Тур: 8. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 50000 Главный судья: Штегеманн Саша
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолГётце Марио
19' Желтая карточкаБекер Шеральдо
2:0
42' ГолЛиндстрём Йеспер
44' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
57' Желтая карточкаРоде Себастьян
65' Желтая карточкаХедира Рани
68' Вторая желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
74' Желтая карточкаМихель Свен
77' Желтая карточкаГисельман Нико
90'+5
Ход матча
12'
19'
42'
2:0
57'
65'
74'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
35
Тута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.25
|Роде Себастьян
|2
|0.25
|Гётце Марио
|2
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|2
|0.25
|Тута
|1
|0.13
|Соу Джибриль
|1
|0.13
|Якич Кристиян
|1
|0.13
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.13
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.75
|Сибачо Жордан
|3
|0.38
|Михель Свен
|2
|0.25
|Хаберер Яник
|1
|0.13
|Кнохе Робин
|1
|0.13
|Торсби Мортен
|1
|0.13
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|2
|0
|Хедира Рани
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
31%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин
Исход игры
Айнтрахт Фр
47.1% (56)
Ничья
37.8% (45)
Унион Берлин
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
32.8% (39)
1:1 Ничья
28.6% (34)
1:2 Унион Берлин
10.1% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.4% (10)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 Унион Берлин
3.4% (4)
2:0 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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