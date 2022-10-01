Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

45' Да Коста Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

44' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О О О Л - Киере Даниэль-Кофи из команды Фрайбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Грегорич Михаэль и попал в перекладину!

37' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бель Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Фрайбург

33' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Майнц

30' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Грегорич Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Стах Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

25' Баррейро Леандро из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

24' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Майнц

22' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Сильдиллия Килианн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

15' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Майнц

15' Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Майнц

9' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Баррейро Леандро из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Грегорич Михаэль забивает с левой ноги!

3' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля