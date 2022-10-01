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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Фулхэм
0:2
Первый тайм: 33'
Ньюкасл
0'
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Чалоба Натаниэл
8' Красная карточка
Чалоба Натаниэл
0:1
11' Гол
Уилсон Каллум
12' Желтая карточка
Митрович Александар
0:2
33' Гол

Ход матча

6'
Чалоба Натаниэл
 
8'
Чалоба Натаниэл
 
11'
0:1
Уилсон Каллум
(Уиллок Джо)
12'
Митрович Александар
 
33'
0:2

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 122
Фулхэм 43.4% (53)
X 41.8% (51)
Ньюкасл 14.8% (18)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ньюкасл
3.08
8.85
3.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
27
Мбабу
Кевин
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
3
Кюрзава
Левен
6
Рид
Харрисон
12
Чалоба
Натаниэл
21
Джеймс
Дэниэл
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
9
Митрович
Александар
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
23
Мёрфи
Джейкоб
Фулхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ньюкасл

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
Ч
1:3
Ч
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 (1) 0.75
Пальинья Жоау 2 0.25
Рид Бобби 1 0.13
Рид Харрисон 1 0.13
Адарабиойо Олуватосин 1 0.13
Тете Кенни 0 0
Виллиан Боргес 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Перейра Андреас 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 3 0.38
Исак Александр 2 (1) 0.25
Сен-Максимен Аллан 1 0.13
Триппьер Киран 1 0.13
Шёр Фабиан 1 0.13
Альмирон Мигель 1 0.13
Жоэлинтон 0 0
Лонгстафф Шон 0 0
Уиллок Джо 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Тете Кенни 4 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александар 3 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Перейра Андреас 1 0
Диоп Исса 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Жоэлинтон 3 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
80%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1
Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Ньюкасл 1:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 7 11
7. Фулхэм 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
9. Челси 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Ливерпуль 0:2 Заявка 7 2 3 2 15 - 8 9
12. Борнмут 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
13. Эвертон 0:0 Заявка 8 1 5 2 5 - 6 8
14. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
16. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
3. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
4. Брайтон 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ливерпуль 0:2 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
14. Эвертон 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Борнмут 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Брайтон 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
6. Ньюкасл 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Фулхэм 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Борнмут 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
9. Брентфорд 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
10. Челси 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Эвертон 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Бруно Гимараэс выполнил мягкую подачу в центр штрафной площадки, где Уилсон вступил в борьбу, но воздух Адарабиойо проиграл. 
  • 30'
    Джейкоб Мёрфи сместился с левого фланга в центр и нанёс удар, который на себя принял Олуватосин Адарабиойо. 
  • 28'
    Достаточно активно проходят первые 30 минут поединка, поэтому "Ньюкасл" решает немного сбить темп, контролируя мяч около своей штрафной. 
  • Опасный момент
    27'
    Каллум Уилсон выиграл позицию на правом краю штрафной площадки и вторым касанием нанёс удар, отправив мяч на трибуны. 
  • Офсайд
    26'
    Очень много остановок в последние минуты, а связаны они преимущественно из-за офсайдов. Теперь уже Лонгстафф оказался в неправильном положении. 
  • Офсайд
    25'
    Впервые за долгое время "дачники" оказались на чужой половине поля, но ничего опасного не создали. Джеймс залез во "вне игры". 
  • Фол, нарушение
    24'
    Бруно Гимараэс оказался на газоне в центре поля после подката Андреаса Перейры. Штрафной судья назначил, а жёлтую показывать не стал. 
  • Офсайд
    23'
    Ещё одну быструю атаку правым флангом попытался организовать "Ньюкасл", но снова свисток судьи вмешался. Теперь уже у Альмирона офсайд. 
  • Офсайд
    21'
    Триппьер совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а перед этим забрался в положение "вне игры". 
  • Угловой
    20'
    Пока не идут навесы у Кирана Триппьера. Снова во вратарскую доставил игровой снаряд, но партнёров найти не удалось. 
  • 18'
    "Ньюкасл" продолжает загружать мяч в штрафную площадку. Кроссы редко получаются точными, но сейчас получается заработать угловой. 
  • Угловой
    17'
    Триппьер отправил мяч во вратарскую, где надёжно сыграл Лено, выбив игровой снаряд из штрафной площадки кулаками. 
  • 16'
    Каллум Уилсон ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который прервал Тим Рим, корнер для гостей. 
  • Желтая карточка
    15'
    Не идёт игра у хозяев, поэтому у них начинают сдавать нервы. Александар Митрович нарушил правила, после чего был наказан жёлтой. 
  • Видеоповтор
    14'
    На предмет офсайда состоялся просмотр гола Уилсона, после чего судья сообщил, что положения "вне игры" не было. 
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    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! УИЛСОН!!! Каллум Уилсон откликнулся на подачу с левого края штрафной площадки и замкнул дальнюю штангу. 
    • 13'
      На своей половине поля защитники "Фулхэма" затевают перепасовку, которая сопровождается лёгким свистом трибун. Пока не видим мы в атаке хозяев. 
    • 12'
      Кевин Мбабу увидел рывок Дэниэла Джеймса по правому флангу и выполнил передачу, но неточную, в аут отправился игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      11'
      Свен Ботман подключился к атаке и получил мяч в штрафной площадке, а потом нанёс удар, который не стал проблемой для Бернда Лено. 
    • Красная карточка
      9'
      Много фолят на старте встречи "дачники". Сейчас Натаниэл Чалоба сорвал контратаку соперника, после чего получил жёлтую карточку, но судья отправился смотреть повтор, а потом изменил решение - прямая красная. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Пока не может подняться Джо Уиллок, но от медицинского вмешательства отказывается, поэтому повреждение, скорее всего, не особо серьёзное. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Кевин Мбабу вступил в отбор мяча, но слишком агрессивно, в результате чего нарушил правила, пройдясь по ногам Джо Уиллока. 
    • 6'
      На первых минутах "Ньюкасл" больше работает с игровым снарядом, но создать опасный момент пока не получается, дисциплинированно действует в обороне "Фулхэм". 
    • 5'
      Киран Триппьер выполнил подачу от углового флага и нашёл голову Левена Кюрзава, который выбил мяч из штрафной, но подбор за "сороками". 
    • Угловой
      4'
      Фланговая атака "Ньюкасла" не привела к удару по воротам, зато принесла угловой удар, первый в сегодняшней встрече. 
    • 3'
      Натаниэл Чалоба обыграл один в один Бруно Гимараэса, а потом сработала подстраховка в лице Джо Уиллока. 
    • 2'
      Гости начали с центра поля и сразу же отправили мяч в сторону чужой штрафной, где воздух без проблем снял Тим Рим. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Даррен Инглэнд даёт свисток - начинаем! 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фулхэм 0:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Фулхэм
    43.5% (54)
    Ничья
    41.9% (52)
    Ньюкасл
    14.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    2:1 Фулхэм
    23.4% (29)
    1:0 Фулхэм
    11.3% (14)
    1:2 Ньюкасл
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:0 Фулхэм
    3.2% (4)
    0:1 Ньюкасл
    2.4% (3)
    0:2 Ньюкасл
    2.4% (3)
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