Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолBrenner da Silva
53' Желтая карточкаJackson Ragen
1:1
58' ГолМонтеро Фреди
69' Желтая карточкаНвободо Обинна
69' Красная карточкаРоу Келин
72' Желтая карточкаАкоста Лусиано
83' Желтая карточкаБрюин Уилл
90'+4
Ход матча
24'
0:1
53'
55'
58'
1:1
67'
69'
69'
72'
83'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
75
Лейва
Дэнни
17
Брюин
Уилл
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|9 (1)
|0.28
|Моррис Джордан
|7
|0.22
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.16
|Ролдан Кристиан
|4
|0.13
|Монтеро Фреди
|4 (1)
|0.13
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Руснак Альберт
|3
|0.09
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Толо Нуху
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|1
|0.03
|Арреага Хавьер
|1
|0.03
|Dylan Teves
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.5
|Brenner da Silva
|15 (1)
|0.47
|Акоста Лусиано
|8 (3)
|0.25
|Барреаль Альваро
|5
|0.16
|Морено Хуниор
|2
|0.06
|Миазга Мэтт
|2
|0.06
|Матаррита Рональд
|1
|0.03
|Кубо Юя
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Ian Murphy
|1
|0.03
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|2
|Рольдан Александер
|7
|1
|Jackson Ragen
|5
|1
|Лодейро Николас
|6
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Монтеро Фреди
|2
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Акоста Лусиано
|7
|1
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Хагглунд Ник
|5
|1
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Brenner da Silva
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
15%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Пропущено
18
29
10 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
5
28%
7
24%
16-30
3
17%
9
31%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
4
22%
3
10%
76-90
Забито
16
34
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
8
24%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
4
25%
6
18%
46-60
3
19%
5
15%
61-75
1
6%
6
18%
76-90
Пропущено
28
25
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
3
11%
6
24%
16-30
7
25%
6
24%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Забито
42
54
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
14%
7
13%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
7
17%
9
17%
31-45
9
21%
9
17%
46-60
9
21%
7
13%
61-75
6
14%
12
22%
76-90
Пропущено
46
54
22 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
4
9%
5
9%
1-15
8
17%
13
24%
16-30
10
22%
15
28%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
8
17%
4
7%
61-75
10
22%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|32
|11
|13
|8
|57 - 51
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|8.
|Интер Майами
|31
|12
|6
|13
|41 - 52
|42
|9.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|11.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Интер Майами
|16
|3
|3
|10
|12 - 28
|12
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8