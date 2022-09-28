Тур: 9. Стадион: Энфилд. Главный судья: Andrew Madley
История личных встреч
Ливерпуль
Брайтон
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|0.5
|Диас Луис
|3
|0.5
|Салах Мохамед
|2
|0.33
|Карвалью Фабиу
|2
|0.33
|Нуньес Дарвин
|1
|0.17
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.17
|Эллиотт Харви
|1
|0.17
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.67
|Гросс Паскаль
|3
|0.5
|Троссар Леандро
|2
|0.33
|Кайседо Мойсес
|1
|0.17
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
5
42%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 19
|8
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|6 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Исход игры
Ливерпуль
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.5% (18)
3:1 Ливерпуль
16.7% (8)
2:1 Ливерпуль
12.5% (6)
3:0 Ливерпуль
10.4% (5)
1:0 Ливерпуль
6.3% (3)
4:0 Ливерпуль
6.3% (3)
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