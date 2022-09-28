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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
0:1
24' Гол
Brenner da Silva
53' Желтая карточка
Jackson Ragen
1:1
58' Гол
Монтеро Фреди
69' Желтая карточка
Нвободо Обинна
69' Красная карточка
Роу Келин
72' Желтая карточка
Акоста Лусиано
83' Желтая карточка
Брюин Уилл
90'+4
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
92
Abdoulaye
Cissoko
45
Доббелер
Итан
22
Роу
Келин
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
12
Монтеро
Фреди
11
Руснак
Альберт
17
Брюин
Уилл
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Цинциннати
5-3-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.28
Моррис Джордан 7 0.22
Лодейро Николас 5 (4) 0.16
Ролдан Кристиан 4 0.13
Монтеро Фреди 4 (1) 0.13
Брюин Уилл 3 0.09
Руснак Альберт 3 0.09
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.5
Brenner da Silva 15 (1) 0.47
Акоста Лусиано 8 (3) 0.25
Барреаль Альваро 5 0.16
Морено Хуниор 2 0.06
Миазга Мэтт 2 0.06
Матаррита Рональд 1 0.03
Кубо Юя 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 2
Рольдан Александер 7 1
Jackson Ragen 5 1
Лодейро Николас 6 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Брюин Уилл 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Leo Chu 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Акоста Лусиано 7 1
Блэкетт Тайлер 8 0
Хагглунд Ник 5 1
Кэмерон Джефф 6 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Brenner da Silva 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
15%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

18
29
10 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
5
28%
7
24%
16-30
3
17%
9
31%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
4
22%
3
10%
76-90

Забито

16
34
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
8
24%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
4
25%
6
18%
46-60
3
19%
5
15%
61-75
1
6%
6
18%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
3
11%
6
24%
16-30
7
25%
6
24%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Забито

42
54
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
14%
7
13%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
7
17%
9
17%
31-45
9
21%
9
17%
46-60
9
21%
7
13%
61-75
6
14%
12
22%
76-90

Пропущено

46
54
22 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
4
9%
5
9%
1-15
8
17%
13
24%
16-30
10
22%
15
28%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
8
17%
4
7%
61-75
10
22%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 32 11 13 8 57 - 51 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
8. Интер Майами 31 12 6 13 41 - 52 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
10. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
11. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
11. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Интер Майами 16 3 3 10 12 - 28 12
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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    • Желтая карточка
      53'
      Jackson Ragen получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:1 Цинциннати онлайн

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