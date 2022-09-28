Тур: 9. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Кавана Крис
Позже
История личных встреч
Кристал Пэлас
Челси
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|4
|0.67
|Андерсен Йоаким
|1
|0.17
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.17
|Эзе Эберечи
|0
|0
|Эдуар Одсонн
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.5
|Чилуэлл Бен
|1
|0.17
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|Кулибали Калиду
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.17
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0
Челси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1
Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 19
|8
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|6 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
2.1% (1)
Ничья
12.8% (6)
Челси
85.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.8% (22)
0:2 Челси
12.8% (6)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:3 Челси
10.6% (5)
0:1 Челси
8.5% (4)
0:3 Челси
4.3% (2)
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