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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 10126 Главный судья: Thomas Bramall
Борнмут
0:0
Конец матча
Брентфорд
0'
45' Желтая карточка
Тони Айвен
67' Желтая карточка
Хикки Аарон
75' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90'+6

Ход матча

45'
 
Тони Айвен
61'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
61'
 
Дасилва Джошуа
Дамсгор Миккель
61'
 
Хикки Аарон
Айер Кристоффер
64'
 
Йоргенсен Матиас Занка
Янссон Понтус
67'
 
Хикки Аарон
72'
Кристи Райан
Мур Киффер
 
75'
Хефферсон Лерма
 
84'
 
Ониика Фрэнк
Баптист Шендон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Борнмут 27.5% (33)
X 51.7% (62)
Брентфорд 20.8% (25)
0
выиграет Борнмут, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
33
Земура
Джордан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
21
Мур
Киффер
9
Соланке
Доминик
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
26
Баптист
Шендон
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
24
Дамсгор
Миккель
Борнмут
4-4-2
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Брентфорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 2 0.25
Соланке Доминик 1 0.13
Мур Киффер 1 0.13
Хефферсон Лерма 1 0.13
Энтони Джейдон 1 0.13
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 5 (1) 0.63
Висса Йоан 2 0.25
Мбеумо Брайан 2 0.25
Дасилва Джошуа 2 0.25
Йенсен Матиас 1 0.13
Янельт Витали 1 0.13
Ми Бен 1 0.13
Норгор Кристиан 1 0.13
Генри Рико 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 2 0
Мефам Крис 2 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Хефферсон Лерма 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 4 0
Тони Айвен 2 0
Ми Бен 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дасилва Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
10
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
6
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
50%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

8
15
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0
Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1
Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
13. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
16. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
3. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Борнмут: 41%, Брентфорд: 59%.
  • 96'
    Ми Бен успешно блокирует удар.
  • 95'
    Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Йоргенсен Матиас Занка ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    95'
    Кристи Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Борнмут 27.5% (33)
    X 51.7% (62)
    Брентфорд 20.8% (25)
    0
    выиграет Борнмут, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Брентфорд

    Исход игры
    Борнмут
    27.5% (33)
    Ничья
    51.7% (62)
    Брентфорд
    20.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.3% (52)
    1:0 Борнмут
    13.3% (16)
    2:1 Борнмут
    12.5% (15)
    1:2 Брентфорд
    10% (12)
    0:1 Брентфорд
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Борнмут
    1.7% (2)
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