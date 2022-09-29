Тур: 28.
0'
1:0
18' ГолРоша Педро
1:1
32' ГолГабриэл Барбоза
45' Желтая карточкаРоша Педро
1:2
45' ПенальтиГабриэл Барбоза
45' Желтая карточкаLucas Crispim
2:2
51' ГолРоша Педро
56' Желтая карточкаЛео Перейра
60' Желтая карточкаТьяго Маия
84' Желтая карточкаJoao Gomes
90' Желтая карточкаКотулио Матеус
90' Желтая карточкаДиего Рибас
3:2
90' ГолАлександр Кайо
90'+7
Ход матча
18'
1:0
32'
1:1
45'
45'
1:2
45'
46'
51'
2:2
56'
60'
84'
90'
90'
90'
3:2
2
Tinga
I
14
Ronald
35
Эркулес
32
Роша
Педро
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
46
Mateusao
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
46 MateusaoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
-
19 Werton
-
37 Petterson
-
39 Kayke David
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Форталеза
Фламенго
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.21
|Robson IV
|4
|0.14
|Picachu
|4 (1)
|0.14
|Romarinho3
|2
|0.07
|Эркулес
|2
|0.07
|Роша Педро
|2
|0.07
|Juninho Capixaba
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Александр Кайо
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|10 (1)
|0.36
|Педро Гильерме
|7
|0.25
|Лазаро
|4
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.07
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Marinho II
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|2
|0.07
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.07
|Виллиан Арао
|2
|0.07
|Бруно Фабрисио
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Matheus Franca
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Тьяго Маия
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
1
9%
5
28%
76-90
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
12%
4
15%
1-15
4
24%
6
22%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
7
37%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
3
38%
76-90
Забито
29
45
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
3
10%
6
13%
1-15
5
17%
8
18%
16-30
5
17%
8
18%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
7
24%
6
13%
61-75
5
17%
9
20%
76-90
Пропущено
30
26
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
13%
2
8%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
11
37%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
9
30%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0
Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2
Фламенго
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1
Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|28
|16
|10
|2
|44 - 19
|58
|2.
|Флуминенсе
|28
|15
|6
|7
|46 - 31
|51
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|11
|7
|34 - 30
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|28
|11
|6
|11
|23 - 26
|39
|9.
|Гойяс
|0:0
|28
|9
|11
|8
|30 - 33
|38
|10.
|Сантос
|28
|9
|10
|9
|31 - 25
|37
|11.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|28
|9
|8
|11
|27 - 30
|35
|13.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|28
|6
|13
|9
|26 - 29
|31
|17.
|Куяба
|1:0
|28
|7
|9
|12
|20 - 27
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 11
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|0:0
|14
|5
|7
|2
|17 - 14
|22
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|15.
|Куяба
|1:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|7
|7
|0
|18 - 8
|28
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|3
|3
|8
|6 - 15
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|1:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10