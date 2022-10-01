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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Вольфсбург
3:2
Конец матча
Штуттгарт
0'
0:1
22' Гол
Гирасси Серу
1:1
23' Гол
Мармуш Омар
2:1
38' Гол
Арнольд Максимилиан
42' Желтая карточка
Виммер Патрик
2:2
45' Гол
Мавропанос Константинос
47' Желтая карточка
Гирасси Серу
48' Желтая карточка
Антон Вальдемар
53' Желтая карточка
Баку Ридле
70' Желтая карточка
Ито Хироки
71' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
79' Желтая карточка
Каразор Атакан
84' Желтая карточка
Мийо Энцо
89' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
3:2
90' Гол
Герхардт Янник
90'+6

Ход матча

22'
0:1
Гирасси Серу
(Ито Хироки)
23'
Мармуш Омар
(Каминьски Якуб)
1:1
38'
Арнольд Максимилиан
(Отавио Пауло)
2:1
42'
Виммер Патрик
 
45'
2:2
Мавропанос Константинос
(Штенцель Паскаль)
47'
 
Гирасси Серу
48'
 
Антон Вальдемар
53'
Баку Ридле
 
68'
 
Мийо Энцо
Эндо Ватару
70'
 
Ито Хироки
71'
Арнольд Максимилиан
 
76'
Паредес Кевин
Каминьски Якуб
 
76'
 
Загаду Дан-Аксель
Штенцель Паскаль
77'
 
Гирасси Серу
Фюрих Крис
77'
 
Пфайффер Лука
Томаш Тьягу
79'
 
Каразор Атакан
84'
 
Мийо Энцо
85'
Борнаув Себастьян
Лакруа Максанс
 
85'
Нмеча Феликс
Виммер Патрик
 
87'
 
Эглофф Лилиан
Ахамада Науиру
89'
 
Пеллегрино Матараццо
90'
Герхардт Янник
(Сванберг Маттиас)
3:2
90'
Франич Бартол
Мармуш Омар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вольфсбург 65.8% (79)
X 29.2% (35)
Штуттгарт 5% (6)
0
выиграет Вольфсбург, со счетом 2:0
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
32
Сванберг
Маттиас
39
Виммер
Патрик
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
32
Ахамада
Науиру
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
22
Фюрих
Крис
Вольфсбург
4-2-3-1
Штуттгарт
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбург
Штуттгарт

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

26 матчей

57.7%
11.5%
30.8%
15 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.38
Гилавоги Жошуа 1 0.13
Арнольд Максимилиан 1 0.13
Герхардт Янник 1 0.13
Мармуш Омар 1 0.13
Лакруа Максанс 1 0.13
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0
Отавио Пауло 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюрих Крис 2 0.25
Гирасси Серу 2 (1) 0.25
Мавропанос Константинос 1 0.13
Мвумпа Силас 1 0.13
Эндо Ватару 1 0.13
Томаш Тьягу 1 0.13
Ахамада Науиру 1 0.13
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Соса Борна 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Отавио Пауло 2 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 0
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Гирасси Серу 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
10. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
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    Прогнозы 120
    Вольфсбург 65.8% (79)
    X 29.2% (35)
    Штуттгарт 5% (6)
    0
    выиграет Вольфсбург, со счетом 2:0
    да
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 3:2 Штуттгарт

    Исход игры
    Вольфсбург
    65.8% (79)
    Ничья
    29.2% (35)
    Штуттгарт
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    31.7% (38)
    1:1 Ничья
    21.7% (26)
    1:0 Вольфсбург
    19.2% (23)
    3:1 Вольфсбург
    5% (6)
    2:0 Вольфсбург
    5% (6)
    1:2 Штуттгарт
    3.3% (4)
    3:2 Вольфсбург
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
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