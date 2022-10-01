Бруно Гимараэс оказался на газоне в центре поля после подката Андреаса Перейры. Штрафной судья назначил, а жёлтую показывать не стал.

Впервые за долгое время "дачники" оказались на чужой половине поля, но ничего опасного не создали. Джеймс залез во "вне игры".

Очень много остановок в последние минуты, а связаны они преимущественно из-за офсайдов. Теперь уже Лонгстафф оказался в неправильном положении.

Каллум Уилсон выиграл позицию на правом краю штрафной площадки и вторым касанием нанёс удар, отправив мяч на трибуны.

Достаточно активно проходят первые 30 минут поединка, поэтому "Ньюкасл" решает немного сбить темп, контролируя мяч около своей штрафной.

Джейкоб Мёрфи сместился с левого фланга в центр и нанёс удар, который на себя принял Олуватосин Адарабиойо.

Бруно Гимараэс выполнил мягкую подачу в центр штрафной площадки, где Уилсон вступил в борьбу, но воздух Адарабиойо проиграл.

На предмет офсайда состоялся просмотр гола Уилсона, после чего судья сообщил, что положения "вне игры" не было.

Не идёт игра у хозяев, поэтому у них начинают сдавать нервы. Александар Митрович нарушил правила, после чего был наказан жёлтой.

Каллум Уилсон ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который прервал Тим Рим, корнер для гостей.

Триппьер отправил мяч во вратарскую, где надёжно сыграл Лено, выбив игровой снаряд из штрафной площадки кулаками.

"Ньюкасл" продолжает загружать мяч в штрафную площадку. Кроссы редко получаются точными, но сейчас получается заработать угловой.

Пока не идут навесы у Кирана Триппьера. Снова во вратарскую доставил игровой снаряд, но партнёров найти не удалось.

Триппьер совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а перед этим забрался в положение "вне игры".

Ещё одну быструю атаку правым флангом попытался организовать "Ньюкасл", но снова свисток судьи вмешался. Теперь уже у Альмирона офсайд.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! УИЛСОН!!! Каллум Уилсон откликнулся на подачу с левого края штрафной площадки и замкнул дальнюю штангу.

13' На своей половине поля защитники "Фулхэма" затевают перепасовку, которая сопровождается лёгким свистом трибун. Пока не видим мы в атаке хозяев.

12' Кевин Мбабу увидел рывок Дэниэла Джеймса по правому флангу и выполнил передачу, но неточную, в аут отправился игровой снаряд.

11' Свен Ботман подключился к атаке и получил мяч в штрафной площадке, а потом нанёс удар, который не стал проблемой для Бернда Лено.

9' Много фолят на старте встречи "дачники". Сейчас Натаниэл Чалоба сорвал контратаку соперника, после чего получил жёлтую карточку, но судья отправился смотреть повтор, а потом изменил решение - прямая красная.

8' Пока не может подняться Джо Уиллок, но от медицинского вмешательства отказывается, поэтому повреждение, скорее всего, не особо серьёзное.

7' Кевин Мбабу вступил в отбор мяча, но слишком агрессивно, в результате чего нарушил правила, пройдясь по ногам Джо Уиллока.

6' На первых минутах "Ньюкасл" больше работает с игровым снарядом, но создать опасный момент пока не получается, дисциплинированно действует в обороне "Фулхэм".

5' Киран Триппьер выполнил подачу от углового флага и нашёл голову Левена Кюрзава, который выбил мяч из штрафной, но подбор за "сороками".