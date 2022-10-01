Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды Вердер , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Крамер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Коне Куадио получает желтую карточку за толчок соперника.

38' Бенсебаини Рами плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

37' Г О О О О Л - Бенсебаини Рами уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

37' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Вайзер Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

35' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Дукш Марвин нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

27' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

26' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Коне Куадио пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем

22' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Вердер

20' Хорошую попытку сделал Скалли Джозеф . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Вердер

18' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Оооо... вот это был удар! Юнг Антони должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Юнг Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бенсебаини Рами плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Илия Груев наказан за толчок Штиндль Ларс

8' Г О О О О Л - Дукш Марвин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

8' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас забивает с правой ноги!

5' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фуллкруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля