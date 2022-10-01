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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Штегеманн Саша
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Гётце Марио
19' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
2:0
42' Гол
Линдстрём Йеспер
44' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
57' Желтая карточка
Роде Себастьян
65' Желтая карточка
Хедира Рани
68' Вторая желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
74' Желтая карточка
Михель Свен
77' Желтая карточка
Гисельман Нико
90'+5

Ход матча

12'
Гётце Марио
(Коло-Муани Рандаль)
1:0
19'
 
Бекер Шеральдо
42'
Линдстрём Йеспер
2:0
44'
Коло-Муани Рандаль
 
57'
 
Шефер Андраш
Торсби Мортен
57'
Роде Себастьян
 
65'
 
Хедира Рани
66'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
66'
 
Зегуйн Пауль
Хаберер Яник
66'
Соу Джибриль
Гётце Марио
 
68'
Коло-Муани Рандаль
 
71'
Ленц Кристофер
Пеллегрини Лука
 
71'
Эбимбе Эрик
Роде Себастьян
 
74'
 
Михель Свен
74'
 
Скарке Тим
Баумгартль Тимо
74'
 
Бехренс Кевин
Хедира Рани
77'
 
Гисельман Нико
86'
Борре Рафаэль
Линдстрём Йеспер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Айнтрахт Фр 47.1% (56)
X 37.8% (45)
Унион Берлин 15.1% (18)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
33
Пеллегрини
Лука
17
Роде
Себастьян
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
25
Баумгартль
Тимо
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
23
Гисельман
Нико
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 0.25
Роде Себастьян 2 0.25
Гётце Марио 2 0.25
Линдстрём Йеспер 2 0.25
Тута 1 0.13
Соу Джибриль 1 0.13
Якич Кристиян 1 0.13
Борре Рафаэль 1 (1) 0.13
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.75
Сибачо Жордан 3 0.38
Михель Свен 2 0.25
Хаберер Яник 1 0.13
Кнохе Робин 1 0.13
Торсби Мортен 1 0.13
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 2 0
Хедира Рани 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Гисельман Нико 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
31%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
10. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
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    Прогнозы 119
    Айнтрахт Фр 47.1% (56)
    X 37.8% (45)
    Унион Берлин 15.1% (18)
    0
    выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    47.1% (56)
    Ничья
    37.8% (45)
    Унион Берлин
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    1:2 Унион Берлин
    10.1% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Унион Берлин
    3.4% (4)
    2:0 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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