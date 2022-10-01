Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Вест Хэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Поденсе Даниэл пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

45' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Луис Матеус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

38' Скамакка Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гуэдеш Гонсалу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновится спорным мячом

32' Луис Матеус II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Команда Вест Хэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Скамакка Джанлука первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

24' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Скамакка Джанлука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Моутинью Жоау получил желтую карточку от судьи

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Нету Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Нету Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

16' Оооо... вот это был удар! Скамакка Джанлука должен был забить с этой позиции.

16' Боуэн Джаррод пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

16' Керер Тило создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Невеш Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хонни Кастро пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

5' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Луис Матеус II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Поденсе Даниэл пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

3' Гуэдеш Гонсалу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Луис Матеус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.