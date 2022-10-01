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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 44403 Главный судья: Florian Badstuebner
РБ Лейпциг
4:0
Конец матча
Бохум
0'
1:0
15' Гол
Вернер Тимо
19' Желтая карточка
Данило Соарес
22' Желтая карточка
Хорн Яннес
2:0
23' Пенальти
Нкунку Кристофер
3:0
53' Гол
Вернер Тимо
3:0
64' Не забитый пенальти
Нкунку Кристофер
4:0
85' Гол
Нкунку Кристофер
90'+1

Ход матча

15'
Вернер Тимо
1:0
19'
 
Данило Соарес
22'
 
Хорн Яннес
23'
Нкунку Кристофер
2:0
35'
 
Машович Эрхан
Данило Соарес
46'
 
Хофманн Филипп
Цоллер Симон
46'
 
Антви-Аджей Кристофер
Хорн Яннес
46'
 
Штёгер Кевин
Гуральски Яцек
53'
Вернер Тимо
3:0
60'
Хенрихс Бенджамин
Симакан Мохамед
 
64'
Нкунку Кристофер
3:0
73'
Собослаи Доминик
Шлагер Ксавер
 
73'
Айдара Амаду
Форсберг Эмиль
 
73'
Раум Давид
Хальстенберг Марсель
 
83'
Новоа Уго
Вернер Тимо
 
85'
Нкунку Кристофер
(Форсберг Эмиль)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
РБ Лейпциг 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Бохум 0% (0)
0
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 3:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
38
Хорн
Яннес
2
Гамбоа
Кристиан
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
5
Гуральски
Яцек
9
Цоллер
Симон
17
Хольтманн
Геррит
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Бохум
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бохум

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 6 (2) 0.75
Вернер Тимо 3 0.38
Орбан Вилли 2 0.25
Собослаи Доминик 1 0.13
Айдара Амаду 1 0.13
Ольмо Дани 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.25
Хофманн Филипп 1 0.13
Штёгер Кевин 1 0.13
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Данило Соарес 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
29%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
22
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
5
45%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0
Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
10. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 90'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 68%, Бохум: 32%.
  • 90'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 89'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    РБ Лейпциг 98.3% (116)
    X 1.7% (2)
    Бохум 0% (0)
    0
    выиграет РБ Лейпциг, со счетом 3:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Бохум

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    98.3% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    44.9% (53)
    2:1 РБ Лейпциг
    20.3% (24)
    3:1 РБ Лейпциг
    13.6% (16)
    3:0 РБ Лейпциг
    6.8% (8)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.9% (7)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
    4:2 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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