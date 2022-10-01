Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

50' Команда Брентфорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Брентфорд

48' Удар от ворот произведет Борнмут

48' Матч возобновлен

47' Глупую желтую получил Тони Айвен за то, что отбил ногой мяч после свистка

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Удар от ворот произведет Борнмут

45' Оооо... вот это был удар! Янссон Понтус должен был забить с этой позиции.

44' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

42' Нето Мурара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Тони Айвен . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Баптист Шендон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Брентфорд

39' Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Баптист Шендон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Мур Киффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

23' Удар от ворот произведет Брентфорд

23' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Борнмут пробьет пенальти!

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Борнмут

19' Ми Бен нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

17' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Борнмут

17' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

15' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Дамсгор Миккель пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

12' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мбеумо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Борнмут

3' Хорошую попытку сделал Дамсгор Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Брентфорд

1' Сегодняшная посещаемость составляет 10126 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Борнмут начинает с центра поля