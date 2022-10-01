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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Andrew Madley
Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 31'
Брайтон
0'
0:1
4' Гол
Троссар Леандро
0:2
18' Гол
Троссар Леандро
29' Желтая карточка
Эступиньян Первис

Ход матча

4'
0:1
Троссар Леандро
(Уэлбек Данни)
18'
0:2
Троссар Леандро
(Марч Соломон)
29'
 
Эступиньян Первис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 130
Ливерпуль 93.8% (122)
X 4.6% (6)
Брайтон 1.5% (2)
0
выиграет Ливерпуль, со счетом 3:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Брайтон
4.36
6.95
6.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
28
Карвалью
Фабиу
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
18
Уэлбек
Данни
11
Троссар
Леандро
Ливерпуль
4-3-3
Брайтон
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Брайтон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 0.43
Диас Луис 3 0.43
Салах Мохамед 2 0.29
Карвалью Фабиу 2 0.29
Нуньес Дарвин 1 0.14
Ван Дейк Виргил 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 1 0.14
Эллиотт Харви 1 0.14
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 4 0.57
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.57
Гросс Паскаль 3 0.43
Кайседо Мойсес 1 0.14
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Эступиньян Первис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
5
42%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Ньюкасл 1:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 7 11
7. Фулхэм 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
9. Челси 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Ливерпуль 0:2 Заявка 7 2 3 2 15 - 8 9
12. Борнмут 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
13. Эвертон 0:0 Заявка 8 1 5 2 5 - 6 8
14. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
16. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
3. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
4. Брайтон 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ливерпуль 0:2 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
14. Эвертон 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Борнмут 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Брайтон 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
6. Ньюкасл 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Фулхэм 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Борнмут 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
9. Брентфорд 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
10. Челси 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Эвертон 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    29'
    МОМЕНТ! Салах! В чужой штрафной он оказался. Из центра, с правой ноги пробивал египтянин, но направил сферу он точно в ногу голкипера, от которого мяч за пределы поля ушел.
  • Желтая карточка
    27'
    Эступиньян получает от рефери карточку желтого цвета за затяжку времени. "Горчичник" вполне заслуженный, ведь игрок и впрямь действовал неудачно. 
  • 26'
    С грустным видом следят за всем происходящим болельщики "красных". Сильно проигрывает команда хозяев, и пока не может вернуться в игру.
  • Угловой
    25'
    Еще один угловой для "Ливерпуля". Подача в центр штрафной, и кто-то из игроков "Брайтона" играет головой подальше от рамки.
  • Фол, нарушение
    24'
    Еще один угловой подали хозяева, и Цимикас в атаке фолит против соперника, заваливая кого-то из противников на газон. Без карточки обходится дело.
  • Угловой
    22'
    Угловой у ворот "Ливерпуля" сейчас подали футболисты "Брайтона". Навес с левого края привел к игре на выходе в исполнении вратаря "Брайтона".
  • 21'
    Совсем не понятно, что происходит с "Ливерпулем" на старте сезона. Вроде как, и мощно команда действует в атаке, и моменты свои имеет, но, при этом, игра в обороне оставляет желать лучшего.
  • Угловой
    20'
    Цимикас получил мяч на левом фланге. Попытался он выполнить прострел на дальнюю штангу, только угловой в этой ситуации "красные" заработали. Подача корнера успеха не принесла.
  • 19'
    Судя по всему, не было офсайда у Троссарда. Оформляет игрок "Брайтона" уже дубль в первой половине первого тайма. "Ливерпуль" оказывается в неприятном положении.
  • 2 гола - дубль!
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАРД! 0:2!
    "Ливерпуль", ты ли это? Троссард снова в результате стремительной атаки "Брайтона" получил мяч на левом краю, сместился чуть в сторону лицевой, после чего нанес мощный выстрел в дальний угол. Алиссон до снаряда не дотянулся!
  • 16'
    Алькантара отдал передачу с левого края в центр, но там до сферы снова первым голкипер "Брайтона" добрался, который сыграл на выходе, забрав сферу в высоченном прыжке.
  • 15'
    "Брайтон" так играет, как будто команда на своем поле действует, а не на выезде. Постоянно она держит "Ливерпуль" в жестком напряжении. "Красным" не позавидуешь.
  • 13'
    Пока совсем не похож на себя "Ливерпуль". Салах на скорости получил мяч справа, после чего нанес удар в дальний угол. Сфера прилетела в руки голкиперу соперника.
  • 12'
    Снова Алиссон сейчас фиксирует сферу в свои перчатки. Опережает он на долю секунды Уэлбека. Ногой сначала сыграл он в центр штрафной, а потому уже и руками выхватил снаряд.
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТИЩЕ! Едва второй мяч в ворота "Ливерпуля" не влетает. Подача с правого края на Уэлбека, которого снова упускает оборона "красных". Тот выстреливает левее центр, и Алиссон реагирует!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      По воротам "Брайтона" нанесен очередной удар сейчас. Сфера полетела куда-то в сторону трибун. Голкипер гостей проводил сферу за пределы поля.
    • 8'
      Салах снова по правому флангу ускорился. С бровки он выполнял прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
    • 6'
      Вот так начало матча, друзья! Снова оказывается в роли отыгрывающейся команды "Ливерпуль". Вынуждены "красные" в срочном темпе бежать вперед и отыгрываться.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ТРОССАРД!
      Выходят вперед гости! Уэлбек отдает передачу на Троссарда, и тот с левого края вколачивает сферу в сетку! В дальний угол снаряд влетает!
    • 4'
      Пока что мяч в районе центрального круга перекатывает "Ливерпуль". Идет передача в сторону Салаха, который успевает выполнить удар по воротам. Неточно.
    • 2'
      Футболисты "Ливерпуля" вышли на футбольное поле в красных цветах, а игроки "Брайтона" - в бело-сине полосатом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча на "Энфилде"! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:2 Брайтон

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.8% (121)
    Ничья
    4.7% (6)
    Брайтон
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (68)
    Меньше
    42.37% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    32.6% (42)
    2:1 Ливерпуль
    20.2% (26)
    3:1 Ливерпуль
    17.8% (23)
    3:0 Ливерпуль
    6.2% (8)
    1:0 Ливерпуль
    4.7% (6)
    4:1 Ливерпуль
    2.3% (3)
    4:0 Ливерпуль
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Ливерпуль
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