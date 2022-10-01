Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тирни Пол
2:0
Второй тайм: 82'
0'
14' Желтая карточкаНевеш Рубен
22' Желтая карточкаМоутинью Жоау
1:0
29' ГолСкамакка Джанлука
52' Желтая карточкаРайс Деклан
2:0
54' ГолБоуэн Джаррод
Ход матча
14'
22'
29'
52'
54'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
23
Килман
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
29 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Ронен КоннорПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вест Хэм
Вулверхэмптон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|1
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|Форнальс Пабло
|1
|0.13
|Скамакка Джанлука
|1
|0.13
|Боуэн Джаррод
|1
|0.13
|Райс Деклан
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.25
|Невеш Рубен
|1
|0.13
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4