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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Айнтрахт Фр
2:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Гётце Марио
19' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
2:0
42' Гол
Линдстрём Йеспер
44' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль

Ход матча

12'
Гётце Марио
(Коло-Муани Рандаль)
1:0
19'
 
Бекер Шеральдо
42'
Линдстрём Йеспер
2:0
44'
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Айнтрахт Фр 47.1% (56)
X 37.8% (45)
Унион Берлин 15.1% (18)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Унион Берлин
2.48
4.40
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
33
Пеллегрини
Лука
17
Роде
Себастьян
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
25
Баумгартль
Тимо
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
23
Гисельман
Нико
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 0.25
Роде Себастьян 2 0.25
Гётце Марио 2 0.25
Линдстрём Йеспер 2 0.25
Тута 1 0.13
Соу Джибриль 1 0.13
Якич Кристиян 1 0.13
Борре Рафаэль 1 (1) 0.13
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.75
Сибачо Жордан 3 0.38
Михель Свен 2 0.25
Хаберер Яник 1 0.13
Кнохе Робин 1 0.13
Торсби Мортен 1 0.13
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
31%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:0 Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
2. Унион Берлин 0:2 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Фрайбург 2:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
5. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
8. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
9. Майнц 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
10. Кёльн 0:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 9 10
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Штуттгарт 2:2 Заявка 8 0 6 2 9 - 12 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Вольфсбург 2:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум 0:2 Заявка 8 0 1 7 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Унион Берлин 0:2 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Фрайбург 2:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Кёльн 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Вольфсбург 2:2 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Майнц 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Майнц 0:2 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
4. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин 0:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Кёльн 0:1 Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Штуттгарт 2:2 Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вольфсбург 2:2 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум 0:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 7
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    Прогнозы 119
    Айнтрахт Фр 47.1% (56)
    X 37.8% (45)
    Унион Берлин 15.1% (18)
    0
    выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Унион Берлин
    2.48
    4.40
    8.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    47.1% (56)
    Ничья
    37.8% (45)
    Унион Берлин
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    1:2 Унион Берлин
    10.1% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Унион Берлин
    3.4% (4)
    2:0 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Айнтрахт Фр
    Унион Берлин
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