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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Арсенал
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 59
Арсенал 78% (46)
X 11.9% (7)
Тоттенхэм 10.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Тоттенхэм
2.12
3.96
3.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Тоттенхэм

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.57
Эдегор Мартин 3 0.43
Мартинелли Габриэл 3 0.43
Салиба Вильям 2 0.29
Сака Букайо 1 0.14
Джака Гранит 1 0.14
Виейра Фабиу 1 0.14
Габриэль дос Сантос 1 0.14
Зинченко Александр 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 6 0.86
Сон Хын Мин 3 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.29
Дайер Эрик 2 0.29
Кулушевски Деян 1 0.14
Бентанкур Родриго 1 0.14
Сессеньон Райан 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Джака Гранит 2 0
Уайт Бен 2 0
Салиба Вильям 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Кейн Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
12%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
4
57%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 10 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Арсенал 78% (46)
    X 11.9% (7)
    Тоттенхэм 10.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.12
    3.96
    3.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм

    Исход игры
    Арсенал
    78% (46)
    Ничья
    11.9% (7)
    Тоттенхэм
    10.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.39% (41)
    Меньше
    19.61% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    52.5% (31)
    1:0 Арсенал
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    3:2 Арсенал
    5.1% (3)
    3:1 Арсенал
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Арсенал
    Тоттенхэм
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