  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Кёльн
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 47
Кёльн 2.1% (1)
X 21.3% (10)
Боруссия Д 76.6% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Боруссия Д
3.50
4.10
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кёльн
Боруссия Д

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 2 (1) 0.29
Любичич Деян 2 0.29
Тилманн Ян 1 0.14
Адамян Саркис 1 0.14
Дитц Флориан 1 0.14
Майна Линтон 1 0.14
Килиан Лука 1 0.14
Хектор Йонас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 2 0.29
Мукоко Юссуфа 2 0.29
Брандт Юлиан 1 0.14
Вольф Мариус 1 0.14
Модест Антони 1 0.14
Геррейро Рафаэль 1 0.14
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.14
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 2 1
Хюберс Тимо 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Джан Эмре 2 0
Мёнье Тома 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Вольф Мариус 1 0
Адейеми Карим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
56%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
6. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Кёльн Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Бохум Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Кёльн 2.1% (1)
    X 21.3% (10)
    Боруссия Д 76.6% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Боруссия Д
    3.50
    4.10
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн - Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д

    Исход игры
    Кёльн
    2.1% (1)
    Ничья
    21.3% (10)
    Боруссия Д
    76.6% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    48.9% (23)
    0:2 Боруссия Д
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    0:1 Боруссия Д
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Боруссия Д
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кёльн
    Боруссия Д
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     