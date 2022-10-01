Тур: 9. Стадион: Виталити. Зрители: 10126 Главный судья: Thomas Bramall
0'
45' Желтая карточкаТони Айвен
67' Желтая карточкаХикки Аарон
75' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90'+6
Ход матча
45'
67'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
21
Мур
Киффер
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоу ДжамалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Брентфорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|2
|0.25
|Соланке Доминик
|1
|0.13
|Мур Киффер
|1
|0.13
|Хефферсон Лерма
|1
|0.13
|Энтони Джейдон
|1
|0.13
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|5 (1)
|0.63
|Висса Йоан
|2
|0.25
|Мбеумо Брайан
|2
|0.25
|Дасилва Джошуа
|2
|0.25
|Йенсен Матиас
|1
|0.13
|Янельт Витали
|1
|0.13
|Ми Бен
|1
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.13
|Генри Рико
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|4
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
10
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
6
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
50%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0
Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1
Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Брентфорд
Исход игры
Борнмут
27.5% (33)
Ничья
51.7% (62)
Брентфорд
20.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (52)
1:0 Борнмут
13.3% (16)
2:1 Борнмут
12.5% (15)
1:2 Брентфорд
10% (12)
0:1 Брентфорд
5.8% (7)
2:2 Ничья
5% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Борнмут
1.7% (2)
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