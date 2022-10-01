Совсем не понятно, что происходит с "Ливерпулем" на старте сезона. Вроде как, и мощно команда действует в атаке, и моменты свои имеет, но, при этом, игра в обороне оставляет желать лучшего.

Угловой у ворот "Ливерпуля" сейчас подали футболисты "Брайтона". Навес с левого края привел к игре на выходе в исполнении вратаря "Брайтона".

Еще один угловой подали хозяева, и Цимикас в атаке фолит против соперника, заваливая кого-то из противников на газон. Без карточки обходится дело.

Еще один угловой для "Ливерпуля". Подача в центр штрафной, и кто-то из игроков "Брайтона" играет головой подальше от рамки.

С грустным видом следят за всем происходящим болельщики "красных". Сильно проигрывает команда хозяев, и пока не может вернуться в игру.

Эступиньян получает от рефери карточку желтого цвета за затяжку времени. "Горчичник" вполне заслуженный, ведь игрок и впрямь действовал неудачно.

МОМЕНТ! Салах! В чужой штрафной он оказался. Из центра, с правой ноги пробивал египтянин, но направил сферу он точно в ногу голкипера, от которого мяч за пределы поля ушел.

20' Цимикас получил мяч на левом фланге. Попытался он выполнить прострел на дальнюю штангу, только угловой в этой ситуации "красные" заработали. Подача корнера успеха не принесла.

19' Судя по всему, не было офсайда у Троссарда. Оформляет игрок "Брайтона" уже дубль в первой половине первого тайма. "Ливерпуль" оказывается в неприятном положении.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАРД! 0:2!

"Ливерпуль", ты ли это? Троссард снова в результате стремительной атаки "Брайтона" получил мяч на левом краю, сместился чуть в сторону лицевой, после чего нанес мощный выстрел в дальний угол. Алиссон до снаряда не дотянулся!

16' Алькантара отдал передачу с левого края в центр, но там до сферы снова первым голкипер "Брайтона" добрался, который сыграл на выходе, забрав сферу в высоченном прыжке.

15' "Брайтон" так играет, как будто команда на своем поле действует, а не на выезде. Постоянно она держит "Ливерпуль" в жестком напряжении. "Красным" не позавидуешь.

13' Пока совсем не похож на себя "Ливерпуль". Салах на скорости получил мяч справа, после чего нанес удар в дальний угол. Сфера прилетела в руки голкиперу соперника.

12' Снова Алиссон сейчас фиксирует сферу в свои перчатки. Опережает он на долю секунды Уэлбека. Ногой сначала сыграл он в центр штрафной, а потому уже и руками выхватил снаряд.