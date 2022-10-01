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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Фрайбург
2:1
Конец матча
Майнц
0'
1:0
3' Гол
Грегорич Михаэль
33' Желтая карточка
Бель Штефан
2:0
37' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:1
52' Гол
Аарон Мартин
53' Желтая карточка
Баррейро Леандро
60' Желтая карточка
Стах Антон
70' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Кайтель Янник
90'+5

Ход матча

3'
Грегорич Михаэль
(Эггештайн Максимилиан)
1:0
33'
 
Бель Штефан
37'
Киере Даниэль-Кофи
2:0
52'
2:1
Аарон Мартин
(Буркардт Джонатан)
53'
 
Баррейро Леандро
60'
 
Стах Антон
66'
 
Ли Чхэ-Сон
Баррейро Леандро
66'
 
Фернандес Эдимилсон
Бель Штефан
69'
Шаде Кевин
Доан Рицу
 
69'
Чон У-Ён
Киере Даниэль-Кофи
 
70'
Хёфлер Николас
 
77'
 
Фюльжени Анжело
Да Коста Данни
77'
 
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
84'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
84'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
86'
 
Nelson Weiper
Стах Антон
90'
 
Кор Доминик
90'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
90'
Кайтель Янник
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фрайбург 81.5% (97)
X 12.6% (15)
Майнц 5.9% (7)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
11
Киере
Даниэль-Кофи
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
21
Да
Коста
Данни
3
Аарон
Мартин
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Фрайбург
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Майнц

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
46.2%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.5
Грифо Винченцо 3 0.38
Гинтер Маттиас 2 0.25
Доан Рицу 2 0.25
Киере Даниэль-Кофи 1 0.13
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Чон У-Ён 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.38
Аарон Мартин 2 0.25
Кор Доминик 1 0.13
Ли Чхэ-Сон II 1 0.13
Каси Антони 1 0.13
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0
Буркардт Джонатан 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 3 0
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Хак Александер 0 1
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1
Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
10. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
12. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Видмер Сильван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    92'
    Аарон Мартин из команды Майнц подал угловой слева.
  • 92'
    Онисиво Карим из команды Майнц нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 92'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    92'
    Аарон Мартин из команды Майнц подал угловой слева.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 119
    Фрайбург 81.5% (97)
    X 12.6% (15)
    Майнц 5.9% (7)
    0
    выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Майнц

    Исход игры
    Фрайбург
    81.5% (97)
    Ничья
    12.6% (15)
    Майнц
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    54.6% (65)
    1:0 Фрайбург
    13.4% (16)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    2:0 Фрайбург
    8.4% (10)
    1:2 Майнц
    4.2% (5)
    3:1 Фрайбург
    3.4% (4)
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