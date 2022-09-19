Тур: 6. Стадион: Авива
История личных встреч
Ирландия
Армения
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обафеми Майкл
|1
|0.2
|Коллинз Натан
|1
|0.2
|Пэрротт Трой
|1
|0.2
|Иган Джон
|1
|0.2
|Браун Алан
|1
|0.2
|Даффи Шейн
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|1
|0.2
|Сперцян Эдуард
|1
|0.2
|Барсегян Тигран
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Брэйди Роберт
|1
|0
|Иган Джон
|1
|0
|Робинсон Каллум
|1
|0
|Браун Алан
|1
|0
|Ленихан Дарра
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оганесян Арман
|1
|1
|Ароян Вараздат
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Оганесян Камо
|0
|1
|Дашян Артак
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Восканян Тарон
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Вбеймар
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0
Армения
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Ирландия - Армения
Исход игры
Ирландия
91.8% (45)
Ничья
8.2% (4)
Армения
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
42.86% (21)
Нет
57.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Ирландия
30.6% (15)
2:0 Ирландия
28.6% (14)
1:0 Ирландия
22.4% (11)
1:1 Ничья
8.2% (4)
3:0 Ирландия
6.1% (3)
3:1 Ирландия
4.1% (2)
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