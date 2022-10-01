Тур: 8. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
3:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолГирасси Серу
1:1
23' ГолМармуш Омар
2:1
38' ГолАрнольд Максимилиан
42' Желтая карточкаВиммер Патрик
2:2
45' ГолМавропанос Константинос
47' Желтая карточкаГирасси Серу
48' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
53' Желтая карточкаБаку Ридле
70' Желтая карточкаИто Хироки
71' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
79' Желтая карточкаКаразор Атакан
84' Желтая карточкаМийо Энцо
89' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
3:2
90' ГолГерхардт Янник
90'+6
Ход матча
22'
0:1
23'
1:1
38'
42'
45'
47'
48'
53'
68'
70'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Баку
Ридле
33
Мармуш
Омар
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Штуттгарт
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
26 матчей
57.7%
11.5%
30.8%
15 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.38
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.13
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.13
|Герхардт Янник
|1
|0.13
|Мармуш Омар
|1
|0.13
|Лакруа Максанс
|1
|0.13
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюрих Крис
|2
|0.25
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.25
|Мавропанос Константинос
|1
|0.13
|Мвумпа Силас
|1
|0.13
|Эндо Ватару
|1
|0.13
|Томаш Тьягу
|1
|0.13
|Ахамада Науиру
|1
|0.13
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Отавио Пауло
|2
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Гирасси Серу
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:2 Штуттгарт
Исход игры
Вольфсбург
65.8% (79)
Ничья
29.2% (35)
Штуттгарт
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
31.7% (38)
1:1 Ничья
21.7% (26)
1:0 Вольфсбург
19.2% (23)
3:1 Вольфсбург
5% (6)
2:0 Вольфсбург
5% (6)
1:2 Штуттгарт
3.3% (4)
3:2 Вольфсбург
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
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