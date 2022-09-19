  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Ирландия
FIFA #51
 
Позже
Армения
FIFA #89
Прогнозы 49
Ирландия 91.8% (45)
X 8.2% (4)
Армения 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Армения
1.41
4.50
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ирландия
Армения

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
Е2
2:1
Е2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обафеми Майкл 1 0.2
Коллинз Натан 1 0.2
Пэрротт Трой 1 0.2
Иган Джон 1 0.2
Браун Алан 1 0.2
Даффи Шейн 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 1 0.2
Сперцян Эдуард 1 0.2
Барсегян Тигран 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Каллен Джош 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Хендрик Джефф 1 0
Брэйди Роберт 1 0
Иган Джон 1 0
Робинсон Каллум 1 0
Браун Алан 1 0
Ленихан Дарра 1 0
Найт Джейсон 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оганесян Арман 1 1
Ароян Вараздат 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Оганесян Камо 0 1
Дашян Артак 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Вбеймар 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0
Армения
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 5 4 0 1 11 - 5 12
2. Украина 5 3 1 1 10 - 4 10
3. Ирландия 5 1 1 3 5 - 5 4
4. Армения 5 1 0 4 2 - 14 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Украина 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Армения 3 1 0 2 2 - 9 3
4. Ирландия 2 1 0 1 3 - 1 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Шотландия 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Ирландия 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Армения 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ирландия 91.8% (45)
    X 8.2% (4)
    Армения 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Армения
    1.41
    4.50
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ирландия - Армения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ирландия - Армения

    Исход игры
    Ирландия
    91.8% (45)
    Ничья
    8.2% (4)
    Армения
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (21)
    Нет
    57.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Ирландия
    30.6% (15)
    2:0 Ирландия
    28.6% (14)
    1:0 Ирландия
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    3:0 Ирландия
    6.1% (3)
    3:1 Ирландия
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ирландия
    Армения
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     