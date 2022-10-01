Тур: 8. Стадион: Europa-Park Stadion. Главный судья: Яблонски Свен
0'
1:0
3' ГолГрегорич Михаэль
33' Желтая карточкаБель Штефан
2:0
37' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:1
52' ГолАарон Мартин
53' Желтая карточкаБаррейро Леандро
60' Желтая карточкаСтах Антон
70' Желтая карточкаХёфлер Николас
90' Желтая карточкаКор Доминик
90' Желтая карточкаКайтель Янник
90'+5
Ход матча
3'
33'
37'
52'
53'
60'
69'
70'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Майнц
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
46.2%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.5
|Грифо Винченцо
|3
|0.38
|Гинтер Маттиас
|2
|0.25
|Доан Рицу
|2
|0.25
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.13
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.38
|Аарон Мартин
|2
|0.25
|Кор Доминик
|1
|0.13
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.13
|Каси Антони
|1
|0.13
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
|Буркардт Джонатан
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Хак Александер
|0
|1
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Забито
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1
Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Майнц
Исход игры
Фрайбург
81.5% (97)
Ничья
12.6% (15)
Майнц
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
54.6% (65)
1:0 Фрайбург
13.4% (16)
1:1 Ничья
10.1% (12)
2:0 Фрайбург
8.4% (10)
1:2 Майнц
4.2% (5)
3:1 Фрайбург
3.4% (4)
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