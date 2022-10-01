Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

83' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Бохум

74' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

71' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

69' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Вернер Тимо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

68' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Нкунку Кристофер наносит удар в каркас ворот!

64' Матч возобновлен

64' Хальстенберг Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Бохум

61' Хорошую попытку сделал Собослаи Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

61' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Бохум

57' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сегодняшная посещаемость составляет 44403 болельщиков

53' Г О О О О Л - Вернер Тимо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Андре Силва нанес удар в каркас ворот!

53' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Нкунку Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля