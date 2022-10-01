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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вест Хэм
2:0
Второй тайм: 82'
Вулверхэмптон
0'
14' Желтая карточка
Невеш Рубен
22' Желтая карточка
Моутинью Жоау
1:0
29' Гол
Скамакка Джанлука
52' Желтая карточка
Райс Деклан
2:0
54' Гол
Боуэн Джаррод

Ход матча

14'
 
Невеш Рубен
22'
 
Моутинью Жоау
24'
 
Траоре Адама
Нету Педру
29'
Скамакка Джанлука
1:0
34'
Форнальс Пабло
Корне Максвелл
 
52'
Райс Деклан
 
54'
Боуэн Джаррод
2:0
58'
 
Коста Диего
Гуэдеш Гонсалу
66'
Антонио Майкл
Скамакка Джанлука
 
73'
 
Кэмпбелл Чем
Луис Матеус
73'
 
Траоре Бубакар
Семеду Нелсон
74'
Эмерсон Палмиери
Пакета Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Вулверхэмптон
2.08
4.91
4.25
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
14
Корне
Максвелл
7
Скамакка
Джанлука
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
8
Невеш
Рубен
23
Килман
Макс
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
27
Луис
Матеус
II
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
17
Гуэдеш
Гонсалу
7
Нету
Педру
Вест Хэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 0.13
Соучек Томаш 1 0.13
Форнальс Пабло 1 0.13
Скамакка Джанлука 1 0.13
Боуэн Джаррод 1 0.13
Райс Деклан 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.25
Невеш Рубен 1 0.13
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 2 0
Райс Деклан 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
13. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Вест Хэм 2:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
15. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
3. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
18. Вест Хэм 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
19. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм 2:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
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    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.08
    4.91
    4.25
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