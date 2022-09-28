  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Andrew Madley
Ливерпуль
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 48
Ливерпуль 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Брайтон
1.40
8.50
9.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Брайтон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 0.5
Диас Луис 3 0.5
Салах Мохамед 2 0.33
Карвалью Фабиу 2 0.33
Нуньес Дарвин 1 0.17
Ван Дейк Виргил 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 1 0.17
Эллиотт Харви 1 0.17
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.67
Гросс Паскаль 3 0.5
Троссар Леандро 2 0.33
Кайседо Мойсес 1 0.17
Уэлбек Данни 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Эступиньян Первис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
5
42%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ливерпуль 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Брайтон
    1.40
    8.50
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    37.5% (18)
    3:1 Ливерпуль
    16.7% (8)
    2:1 Ливерпуль
    12.5% (6)
    3:0 Ливерпуль
    10.4% (5)
    1:0 Ливерпуль
    6.3% (3)
    4:0 Ливерпуль
    6.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Брайтон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     