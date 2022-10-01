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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Matthias Joellenbeck
Вердер
5:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
5' Гол
Фуллкруг Никлас
2:0
8' Гол
Дукш Марвин
3:0
13' Гол
Фуллкруг Никлас
4:0
37' Гол в свои ворота
Бенсебаини Рами
39' Желтая карточка
Коне Куадио
4:1
63' Гол
Тюрам Маркус
5:1
73' Гол
Вайзер Митчелл
90'+1
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....
Вердер - Боруссия Менхенгладбах....

Ход матча

5'
Фуллкруг Никлас
(Шмид Романо)
1:0
8'
Дукш Марвин
2:0
13'
Фуллкруг Никлас
(Дукш Марвин)
3:0
37'
Бенсебаини Рами
4:0
39'
 
Коне Куадио
63'
4:1
Тюрам Маркус
(Штиндль Ларс)
72'
Бёрк Оливер
Дукш Марвин
 
72'
Стаге Йенс
Шмид Романо
 
73'
Вайзер Митчелл
(Фуллкруг Никлас)
5:1
77'
 
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
77'
 
Херрманн Патрик
Штиндль Ларс
77'
Биттенкорт Леонардо
Гросс Кристиан
 
77'
Рапп Николай
Груев Илия
 
83'
 
Нгуму Натан
Крамер Кристоф
85'
Шмидт Никлас
Фридль Марко
 
88'
 
Нец Лука
Бенсебаини Рами
88'
 
Райтц Рокко
Коне Куадио

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Вердер 20.5% (24)
X 42.7% (50)
Боруссия М 36.8% (43)
-1
выиграет Боруссия М, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
Вердер
3-3-2-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Боруссия М

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:2
ТК
0:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:1
К
3:4
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
4:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 7 (2) 0.88
Биттенкорт Леонардо 2 0.25
Бёрк Оливер 2 0.25
Вайзер Митчелл 1 0.13
Дукш Марвин 1 0.13
Юнг Антони 1 0.13
Велькович Милош 1 0.13
Шмидт Никлас 1 0.13
Бьюкенен Ли 1 0.13
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.5
Хофманн Йонас 3 0.38
Бенсебаини Рами 2 0.25
Плеа Алассан 1 (1) 0.13
Эльведи Нико 1 0.13
Штиндль Ларс 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Вайзер Митчелл 3 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Фридль Марко 1 0
Шмид Романо 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Итакура Ко 0 1
Штиндль Ларс 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
75%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
8
47%
2
17%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4
Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Вердер Заявка 8 3 3 2 18 - 13 12
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
11. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
12. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
13. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
14. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (1)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 89'
    Вердер контролирует мяч.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 88'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 88'
    Тактическая замена. Коне Куадио уходит с поля и его заменяет Рокко Райц
  • 88'
    Тактическая замена. Бенсебаини Рами уходит с поля и его заменяет Лука Нец
  • 87'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 87'
    Херрманн Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 87'
    Хофманн Йонас из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 117
    Вердер 20.5% (24)
    X 42.7% (50)
    Боруссия М 36.8% (43)
    -1
    выиграет Боруссия М, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Вердер 5:1 Боруссия М

    Исход игры
    Вердер
    20.5% (24)
    Ничья
    42.7% (50)
    Боруссия М
    36.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    86.09% (99)
    Нет
    13.91% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    1:2 Боруссия М
    25.6% (30)
    2:1 Вердер
    12.8% (15)
    2:2 Ничья
    6.8% (8)
    1:0 Вердер
    4.3% (5)
    0:1 Боруссия М
    3.4% (4)
    2:3 Боруссия М
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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