долго катают мяч на чужой половине поля украинцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
    • 42'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Степаненко и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 41'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Макгрегор на ход Адамсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 39'
      Миколинко прострелил с фланга в центр штрафной на Малиновского, но тот с ходу пробил крайне неточно.
    • 38'
      На чужой половине поля грамотно подставился Довбик и заработал для своей команды персппективный стандарт.
    • Офсайд
      37'
      Ворвался в штрафную соперника Довбик после паса от Ярмоленко, но вновь поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.
    • 36'
      После навеса с угла поля от Миколенко пробивал головой на дальней штанге Степаненко, но мяч прошел мимо ворот.
    • Угловой
      35'
      Догнал мяч на фланге Миколенко и навесил на дальнюю штангу, но здесь Тэйлор вынес сферу головой на угловой.
    • 34'
      Продавил соперника по флангу Малиновский, ворвался в штрафную, но его удар в подкате заблокировал Хикки.
    • 33'
      Миколенко убегал по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 32'
      После очередного углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Макгрегору, который пробил в касание выше перекладины. 
    • 31'
      С угла поля подавал Макгинн на дальнюю штангу, но здесь головой Ярмоленко вынес мяч за пределы поля.
    • 30'
      Забросил со своей половины поля Малиновский на ход Ярмоленко, но тот не смог оторваться от Хикки и потерял мяч.
    • 29'
      Отобрал мяч в центре поля Игнатенко и тут же забросил на ход Довбику, но тот проиграл верховую дуэль Хендри.
    • Желтая карточка
      27'
      Прямой ногой заехал в ногу сопернику в центре поля Игнатенко. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • Видеоповтор
      26'
      После просмотра видеоповтора судья отменил решение, мяч угодил не в руку, а в голову Степаненко.
    • Пенальти!
      25'
      Прорвался по флангу Фрейзер и прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в руку защитнику. Судья назначил пенальти.
    • 24'
      Фрейзер со штрафного низом пробил по воротам, но мяч угодил в стенку и отлетел за боковую линию.
    • Желтая карточка
      23'
      Срывая контратаку заехал по ногам соперника в подкате Ярмоленко, получив заслуженную желтую карточку.
    • Опасный момент
      22'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Игнатенко на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в корпус Гордону.
    • Офсайд
      21'
      Убегал в штрафную соперника Довбик после заброса от Малиновского, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 20'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Степаненко на ход Мудрику, но тому добраться до мяча не удалось.
    • 19'
      Со штрафного навесил во вратарскую Макгинн, но вышел из ворот Лунин и вынес мяч кулаком подальше.
    • 18'
      В верховой борьбе против Миколенко получил по голове Фрейзер. Штрафной удар вновь исполнят шотландцы.
    • 17'
      Со штрафного навес исполнял на дальнюю штангу Макгинн, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • Желтая карточка
      15'
      На фланге Мудрик заехал по ногам Хикки в грубом подкате. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил и показал желтую карточку.
    • 14'
      Диагональ исполнял на левый фланг Хикки на ход Тэйлору, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
    • 13'
      С фланга отдавал пас в центр Ярмоленко на Довбика, но тому пробить не позволил в борьбе Хендри.
    • 12'
      Отобрал мяч на фланге Мудрик и выдал в центр на Малиновского, но тот пробил  ходу точно в защитника.
    • 11'
      Убежал в контратаку по флангу Тымчик и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 10'
      С фланга Ярмоленко прострелил поперек на ход Довбику, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хикки.
    • Опасный момент
      9'
      Убежал в контратаку по флангу Мудрик и навесил на дальнюю штангу, где расстреливал ворота Ярмоленко, но каким-то чудом не попал в створ.
    • 8'
      На фланге в подкате Миколенко заехал по ногам Фрейзеру, на этот раз обошлось устным предупреждением.
    • 7'
      Проникающий пас Игнатенко исполнял в штрафную на ход Довбику, но тому добраться до мяча не дал Хендри.
    • 6'
      Диагональ исполнял Матвиенко на фланг, куда забегал Мудрик, но перехватил мяч в последний момент Портеус.
    • 5'
      С угла поля навесил в центр штрафной Макгинн, но здесь вынес мяч головой подальше от ворот Степаненко.
    • Опасный момент
      4'
      Обрезались украинцы на своей половине поля, подарив мяч Макгинну, который скинул на Адамса, но с выстрелом последнего справился с большим трудом Лунин.
    • 3'
      На фланге Фрейзер получил по ногам в подкате от Миколенко. Штрафной удар исполнять будут шотландцы. 
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе белый комплект игровой формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Украина 0:0 Шотландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Украина 0:0 Шотландия

    Исход игры
    Украина
    60% (87)
    Ничья
    22.8% (33)
    Шотландия
    17.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.83% (67)
    Меньше
    44.17% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Украина
    31% (45)
    1:1 Ничья
    17.2% (25)
    1:0 Украина
    11.7% (17)
    1:2 Шотландия
    9% (13)
    2:0 Украина
    2.8% (4)
    0:1 Шотландия
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    3:1 Украина
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Украина
    Шотландия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     