да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|0.43
|Диас Луис
|3
|0.43
|Салах Мохамед
|2
|0.29
|Карвалью Фабиу
|2
|0.29
|Нуньес Дарвин
|1
|0.14
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.14
|Эллиотт Харви
|1
|0.14
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|4
|0.57
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.57
|Гросс Паскаль
|3
|0.43
|Кайседо Мойсес
|1
|0.14
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|9.
|Челси
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Ливерпуль
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 8
|9
|12.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|13.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|4.
|Брайтон
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ливерпуль
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|14.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|17.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Брайтон
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Челси
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4