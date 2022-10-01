Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' Тактическая замена. Науиру Ахамада уходит с поля и его заменяет Лилиан Эглофф

86' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Штуттгарт

85' Тактическая замена. Виммер Патрик уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

84' Мийо Энцо получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Вольфсбург

83' Тиаго Томас из команды Штуттгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Науиру Ахамада нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Каразор Атакан получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Штуттгарт

77' Отавио Пауло не смог попасть в створ ударом издали

77' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

76' Тактическая замена. Якуб Камински уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

74' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Арнольд Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хорошую попытку сделал Мавропанос Константинос . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Ито Хироки из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

72' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Арнольд Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ито Хироки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Штуттгарт

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Удар от ворот произведет Штуттгарт

65' Удар от ворот произведет Штуттгарт

65' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Вольфсбург

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Эндо Ватару получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Эндо Ватару на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Каразор Атакан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Вольфсбург

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мвумпа Силас и попал в перекладину!

57' Эндо Ватару создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Штуттгарт

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Баку Ридле получил желтую карточку от судьи

53' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Антон Вальдемар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гирасси Серу получил желтую карточку от судьи

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля