Тур: 9. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Тэйлор Энтони
История личных встреч
Арсенал
Тоттенхэм
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|4
|0.57
|Эдегор Мартин
|3
|0.43
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.43
|Салиба Вильям
|2
|0.29
|Сака Букайо
|1
|0.14
|Джака Гранит
|1
|0.14
|Виейра Фабиу
|1
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.14
|Зинченко Александр
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|6
|0.86
|Сон Хын Мин
|3
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.29
|Дайер Эрик
|2
|0.29
|Кулушевски Деян
|1
|0.14
|Бентанкур Родриго
|1
|0.14
|Сессеньон Райан
|1
|0.14
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Кейн Гарри
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
12%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
4
57%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 19
|8
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|6 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм
Исход игры
Арсенал
78% (46)
Ничья
11.9% (7)
Тоттенхэм
10.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
80.39% (41)
Меньше
19.61% (10)
Обе команды забьют
Да
88.24% (45)
Нет
11.76% (6)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
52.5% (31)
1:0 Арсенал
8.5% (5)
1:1 Ничья
6.8% (4)
3:2 Арсенал
5.1% (3)
3:1 Арсенал
5.1% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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