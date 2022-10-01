Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

36' Ох, красивый был бы гол! Пеллегрини Лука пробил с лета в перекладину!

36' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

33' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

33' Камада Даити навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Линдстрём Йеспер пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

29' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гисельман Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хаберер Яник пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

27' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Пеллегрини Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Пеллегрини Лука не смог попасть в створ ударом издали

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Глупую желтую получил Бекер Шеральдо за то, что отбил ногой мяч после свистка

19' Сибачо Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Тута сделал ключевой пас для гола!

12' Г О О О О Л - Гётце Марио забивает с правой ноги!

12' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Баумгартль Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.