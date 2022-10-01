да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.25
|Роде Себастьян
|2
|0.25
|Гётце Марио
|2
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|2
|0.25
|Тута
|1
|0.13
|Соу Джибриль
|1
|0.13
|Якич Кристиян
|1
|0.13
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.13
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.75
|Сибачо Жордан
|3
|0.38
|Михель Свен
|2
|0.25
|Хаберер Яник
|1
|0.13
|Кнохе Робин
|1
|0.13
|Торсби Мортен
|1
|0.13
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|2.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|Майнц
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 12
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Вольфсбург
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Вольфсбург
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Майнц
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|4.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Вольфсбург
|2:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|7
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4