Тур: 8. Стадион: Рейн Энерги.
Позже
История личных встреч
Кёльн
Боруссия Д
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|2 (1)
|0.29
|Любичич Деян
|2
|0.29
|Тилманн Ян
|1
|0.14
|Адамян Саркис
|1
|0.14
|Дитц Флориан
|1
|0.14
|Майна Линтон
|1
|0.14
|Килиан Лука
|1
|0.14
|Хектор Йонас
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ройс Марко
|2
|0.29
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.29
|Брандт Юлиан
|1
|0.14
|Вольф Мариус
|1
|0.14
|Модест Антони
|1
|0.14
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.14
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.14
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|2
|1
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Джан Эмре
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
56%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|6.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Исход игры
Кёльн
2.1% (1)
Ничья
21.3% (10)
Боруссия Д
76.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.9% (23)
0:2 Боруссия Д
12.8% (6)
1:1 Ничья
12.8% (6)
0:1 Боруссия Д
10.6% (5)
2:2 Ничья
8.5% (4)
1:3 Боруссия Д
4.3% (2)
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