Тур: 8. Стадион: Wohninvest WESERSTADION. Главный судья: Matthias Joellenbeck
5:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолФуллкруг Никлас
2:0
8' ГолДукш Марвин
3:0
13' ГолФуллкруг Никлас
4:0
37' Гол в свои воротаБенсебаини Рами
39' Желтая карточкаКоне Куадио
4:1
63' ГолТюрам Маркус
5:1
73' ГолВайзер Митчелл
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
1:0
8'
2:0
13'
3:0
37'
4:0
39'
63'
4:1
73'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Боруссия М
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|7 (2)
|0.88
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.25
|Бёрк Оливер
|2
|0.25
|Вайзер Митчелл
|1
|0.13
|Дукш Марвин
|1
|0.13
|Юнг Антони
|1
|0.13
|Велькович Милош
|1
|0.13
|Шмидт Никлас
|1
|0.13
|Бьюкенен Ли
|1
|0.13
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|4
|0.5
|Хофманн Йонас
|3
|0.38
|Бенсебаини Рами
|2
|0.25
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.13
|Эльведи Нико
|1
|0.13
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
75%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
8
47%
2
17%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4
Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (1)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 5:1 Боруссия М
Исход игры
Вердер
20.5% (24)
Ничья
42.7% (50)
Боруссия М
36.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
86.09% (99)
Нет
13.91% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
1:2 Боруссия М
25.6% (30)
2:1 Вердер
12.8% (15)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Вердер
4.3% (5)
0:1 Боруссия М
3.4% (4)
2:3 Боруссия М
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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