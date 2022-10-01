Тур: 8. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 44403 Главный судья: Florian Badstuebner
4:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолВернер Тимо
19' Желтая карточкаДанило Соарес
22' Желтая карточкаХорн Яннес
2:0
23' ПенальтиНкунку Кристофер
3:0
53' ГолВернер Тимо
3:0
64' Не забитый пенальтиНкунку Кристофер
4:0
85' ГолНкунку Кристофер
90'+1
Ход матча
15'
1:0
19'
22'
23'
2:0
53'
3:0
64'
3:0
83'
85'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
38
Хорн
Яннес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Бохум
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|6 (2)
|0.75
|Вернер Тимо
|3
|0.38
|Орбан Вилли
|2
|0.25
|Собослаи Доминик
|1
|0.13
|Айдара Амаду
|1
|0.13
|Ольмо Дани
|0
|0
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.25
|Хофманн Филипп
|1
|0.13
|Штёгер Кевин
|1
|0.13
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
29%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
22
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
5
45%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0
Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Бохум
Исход игры
РБ Лейпциг
98.3% (116)
Ничья
1.7% (2)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
39.47% (45)
Нет
60.53% (69)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
44.9% (53)
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20.3% (24)
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3:0 РБ Лейпциг
6.8% (8)
1:0 РБ Лейпциг
5.9% (7)
4:1 РБ Лейпциг
1.7% (2)
4:2 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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