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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Кристал Пэлас
 
Позже
Челси
Прогнозы 47
Кристал Пэлас 2.1% (1)
X 12.8% (6)
Челси 85.1% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Челси
4.80
3.80
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кристал Пэлас
Челси

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 4 0.67
Андерсен Йоаким 1 0.17
Матета Жан-Филипп 1 0.17
Эзе Эберечи 0 0
Эдуар Одсонн 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.5
Чилуэлл Бен 1 0.17
Джеймс Рис II 1 0.17
Кулибали Калиду 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Жоржиньо II 1 (1) 0.17
Кукурелья Марк 0 0
Силва Тьяго 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0
Челси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1
Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Кристал Пэлас 2.1% (1)
    X 12.8% (6)
    Челси 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Челси
    4.80
    3.80
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.1% (1)
    Ничья
    12.8% (6)
    Челси
    85.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    46.8% (22)
    0:2 Челси
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:3 Челси
    10.6% (5)
    0:1 Челси
    8.5% (4)
    0:3 Челси
    4.3% (2)
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    Челси
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