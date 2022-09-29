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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 28.
Форталеза
3:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
18' Гол
Роша Педро
1:1
32' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Роша Педро
1:2
45' Пенальти
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Lucas Crispim
2:2
51' Гол
Роша Педро
56' Желтая карточка
Лео Перейра
60' Желтая карточка
Тьяго Маия
84' Желтая карточка
Joao Gomes
90' Желтая карточка
Котулио Матеус
90' Желтая карточка
Диего Рибас
3:2
90' Гол
Александр Кайо
90'+7
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
19
Emanuel
Britez
29
Juninho
Capixaba
10
Lucas
Crispim
8
Александр
Кайо
14
Ronald
35
Эркулес
91
Тьяго
Гальярдо
32
Роша
Педро
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
8
Тьяго
Маия
42
Matheus
Franca
29
Viktor
Hugo
9
Габриэл
Барбоза
46
Mateusao
Форталеза
4-3-1-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Фламенго

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.21
Robson IV 4 0.14
Picachu 4 (1) 0.14
Romarinho3 2 0.07
Эркулес 2 0.07
Роша Педро 2 0.07
Juninho Capixaba 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Александр Кайо 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Tinga I 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 10 (1) 0.36
Педро Гильерме 7 0.25
Лазаро 4 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Matheus Franca 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 5 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Тьяго Маия 5 0
Кастро Пабло 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Диего Рибас 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
1
9%
5
28%
76-90

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
12%
4
15%
1-15
4
24%
6
22%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
7
37%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
3
38%
76-90

Забито

29
45
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
3
10%
6
13%
1-15
5
17%
8
18%
16-30
5
17%
8
18%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
7
24%
6
13%
61-75
5
17%
9
20%
76-90

Пропущено

30
26
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
13%
2
8%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
11
37%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
9
30%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0
Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2
Фламенго
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1
Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 28 16 10 2 44 - 19 58
2. Флуминенсе 28 15 6 7 46 - 31 51
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 28 10 11 7 34 - 30 41
8. Америка Минейро 0:1 28 11 6 11 23 - 26 39
9. Гойяс 0:0 28 9 11 8 30 - 33 38
10. Сантос 28 9 10 9 31 - 25 37
11. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
12. Ботафого Рибейрао 0:0 28 9 8 11 27 - 30 35
13. Ред Булл Брагантино 0:0 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 28 6 13 9 26 - 29 31
17. Куяба 1:0 28 7 9 12 20 - 27 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 8 5 1 28 - 11 29
6. Америка Минейро 0:1 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 0:0 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 0:0 14 5 7 2 17 - 14 22
14. Атлетико Минейро 0:0 14 5 5 4 19 - 15 20
15. Куяба 1:0 14 4 7 3 10 - 8 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 7 7 0 18 - 8 28
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
5. Ботафого Рибейрао 0:0 14 5 4 5 15 - 18 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:1 14 3 3 8 6 - 15 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Ред Булл Брагантино 0:0 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 1:0 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Кайо Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    92'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Матеузиньо получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Тьяго Гальярдо уходит с поля. Ромеро Сильвио выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Viktor Hugo уходит с поля. Диего Рибас выходит вместо него
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    Где смотреть матч Форталеза 3:2 Фламенго онлайн

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